Hassam en su batalla contra el cáncer: "la gente necesita escuchar cosas más significativas"

El humorista anunció que volverá a los escenarios en abril de este año. Sin embargo, dice que sus presentaciones tendrán cambios significativos. "Me gustaría que cada cosita que hiciera tenga un propósito Quiero mostrar un humor más significativo. El cáncer no es solo pa' uno, es para toda la familia", dice.

Gerly Gómez Parra, más conocido como "Hassam", cuenta que desde abril, cuando vuelva a subirse a los escenarios, sus rutinas humorísticas tendrán algunos cambios. Hace un mes el humorista, a quien hace un poco más de un año le diagnosticaron mieloma múltiple, contó en sus redes sociales que, tras haber superado una intensa fase de quimioterapias, volvería a su casa para intentar retomar su vida.

Este martes, en diálogo con Caracol Radio, Gómez Parra habló de la forma en la que quiere enfocar su oficio como humorista de ahora en adelante. "Creo que la gente necesita escuchar cosas más significativas. Estoy diseñando unas presentaciones a las que la gente vaya, se ría, viva conmigo la experiencia de lo que me pasó y contarles qué es lo que quiero ahora de la vida. El humor ya no es el mismo. El chiste del borracho, del calvo, de la suegra, ya está mandado a recoger, puede funcionar como recurso, pero la esencia que quiero transmitir es otra", dice.

"Prefiero decirle a la gente, con humor, que tenga cuidado porque sus decisiones pueden determinar su vida. Eso es complicado, pero creo que se puede. Me gustaría que cada cosita que hiciera tenga un propósito Quiero mostrar un humor más significativo", agrega.

En la entrevista con la cadena radial, "Hassam" se mostró reflexivo - y por momentos auto crítico - con relación a su oficio como humorista. "Hubo un momento de mi vida, antes del diagnóstico, donde empecé a no disfrutar de lo que estaba haciendo. Es un trabajo muy bonito, a la gente le gusta reírse, pero no lo estaba disfrutando tanto como al principio. Se volvió un ejercicio mecánico de subirme al escenario a hacer payasadas, a veces lo hacía sin sentido, no siempre, pero ocurría", indicó el humorista.

"Todo lo que ha pasado le va dejando claro a uno el significado de una palabra: agradecimiento. Cuando uno no tiene nada, uno cree que todo el mundo le debe algo. Le cobra a Dios, al Estado, a los papás, al Presidente. Siempre uno está en busca de un culpable para esas carencias. Pero cuando tienes todo, también se te olvida que eso que tienes necesitó de un esfuerzo. En el caso mío le agradezco mucho a Dios, a mi familia, a mi esposa. A ella le agradezco su nobleza, su "verraquera"...porque el cáncer no es solo pa' uno, es para toda la familia. Cuando a uno le dicen cáncer, lo primero en lo que se piensa es en la muerte, pero en realidad es un inicio para empezar a agradecer", reflexiona.

En el desarrollo de su tratamiento médico, "Hassam" ha sido crítico con el sistema de salud en Colombia. No es la primera vez que el humorista parodia al sistema de salud colombiano. En abril de 2017 publicó una parodia de 'Despacito' a manera de crítica.

“Despacito en esta EPS matan despacito, de nada les vale que uno esté te enfermito, para que te atiendan tienes que ser rico.

Despacito, hasta el vigilante atiende despacito cuando den a cita voy a estar viejito y a los del gobierno les importa un pito.

No me tomen más del pelo quiero un trato digno que mensualmente la cuota muy puntual yo les consignó. Yo quiero poder pasar con el doctor hoy mismo estoy mal ya no resisto me duele hasta el apellido”.

Según la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana), en un informe que se presentó en 2017, en Colombia se registran problemas para diagnosticar este tipo de cáncer. “El médico general no tiene conocimiento en mieloma y no sospecha que el paciente puede tener un cáncer en la sangre”, asegura Yolima Méndez, presidenta de la fundación en un artículo de Semana. Según Méndez este cáncer “se forma cuando un tipo de células plasmáticas, los linfocitos B, se alteran y se convierten en células malignas que se vuelven incapaces de producir la protección del sistema inmunológico”.

Sin embargo, en diálogo con El Espectador, la presidente de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana) explicó que se han registrado avances en cuanto a la atención médica de la enfermedad. "El miolema múltiple afecta sobre todo a personas mayores de 60 años. No es tan frecuente en los jóvenes. Sin embargo, los pacientes tienen buenos resultados con los tratamientos. Aunque no tiene cura, los pacientes generalmente logran tener una buena calidad de vida".

Según la especialista, para el caso de Gerly Gómez Parra el hecho de que haya sido diagnosticado a temprana edad, lo beneficia para que no desarrolle otro tipo de enfermedades como hipertensión y diabetes.

"Son varios los síntomas. Dolor en la espalda, en las costillas, en las articulaciones, fracturas. Afecta los huesos y se puede confundir con artritis o artrosis, también se registra anemia, fatiga, cansancio, fiebre persistente sin razón aparente".