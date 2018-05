“Fuego y Sangre”, ¿de qué se trata la antesala de “Game of Thrones”?

Juliana Vargas / @Jvargasleal

George Martin anunció recientemente la fecha de lanzamiento de “Fuego y Sangre Vol.1”. Esta nueva obra funcionará como adelanto de las dos entregas de “Canción de Hielo y Fuego” que aún no se han publicado y prepara las precuelas de “Game of Thrones” que HBO producirá.

“¡Ay, ay, la gran ciudad, Valyria, la ciudad fuerte!, porque en una hora ha llegado tu juicio”.

Si sienten haber leído esta cita antes, es porque originariamente es del Apocalipsis y se refiere a Babilonia, la gran ciudad que cayó a manos del emperador Ciro. Hace unos cuantos meses, George R.R. Martin la tomó prestada para referirse a Valyria, el reino de los ancestros de Daenerys Targaryen, para preparar un anuncio.

A diferencia de lo que algunos puedan pensar, los Targaryen no eran una familia poderosa. De hecho, entre los valyrios eran una familia de segunda clase. Un Targaryen soñó que Valyria caería en una noche, por lo que, quienes le creyeron, escaparon hacia la isla de Rocadragón. Después vendría Aegon el Conquistador sobre Poniente, 300 años de reinado Targaryen sobre los Siete Reinos, Aerys II, el “Rey Loco” ,quemando por doquier, la rebelión de Robert Baratheon y, finalmente, la serie “Game of Thrones” de HBO.

Y es que ni la serie ni los libros serían el fenómeno mundial que son hoy si no los respaldaran 300 años de historia imaginaria que actúan como pilares de la trama que conocemos. Por ejemplo, en la séptima temporada de la serie Jon menciona que el Rey Loco quemó a su tío y abuelo; en la tercera temporada, Bran recuerda que la reina Alysanne cedió tierras del Norte a la Guardia de la Noche y, antes de morir, el Maestre Aemon recuerda con cariño a su hermano “Egg”, más conocido como “Aegon el Improbable” y uno de los reyes más queridos de la historia de Poniente.

Para quienes se preguntan por qué George Martin se demora tanto escribiendo, gran parte de la culpa la tiene la historia de Poniente. “Un Juego de Tronos” fue publicado en 1996 y para esa época, Martin tenía pensado escribir una trilogía. En efecto, “Choque de Reyes” se publicó en 1998 y “Tormenta de Espadas” en 2000. No obstante, la historia se le salió de las manos. Como muchas veces ocurre en la literatura, la obra cobró vida propia y empezó a exigirle más y más al escritor.

“Querrás describir de dónde viene la cultura que Daenerys intenta aniquilar en Essos, ¿verdad?”. “¿De qué hablarán Jon e Ygritte si no de qué es el “Pueblo Libre?”. “Tendrás que explicar por qué Arya llama a su loba Nymeria”. “No dejarás de hablar de la fiereza de Dorne, ¿cierto? Nunca roto, nunca doblegado son las palabras de los Martell ¡Fueron los únicos que no se dejaron conquistar de los dragones!“. “Tyrion mismo lo dijo: todo tiene raíces en el pasado, en nuestras madres, en nuestros padres y en los padres de nuestros padres. No somos más que marionetas, nos mueven los hilos de los que nos precedieron, y algún día nuestros hijos tendrán que bailar como les dicten nuestros hilos”.

Cuando menos se dio cuenta, Martin ya no escribía sólo una saga llamada “Canción de Hielo y Fuego”, también creaba todo un universo que cimentaba la riqueza de la trama. Por esta razón, para el año 2000 ya no sólo tenía la historia a medio camino, también tenía miles de páginas sobre los Niños del Bosque, los Primeros Hombres y los reyes Targaryen. Tenía, asimismo, un manuscrito por cada uno de los siete reinos y centenares de párrafos sobre la vida de Tywin Lannister.

Con ayuda de Linda Antonsson y Elio García, Martin organizó toda esta información en “El Mundo de Hielo y Fuego”, libro que se publicó en 2015. Ese mismo año se publicaron los tres primeros “Cuentos de Dunk & Egg” en el libro titulado “El Caballero de los Siete Reinos”, una precuela sobre el futuro Aegon “El Improbable” junto a un caballero errante que llegaría a ser Lord Comandante de su Guardia Real y es recordado como “Ser Duncan el Alto”.

En adición a relatar la historia de Poniente, Martin también se divirtió y jugó con sus lectores mediante estos dos libros. Es a través de estas páginas que aviva el debate sobre ciertas teorías, como la conocida como “Tyrion Targaryen”; descubre entre líneas que el mítico Duncan el Alto es ancestro tanto de Hodor como de Brienne (sí, estos dos personajes están emparentados) y nos muestra los orígenes Targaryen del Cuervo de Tres Ojos.

Sin embargo, estos libros no bastaron. Por esa razón, el 20 de noviembre de este año se lanzará “Fuego y Sangre Vol.1”. Este es un texto de 989 páginas que cuenta la historia de Aegon “El Conquistador”, los hermanos Aenys y Maegor, Jaeharys I, Viserys I, Aegon II y Aegon III. ¿Qué tiene que ver esta historia con “Game of Thrones”? Al igual que con “El Mundo de Hielo y Fuego” y “El Caballero de los Siete Reinos”, Martin salpicó este libro con información conectada con el argumento de “Canción de Hielo y Fuego”. ¿Qué ocurrió realmente durante la Danza de los Dragones? ¿Por qué se volvió tan letal visitar Valyria después de la Maldición? ¿Cuál es el origen de los tres huevos de dragón de Daenerys? Estas preguntas serán respondidas, ya sea directa o indirectamente, a lo largo de “Fuego y Sangre”.

Así que, como lo dijo el mismo George Martin recientemente, “no, el invierno no se acerca…al menos en 2018. Tendrán que seguir esperando para ‘Vientos de Invierno’, la sexta entrega de “Canción de Hielo y Fuego”.

Ahora, tal vez se disfrute más la lectura luego de pasar por “Fuego y Sangre”. Y quién sabe, también atice la emoción por las precuelas que HBO tiene pensadas producir una vez termine “Game of Thrones”.