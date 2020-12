Este sábado Valles-T y elevn competirán en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. El nivel estará muy alto. Aczino, Skone y Bnet, serán los rivales a vencer.

Este sábado 12 de diciembre a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) se iniciará la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Dos colombianos, Camilo Ballesteros (Valles-T) y Bassil Giuseppe Castellano (elevn) buscarán el título del evento de freestyle más popular del mundo.

Valles-T logró su cupo directo a esta etapa de la competencia por cuenta de la buena actuación en la final internacional de 2019. En Madrid, el freestyler caleño logró el segundo puesto tras caer en la final con Javier Bonet González (Bnet), quien además de defender su título, también peleará por el bicampeonato internacional. El MC mexicano Mauricio Hernández (Aczino) y el español José Miguel Manzano Bazalo (Skone) también tienen ese objetivo, quien lo logre quedará en la historia como el primer bicampeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos.

“Es hora de que Colombia se gane el mundial de freestyle”, le dijo Valles-T a El Espectador, previo a su participación como jurado en la final colombiana de Red Bull.

Para el caleño, aunque Colombia aún no hace parte de los países que conforman la élite del freestyle en el mundo, los competidores más fuertes del circuito ya tienen muy claro el nivel de improvisación que hay en Colombia. En parte, eso se debe a las actuaciones de Valles-T en el exterior. Sin embargo, también hay que reconocer el trabajo de improvisadores como Carpediem, Marithea, RBN y Filósofo, quienes han tenido presentaciones muy aplaudidas por la prensa especializada. Le invitamos a leer: Valles-T: “Es hora de que Colombia se gane el mundial de freestyle”

“Todo está en la actitud de cada rapero. No hay que agachar la cabeza solo porque Colombia no está muy presente en el circuito o porque aquí no se hacen eventos grandes durante el año. Eso no significa que los competidores colombianos no se puedan destacar.

Lo único que he logrado es que todos miren para Colombia y sepan que lo que sale de acá es de calidad. A fuera ya saben que hay que tener cuidado con el nivel del freestyler colombiano. Una muestra de eso es lo que hizo Carpediem. Pocos lo conocían y quedaron sorprendidos con lo que hizo en Madrid”, dijo Valles-T a El Espectador en octubre de este año.

Por su parte elevn clasificó a la internacional que este año será en República Dominicana, tras lograr el bicampeonato en la final nacional de la batalla de los dos toros que se disputó en Bogotá el pasado 31 de octubre. En la batalla final de esa noche el MC bogotano derrotó a William Daniel Martín Martínez (Carpediem), quien batalló por la defensa del título que obtuvo en 2019.

A diferencia del título que logró en 2017, esta vez elevn se sintió más puro. En el escenario se vio a un ser humano que vive por el free y no a un personaje creado para impresionar a las cámaras, a las masas o a su contrincante. Aunque eso también paso. Y pasa.

“Esta vez fui encontrando mucho antes de la batalla esas cosas que para mí son esenciales y me ponen en el estado mental correcto. Una de esas cosas fue mi familia”, dijo el rapero bogotano a este medio.

En el escenario del Movistar Arena se vio a un elevn contundente, aunque la contundencia no siempre haga referencia a la agresividad de la rima. La contundencia de este MC bogotano se evidencia en la prolijidad que exponen sus métricas, en la técnica que le imprime a sus punchlines y en la calidad de las referencias que emplea, todas llenas de alto contenido. Porque implícita y explícitamente, Pepe Desgracias habla de expresión de género, familia, sociedad y autorreconocimiento. Además: Amor y familia, las armas de elevn, el campeón colombiano de freestyle

Será la segunda vez en la historia de esta competencia que Colombia tendrá a dos representantes improvisando por este título internacional. El año pasado, en Madrid, Valles-T y Carpediem representaron al país.

Para Valles-T, la de República Dominicana significará estar por tercer año consecutivo en la élite del freestyle mundial en habla hispana. Además de la actuación en Madrid, en 2018 el MC caleño logró el tercer puesto en la final que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.

A pesar de las circunstancias, el 2020 ha sido el año de más visibilidad en la historia de la competencia de Red Bull. Más de 17.000 pruebas fueron enviadas a través de la aplicación oficial, duplicando los números del año anterior. Cada una de las 11 Finales Nacionales implementó un protocolo de aislamiento para los MCs antes de competir. La Final Internacional será igual, pues los competidores y el equipo técnico permanecen en una burbuja al estilo NBA, que se inició diez días antes del evento.

Este año, la Final Internacional será a puerta cerrada. En lugar de tener a una gran fanaticada, los MC’s batallarán frente a un panel verde en Pinewood Studios en la República Dominicana. En la pantalla de Red Bull TV, espectadores verán a los MC’s compitiendo en un mundo virtual. Esta es la primera vez que una competencia de freestyle hace algo así.

El año pasado, más de 14.000 fans asistieron a la Final Internacional en el WiZink Center de Madrid. En YouTube, el evento tuvo más de 1.6 millones de espectadores simultáneos (comparado con el aclamado performance de Beyoncé en Coachella 2018, que es el video más visto en la historia de YouTube, pues tuvo 458.000 espectadores en simultáneo).

Estos son los MC que buscarán el título internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020