"La miel es más dulce que la sangre", una obra basada en la amistad de Salvador Dalí y García Lorca

Moisés Ballesteros

Hace mucho tiempo, estando aún en el colegio y enamorado ya del arte, una imagen tan perturbadora como atractiva me llevó una vez más a las butacas de una sala de teatro: el el dorso desnudo de un hombre que era agarrado con aparente violencia por las costillas. La obra se llamaba Frenesí y era una pieza de danza contemporánea en la que la plataforma de creación eran los movimientos del torero y la relación entre estética, muerte y violencia. Sus creadores son Tino Fernández y Juliana Reyes, fundadores de una de las compañías de danza más importantes de la escena colombiana: L’explose Danza. Hoy, después de casi dos décadas desde ese primer encuentro, visité el espacio de la compañía La Factoría, donde estarán presentando La miel es más dulce que la sangre, una pieza basada en la pintura de Salvador Dalí.

Un paisaje tan frenético como surreal da comienzo a este estudio que es atravesado por la danza en el espacio, por los cuerpos. Se trata de un paisaje lleno de piel, de carne, el movimientos qie evocan las fosas, pero también transforman en poesía el lugar. La base del espectáculo de L’explose tiene como punto de partida una obra de García Lorca, pero la imagen, que es siempre una respuesta, los ha conducido a Salvador Dalí, pintor español que no necesita presentación y cuya amistad con Lorca promovió la creación de la obra La miel es más dulce que la sangre, pintura qué se rumora, Dalí hizo para el poeta. La obra de Fernández y Reyes, a cientos de kilómetros de este encuentro en tiempo y espacio, no pretende ser la pintura sino el estudio de la imagen del cuerpo en el espacio. Lo que provoca, lo que sugiere.

En el creador contemporáneo es cada vez más frecuente atender al concepto de intertextualidad, lo que no es otra cosa que un dialogo permanente entre su realidad y el devenir del arte en la historia. Fernández y Reyes no son indiferentes a esta condición ya que están dotados de una aguda sensibilidad. Escriben a través del cuerpo de sus bailarines la poesía que se esconde en el surrealismo pictórico de Dalí y la potencia de sus cuadros. Además, las sensaciones que resuenan en cada uno de los movimientos son pregunta y respuesta a la sangre, a la muerte, a la violencia, tan presentes en la obra dramática del poeta español. También resuena la fragilidad del poeta como persona, su condición homosexual en medio de la guerra civil española y posteriormente con el Franquismo.

Dos creadores se esconden detrás de la creación de L’explose: Tino cumple el rol de director, mientras que Juliana escribe en el espacio una obra que va emergiendo a cuatro manos que conversan entre sí, que se cuestionan las unas a las otras y que van pintando como Dalí las palabras del poeta.

La pieza de L’explose me hace recordar que la danza es un encuentro que no siempre debe estar mediado por el entendimiento, por la razón. Es un lugar para dejarse atravesar por la emoción en el cuerpo. Es una dramaturgia en el territorio de lo expandido, una escritura de lo imposible. Reyes, que se encarga de mantener el norte del ¿para qué? de cada gesto, me lo recuerda al final: “El Texto es ante todo tejido” y aquí se teje la fragilidad del cuerpo humano, aquí la humanidad se ve tan ligera como una pluma que puede romper el viento.

La obra, coproducida por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, es acompañada por el flamenco y hace gala de un elenco de bailarines de primera que se encargan de llevarnos en un viaje onírico. El cajón peruano, la guitarra y el zapateo son la guinda del pastel en una experiencia que promete tocarnos.

