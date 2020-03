Instrucciones para pasar una cuarentena (Tintas en la crisis)

Despierta temprano y duérmete antes de la madrugada, así la mayor parte de tu día estará iluminada por el sol, y el silencio de la noche no revolcará tus más apocalípticos pensamientos.

Desayuna sin prisa. Vas a redescubrir que te encanta el cereal crocante, que el pan con mermelada sabe mejor que con afán, y que el café no estaba tan bien preparado como pensabas, pues le faltaba tiempo y ganas.

Haz un desastre en la cocina. Prepara una receta que no conozcas, mánchate con los ingredientes, que el piso quede lleno de harina y la estufa de chispas de mantequilla. Lo importante es que sea divertido, no que quede rico.

Ejercita tu cuerpo, seguro estaba en tu lista de propósitos el 1 de enero. ¿Qué no tenías tiempo?, ahora te sobran las horas para convertirte en Lara Croft - o al menos para liberarte de la pesadumbre -.

Revuelca tu casa, libérate de lo innecesario. Bota lo que te traiga recuerdos pesados, recicla todo lo reciclable y pinta todos los frascos de mermelada para convertirlos en nuevos vasos - ah, y deja de pensar que hacerlo no está a tu altura, es una forma de no generar cantidades exageradas de basura-.

Escribe sobre papel, escribe sin pensar y sin detenerte. No importa la redacción, no importa la ortografía, no importan las comas. Solo haz catarsis. Vas a ver como se te entumece la mano. ¿Cuándo fue la última que escribiste con lápiz y papel?