Este año se lleva a cabo la celebración mundial del centenario de Charlie Parker, quien nació el 29 de agosto de 1920 en Kansas City, Missouri. Durante todo el 2020 se estarán realizando diferentes celebraciones musicales alrededor del mundo bajo el nombre de “Bird 100”, conmemorando su invaluable legado musical, así como su vida y obra.

“Te dicen que hay un límite para la música. Pero, man, no hay límites para el arte” (Charlie Parker)

Colombia no se quedará atrás, pues acá también le rendiremos homenaje en El Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva los próximos 29 y 30 de agosto.

Es inconcebible imaginar el jazz y la música actual sin los aportes y la influencia de Parker, quien fue uno de los padres del bebop, un subgénero del jazz con el que se marcó la transición del swing como música de baile a el jazz como música de cámara, es decir música para disponerse a escuchar, sentando así las bases del jazz moderno, el hard bop, el free, la fusión y la música actual, influenciando a otros gigantes del jazz y la música como Miles Davis, John Coltrane, Quincy Jones, reconocido como el productor musical de Michael Jackson.

Cabe resaltar que el aporte de Charlie Parker no se limita a su legado musical, también se destaca como una de las figuras afroamericanas más importantes del siglo XX puesto que con su arte logró romper las barreras raciales tan marcadas durante los 40s y 50s, dignificando la figura afrodescendiente en el mundo, ya que no había un solo músico en New York, que desconociera la calidad de la obra e interpretación de Parker, a tal punto, que la elite intelectual de la época se reunía cada noche en la calle 52 de New York para deleitarse con la lírica y prístina música que salía del saxofón de Parker.

Parker Murió a la temprana edad de 34 años, y a pesar de su corta carrera sus aportes a la música y la humanidad durarán por siempre. El estilo musical de Parker no tiene par, una muestra de esto es que después de casi 70 años de su muerte su música se sigue estudiando en los conservatorios y facultades de música del mundo.

El escritor Argentino Julio Cortázar publicó el cuento “El Perseguidor” en 1959, 4 años después de la muerte de Parker, esta pieza literaria fue considerada por el mismo Cortázar como el mejor de sus cuentos, es una obra de ficción inspirada en Parker, que narra momentos particulares de su vida, de su gira por Europa, haciendo especial énfasis en sus últimos días de vida y en la forma en que Parker concebía el tiempo.

Desde la literatura, Cortázar plasma con detalle la particularidad de la música de Parker: la capacidad de expandir y contraer el tiempo, de crear en un instante un discurso completo. El ritmo de Parker es sin duda alguna una de las particularidades de su música, de su arte y de su vida.

En el acta de defunción de Parker se constató que su cuerpo parecía el de un hombre de unos 60 años, tal vez Cortázar acertó con su obra, y Parker realmente vivió en otro tiempo, en el tiempo de los pensamientos, de los recuerdos, el tiempo del dios griego Aión. Para nosotros la vida de Parker fue fugaz, sin embargo, su legado y aportes invaluables demuestran otra cosa, tal vez “Bird” vivió a otro ritmo, uno que, en su momento, apenas pudimos observar quedando estupefactos y desarmados ante la belleza de su música.

En Colombia el Festival de Jazz de Villa de Leyva en su X edición rendirá homenaje a “Bird” y al artista compositor y músico colombiano Justo Cuervo gestor de este espacio cultural. Este será transmitido desde la virtualidad los próximos 29 y 30 de agosto de manera gratuita a través de Facebook Live.

En este evento se presentarán nueve destacadas agrupaciones con diferentes propuestas musicales conectadas por el jazz, rindiendo homenaje a Parker. Bird Lives! No se lo pierdan.

“… ¿Ves mi valija, Bruno? Caben dos trajes y dos pares de zapatos. Bueno, ahora imagínate que la vacías y después vas a poner de nuevo los dos trajes y los dos pares de zapatos, y entonces te das cuenta de que solamente caben un traje o un par de zapatos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando te das cuenta de que puedes meter una tienda en la valija, cientos y cientos de trajes, como yo meto la música en el tiempo cuando estoy tocando, a veces…” “Fragmento Tomado del libro: Las armas secretas, Autor: Julio Cortázar, Editorial: Cátedra.