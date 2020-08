Queremos dormir, pero nos sale espuma. No: suena a alcoba de quinceañero. Mal momento para citar a Vallejo. Devolvámoslo al estante de la memoria. Quizá mejor Parra: a la tercera sacudida ya es página. Sigue el tema del onanismo. Alguien borracho, o sea un potencial poeta, dijo que no hay insomnio que aguante dos paja…

¿Con zeta o con ese? Pajasos, pajazos. Miremos en la RAE, seguro nos duerme ese mamotreto. No: quién les cree a esos jumentos. Ya que estamos de poetas y pensando en el cuello del ganso (con rima asonante y todo), analicemos: le quitaron la tilde al sólo y quedó solo un solo. Lo cual, más o menos, es una pendejada. Porque no es lo mismo decir: me masturbé sólo una hora, a me masturbé solo una hora.

En el primer caso hay una voz quejumbrosa, probablemente de un insomne como yo y las voces que me habitan nochetrasnoche, que expresa su insatisfacción frente al tiempo de pelarse el cable; en esta frase no podemos saber cuántas personas acompañan al colega de mano peluda.

En la segunda frase, sí sabemos que está sin compañía, pero no si está satisfecho con la duración de su autoamor. Ya que seguimos despiertos y con el asunto entre manos, recordemos ese poema de Silva, Midnight dreams, en el que los sueños y problemas acuden a su duermevela; luego, lo dejan ahí tranquilo a don José Presunción cuando se queda dormido; claro, como al joven casto no le llamaba la atención eso de estrujar la nutria. Pero esto no pasa a los criados bajo el luminoso aforismo y mantra tibetano que afirma: quien niega la paja, niega la mamá; a los que se le pas(j)an recitando:

y eran una

¡y eran una sola paja larga!

¡y eran una sola paja larga! ¡y eran una sola paja larga!

Esta noche solo, en cama llena de las infinitas amarguras y agonías…

Y así hasta que a uno le sale callo y la luz oscura de la noche se va clareando y como el poema del Sueño de Sor Juanita: y yo despierta. La monjita que viaja por todo el orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros ser ostenta, así de buena DJ sería la sor insomne que llega a luna. Y es que ellas también se tocan. Pero dejemos ese tema para otra noche, dejémonos dormir.