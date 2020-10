“Frente al espejo”, un espacio para contar el conflicto armado colombiano

Campesinos, líderes sociales, militares y desmovilizados son los personajes centrales de Frente al espejo, un magazín que abordará temas del conflicto armado colombiano. El programa se comenzará a emitir por el canal de la televisión pública de Bogotá a partir del domingo 4 de octubre.

Frente al espejo es un programa del Canal Capital y la Comisión de la Verdad, respaldado por la Unión Europea, que busca reflexionar sobre las vivencias del conflicto armado, con el fin de sanar heridas de la guerra y contribuir con la búsqueda de la verdad. En un principio, el magazín tendrá doce capítulos. En el primero de ellos, con fecha de emisión el 4 de octubre a las 8:30 p.m., los televidentes encontrarán un homenaje a la comisionada Ángela Salazar Murillo, quien murió el pasado 7 de agosto en un hospital del municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, a causa de la COVID-19. Además del Canal Capital, el programa se podrá ver en los canales regionales como Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Teleislas, Telecafé, Canal Trece, TRO y el Institucional.

Le sugerimos leer Vicenta Siosi, la voz femenina de la literatura wayuu

Variedad de secciones

La sección de Relatos del nunca más tratará el tema de reclutamiento forzado en el convulso departamento del Cauca, mientras que en Charlas con Pacho, a cargo del presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, se entrevistarán a las influenciadoras Lalis Smile y Sandra Suárez. Otras de las secciones son “Colombia sin filtro”, que mostrará cifras y hallazgos relacionadas con el conflicto; Cartas de duelo, en la que un invitado leerá una carta que tiene como fin sanar; y Experimento social, que mostrará cómo al comportarnos como bloques perdemos de vista la individualización.

Otra mirada del conflicto

“Frente al espejo es una manera de acercarnos a las víctimas, pero no a las de un solo lado, sino a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, que son muchas y que ni siquiera tienen bandera, ni siquiera tienen color”, dijo Santiago Alarcón, quien será el presentador del programa, citado en un comunicado de la Comisión de la Verdad. La dirección del magazín estará a cargo del director de cine, guionista y periodista, Álvaro Perea, reconocido por su largometraje Una selfie con Timochenko y por su documental De sicario a Youtuber (2018). ”Es un ejercicio pertinente en este momento y me parece que debimos haberlo hecho hace rato, pero nunca es tarde para mirarnos y para reconocernos como país, para entender lo que hemos vivido, sin negar que hemos sufrido la violencia y que es necesario aceptarnos para que que esto no vuelva a suceder", explicó Perea. Por eso los invitados serán “todos aquellos que quieran reflexionar sobre la realidad en Colombia”, entre ellos periodistas, gente de la farándula, fotógrafos, youtubers, militares, desmovilizados; “gente de diferentes edades, profesiones y, sobre todo, gente de las regiones, pues los campesinos, agricultores y líderes sociales van a contar sus historias desde los territorios”.

Por su lado, la libretista de Frente al espejo, Carol Ann, consideró que la iniciativa “puede ser considerada una terapia colectiva, diseñada para que los colombianos podamos mirar de frente la historia de lo que nos ha pasado, pero, sobre todo, para que podamos sentir todos los dolores pendientes, todos los duelos no hechos, todas las reconciliaciones aplazadas, con miras a sanar y no seguir repitiendo las cosas que nos hacen daño”.