Gustavo Santaolalla se reencuentra con su pasado musical en "Raconto"

"Raconto" es el trabajo con el que Santaolalla recorre una trayectoria de más de cuatro décadas convertido en uno de los músicos latinos más reconocidos, y que obedece a la "necesidad" de revisar su vida a través de canciones emblemáticas.

"Estoy debutando como solista a mis 66 años, algo bien atípico, como creo que ha sido mi carrera en general y la elección de las cosas que decidí hacer", dijo Santaolalla en Ciudad de México, donde llegará en septiembre próximo para presentar en vivo el espectáculo "Desandando el camino" basado en su nuevo álbum y que lo llevará de gira por Latinoamérica.

En el álbum, el reconocido productor detrás de figuras como los mexicanos Julieta Venegas y Café Tacvba, el uruguayo Jorge Drexler y el colombiano Juanes, seleccionó un grupo de temas "atemporales", característica que, admite, siempre le ha gustado en el arte.

"En un momento dado, sentí la necesidad de parar y darme vuelta y mirar cómo había llegado hasta acá", contó el compositor de las bandas sonoras de los filmes "Brokeback Mountain" (2005) y "Babel" (2006), con las que ganó sus dos estatuillas de Óscar.

"Raconto", una palabra argentinizada de la italiana "racconto", describe la escena del pasado, en un progreso lento de forma lineal hasta llegar al momento inicial de la historia. Con ese enfoque, Santaolalla exploró su propio repertorio con piezas como "Mañana campestre", "Camino" y "Quiero llegar".

- ¿Qué descubrió en esta revisita a su pasado musical?

Hice discos que nunca toqué en vivo. Me di cuenta que había un elemento de atemporalidad en muchas de esas canciones que las hace nuevas para la gente, y para mí, porque nunca pude interpretarlas en directo.

- ¿Cómo ha sido su experiencia en la industria de Hollywood y su vida en Los Ángeles?

La de Hollywood es una industria durísima, bravísima y muy cerrada. Es muy difícil entrar ahí, no solamente por ser latinos, sino porque tienen parámetros muy cerrados. Si bien el valor que tiene el trabajo de (los directores mexicanos oscarizados) González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro radica en la calidad increíble de sus producciones, algo que destaca es el mérito de hacerlo dentro de un sistema que va en contra de eso. Eso hace de sus logros doble o triplemente valiosos.

- Ante las políticas antiinmigrantes de la administración de Donald Trump, ¿cómo se vislumbra el panorama para los latinoamericanos?

Creo que coincidimos todos en que son políticas horribles, retrógradas, que van en contra de hacia dónde realmente tiene que ir la humanidad: un mundo unido, donde las fronteras no sean lo que son. Sin duda, seguiremos con una lucha que tenemos desde siempre, que es la que nos hace a llamar a los migrantes "indocumentados", y a ellos llamarlos "ilegales".

Las corrientes migratorias en el mundo y en la historia de la humanidad existen desde que el tiempo es tiempo y siempre van relacionadas a esas cosas, a imperios que dominan. Ellos tienen mecanismos para publicitarte ese mundo como "el sueño americano". ¿De qué se quejan? Si ellos son los que se han encargado de vender esa idea.

- Como conocedor de la amplia gama de sonidos que ofrece la región, ¿cuál es tu opinión del impactante éxito del reguetón en el mundo?

No se puede defenestrar ni condenar a un género musical. Estoy en contra de la gente que dice "reguetón" y lo sataniza. Que existe un tema dentro de la música urbana que desafortunadamente apunta quizás, a mostrar lo menos lindo del ser humano, sí, es verdad. Pero, ¿tiene la culpa el reguetón o deberíamos fijarnos por qué hay gente que escribe mensajes misóginos y totalmente vacuos?

Reguetón per se no tiene nada de malo. La música urbana representa a mucha gente, y creo que por eso conecta con muchos.

- ¿Cómo va el proyecto del espectáculo del Cirque du Soleil basado en la película de Del Toro "El Laberinto del Fauno", para el que compusiste la música?

Ese tipo de proyectos toman muchos años. Acabamos de terminar un primer proceso, que es el de escribir todas las canciones. Ahora viene la etapa en la que Guillermo del Toro busca al director apropiado para hacerlo. Parte del éxito y del reconocimiento que tiene su obra, con lo cual me identifico, es que es muy cuidadoso con sus colaboradores. El primer paso era determinar quiénes compondrían la música, Paul Williams y un servidor.