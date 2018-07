Incendio en Grecia destruye archivos del cineasta Theo Angelopoulos

AFP

La residencia secundaria y los archivos privados del "papa" del cine griego, Theo Angelopoulos, fallecido en 2012, resultaron destruidos en el incendio mortífero que devastó la localidad de Mati, sobre la costa oriental de Atenas, informó su viuda, Phivi. (Le recomendamos leer: Gobierno griego anuncia posibles actos criminales en el incendio).

El cineasta, Palma de oro en el Festival de Cannes de 1998 por "La eternidad y un día", disfrutaba en particular de esta ciudad en la que pasaba con frecuencia los veranos junto a su mujer y sus tres hijas.

"Los libros de mi marido, su correspondencia con personalidades, todos lo libros cuyos autores le habían dedicado", así como "textos y poemas" fueron destruidos, declaró con lágrimas en los ojos Phivi Angelopoulos ante cámaras de la cadena de televisión Star.

Precisó además que se trataban de archivos "con carácter privado" del realizador, que disponía también de una oficina en el centro de Atenas.

Phivi Angelopoulos contó que había sido arrastrada en el movimiento de pánico de los habitantes hacia el mar, mientras se encontraba en Mati con una de sus hijas y una nieta. Se produjeron al menos 80 decesos a causa del incendio, el más mortífero registrado en el país, donde son comunes los siniestros forestales estivales. (Puede ver: Las devastadoras imágenes que deja incendio en Grecia).

Nacido en Atenas el 27 de abril de 1935, Theo Angelópoulos rodó su primer largometraje en 1970, "The Reconstruction" basado en un hecho real: la historia de un asesino que mató a su esposa y amante, que fue premiado en los festivales de Salónica y Hyères. Siguieron las películas "Days of '36" (1972), "The Travelling Players" (1975), y "The Hunters" (1977).

En estas tres películas que forman una trilogía, Angelópoulos narró la historia contemporánea de Grecia, desde la víspera de la imposición de la dictadura fascista de Metaxás, en 1936, hasta los primeros años tras la caída de la dictadura de los coroneles.

Después Angelópoulos realizó una decena de películas más, todas aplaudidas por la crítica especializada y con participación internacional, entre ellas "Alexander the Great" (1980), "Voyage to Cythera" (1984), "The Beekeeper" (1986), "Landscape in the Mist" (1988), "The Suspended Step of the Stork" (1991), "Ulysses' Gaze" (1995) o "Eternity and a Day" (1998).

El cineasta tuvo un final trágico en enero de 2012, con 76 años, atropellado por un motorista mientras filmaba cerca de Atenas su última obra inacabada, "El otro mar", consagrada a la crisis financiera y la quiebra de su país, que iba a completar una trilogía sobre la historia de Grecia, junto a "Eleni" y "El polvo del tiempo".