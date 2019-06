Historias de Vida

Jesús Calle: "Para mí la inspiración no existe"

Isabel López Giraldo

¿Cómo llega el arte a su vida?

Cuando me devuelvo en el tiempo en busca de la respuesta, no encuentro una condición especial que haya estimulado el interés por el arte en mi vida. Todo se dio de una manera muy natural, se manifestó en el interés por muchas cosas ligadas al mundo de la sensibilidad y lo fui exteriorizando en el dibujo, la pintura y creo que también en las propias actitudes hacia la vida. Por eso soy un convencido de que el sentido de lo estético siempre ha estado ahí, latente en todo momento y se fue manifestando en cierta capacidad para entrar en relación con las formas, con el color, con los espacios, con los conceptos.

¿En qué radica, cómo explicar, la sensibilidad contenida para transmitirla a través de una obra?

El arte es un producto cultural y en este sentido su naturaleza radica, por un lado, en el ejercicio del hacer, en estar en continua actividad creativa, sin dejar de lado la reflexión que suscita ese hacer. Por otro, hay que estar en relación estrecha con los públicos o los espectadores, quienes son los encargados de posibilitar que el sentido y los contenidos que uno construye se transmitan. Ya sea pintando, componiendo o rayando, la clave está en reconocerse en esa capacidad para “el hacer” y en la conciencia que tal experiencia va generando en uno.

Si está interesado en leer otro capítulo de Historias de Vida, ingrese acá: Yesid Reyes, sobre los sucesos en el Palacio de Justicia: "Me dijeron que dejara las cosas quietas"

Practicar el arte implica, para mi, un estilo de vida, una postura frente a la realidad que me permite asumir el día a día y que, en últimas, es un modo de relación estética, sensible. En mi proceso creativo asumo posturas como sujeto individual, pero sobre todo como miembro de una sociedad de la que recibo y a la cual devuelvo parte de lo recibido en un proyecto de largo aliento, en el que de cuando en cuando hago un alto para visibilizar lo realizado a través de alguna exposición o en una publicación. La sensibilidad nace de ese acto estético y se multiplica en la medida que el trabajo puede interactuar con el publico.

¿Cómo define su talento?

Para mi la palabra significa capacidad o potencial; es la aptitud heredada o aprendida, puedo decir que nací con el, pero, que el estudio, el constante “hacer” y la reflexión me han hecho apropiarme de otras destrezas que me permiten realizar un trabajo de manera exitosa. En otras palabras podría decir que el talento heredado y aprendido en mi infancia me han permitido desarrollar aptitudes y emociones que son fundamentales para mi trabajo en el arte.

¿Cuál es la fuente de su inspiración?

Para mi la inspiración no existe. Lo que intentamos mantener los creadores es una cierta predisposición al trabajo, una actitud que empuja el trabajo plástico. El artista puede crear un ambiente que puede hacer más agradable su trabajo, con buena música y otras cosas, pero esto no es suficiente si como artista no has cultivado el oficio, si no tienes el deseo y la pasión por ”el hacer”. Para que “las musas” se te acerquen, si es que existen, debes estar trabajando; la inspiración ya lo han dicho otros artistas es 95% de transpiración y 5% de inspiración. Ahora bien, uno si puede hablar de algunos temas o detonantes que son claves para el trabajo. En este momento podría decir que mi fuente de interés es el entorno, la ciudad, el espacio donde me muevo día a día.

¿Tiene expectativas sobre quien aprecia (contempla) el resultado de su trabajo?

Todo artista crea en relación con un otro, que para el caso de las artes plásticas o visuales es el espectador. Ahora, es difícil anticipar las reacciones que podrá tener un determinado espectador con la obra. Tal vez lo maravilloso del arte es que no tiene una unidad de criterio que determine que todos los públicos van a interpretar de igual manera la obra; esto sucede también en la música, te gusta o no te gusta.

Para leer otro capítulo de esta serie, ingrese acá: “Mi éxito será mi venganza”: Martha Senn

En este sentido cuando se presenta el trabajo en una galería o en cualquier espacio público, uno se expone a la critica buena o mala, a miradas que están en condiciones de hacer una lectura más compleja y estructurada de la obra, o a la de aquellos que no pasa de señalar que ésta es bonita o fea. En el fondo, lo más interesante es el dialogo que se genera entre el espectador y la obra, esa comunicación es la que valida y da sentido al trabajo, a ese “hacer” que justifica la existencia del arte y del artista.

***

Jesús Calle

Nació en Ciudad Bolívar (en la vereda San Gregorio) en el año de 1956, los estudios de primaria los inicia en la vereda La Botija municipio de Salgar, continuando después su aprendizaje en la Escuela Urbana la Modelo y más adelante en el Liceo Julio Restrepo de Salgar.

Se integra al movimiento artístico pereirano a partir de 1978. Sus trabajos iniciales estuvieron marcados por una temática de gran contenido social y humano, y constituyen el punto clave para ¬comprender los posteriores desenvolvimientos de su pintura, primero desde la figuración y más tarde desde la abstracción.

Entre 1978 y 1982 realizó estudios de pintura, modelado y dibujo en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, siendo éste el espacio de confrontación técnica y teórica, en donde inicia una intensa búsqueda de creación e interacción pública mediada por su trabajo. Su obra ha sido estructurada a partir de ejercicios procesuales, de exploraciones temáticas, conceptuales y técnicas, articuladas en series que cobijan períodos significativos de su producción plástica.

En sus inicios el trabajo está marcado por una temática de gran contenido social y humano, de esta época nace su serie Paraíso perdido (1980), propuesta en la cual el rostro, hecho expresión, se presta para simbolizar diferentes momentos propios de la realidad. A partir de 1984 el color, la línea y la forma empiezan a mostrar una gran tendencia hacia la esquematización y síntesis espacial. Los personajes que al principio ocuparan el eje central de la obra, paulatinamente van perdiendo su identidad para mimetizarse en un juego cromático y lineal. Estos trabajos constituyeron las exposiciones presentadas en 1984 en el Centro de Arte Actual de Pereira y en la galería de Arte Banco Ganadero de Cartagena, así como la exhibición de 1987 en la galería El Taller de Pereira. En este proceso la influencia del expresionismo se vislumbra por la gestualidad manifiesta en algunos trazos y por la clara tendencia a la fragmentación de las formas.

Entre 1989 y 1994 la pintura de Calle se abre a nuevas posibilidades plásticas, en un ejercicio de abstracción y simbolización que posibilita una composición más equilibrada y vivificante, metáfora de espacios urbanos transformados por la percepción del artista. En este tránsito se gesta la serie Paisajes urbanos, la cual le aporta la base para desarrollar un trabajo con mayor riqueza plástica y conceptual. Esta serie hace parte de las exposiciones realizadas en 1989 en la galería Space du Pertuis de Friburgo, Suiza y varias exposiciones en Pereira y Manizales.

Hacia 1991 Jesús Calle regresa a Europa para realizar tres nuevas exhibiciones: En Suiza en la Casa-galería de Elizabeth y Jean Pierre Castella, en Corbières y en la galería 3ème Art, en Cottens y en Viena, Austria, en la galería Lehar, exposición realizada en el marco del II Encuentro de poetas y escritores Colombianos en esa ciudad.

Este tránsito resulta fundamental para el proceso creativo, la obra, cargada de una mayor fuerza expresiva, lo lleva a retomar el trabajo escultórico, esta vez con una serie de bronces fundidos a la cera perdida, en los cuales acopla dos componentes estéticos: la música y la plástica. En el año de 1993 se exhiben las esculturas, inicialmente en la galería El Taller de Pereira y posteriormente en 1995 en la galería Super Saxo en Martigny, Suiza y en la galería Arte Autopista de Medellín. En esta nueva propuesta se encuentra con la forma pura, moldea la cera pero paralelamente sigue pintando, recreando y reconstruyendo el entramado mental de la urbe para posibilitarnos la visión de esas ciudades invisibles que habitan en el imaginario del hombre contemporáneo.

A partir de 1995 Calle replantea el concepto del tema urbano en su obra, incorporando nuevas formas y grafías para configurar una propuesta con mayor capacidad simbólica. Esta temática además de proporcionarle el soporte conceptual a su trabajo le permite explorar, de manera permanente, el sentido del espacio que el hombre habita y deshabita día a día.

En el año de 1996 es seleccionado para participar en la exposición colectiva Parthers of the Americas en Carolina, Estados Unidos, exposición que precede el Salón del Occidente Colombiano, organizado por los Centros Colombo Americano de Pereira y Cali, en la cual participa como uno de los artistas invitados. Los años de 1997 y 1998 se constituyen en un período de intensa búsqueda y trabajo creativo, dando lugar a una muestra con nuevos perfiles y matices urbanos, esta exposición se inaugura en la Sala Cultural de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira.

En la exposición Memorias urbanas, realizada en el Museo de Arte de Pereira y en Friburgo, Suiza en 1999 y la realizada en la galería IberMundo en New Orleans en el 2001, la reflexión sobre lo urbano se centra en dos motivaciones esenciales: lo evocativo y la depuración espacial y cromática en gran formato, una obra contundente en su forma, pero manifiesta en simbolismos y referentes que aducen a un replanteamiento conceptual y plástico en la percepción de la temática.

En el 2003 expone de nuevo en Estados Unidos esta vez en Miami con la serie Espacios urbanos en el Salón Santander del Consulado de Colombia, en el 2004 expone en Martigny y en Friburgo Suiza la serie Triada en la galería Arts et Fleurs y en el Centro Cultural Du Parc. En el 2005 su obra hace parte de importantes exposiciones en Estados Unidos ya que es invitado por la galería Frame Décor de Asnburm, en Carolina y en Miami por el la galería Etra Fine Art y el Washington Mutual Bank con la serie Conjunciones urbanas.

En el 2006, expone la serie Paralelos en la Alianza Colombo Francesa de Pereira, en Stephen P. Clark Center y en la galería Etra Fine Art de Miami.

En 2007 recibió de la Alcaldía de Revigny-sur-Ornain en Francia, la medalla “Ciudadano de Honor” por su trabajo en la Residencia de Artista con las escuelas, colegios y centros culturales de Revigny y Bar-le-Duc, en el Este de Francia, su obra Contextos es expuesta en la galería del Consejo General de Bar-le-Duc, departamento de la Meuse.

En el 2010, es invitado nuevamente a Francia donde realiza tres exposiciones en el marco del programa Residencia de Artista en los departamentos de la Marne (Vitry-le-François) y de la Meuse (Bar-le-Duc y Revigny-sur-Ornain), donde realiza múltiples talleres de creación con artistas locales, escuelas, colegios, instituciones educativas y con la comunidad en general.

En el 2011, después de 22 años de su primera exposición, es invitado de nuevo a Friburgo Suiza a la galería Arts et Fleurs; en el 2012 viaja a Francia y realiza talleres con los alumnos de los Liceos Luis Davier en Joagny y con el Liceo Alain de Alençon. Actualmente, su trabajo sigue vigente a través de exposiciones periódicas en Pereira, Manizales y Armenia.

Hoy esta obra muestra múltiples posibilidades de interactuar comunicativamente, en una sucesión de fragmentos que nombran y evocan tanto el tiempo interior de su artífice, como el espacio-tiempo exterior de la cotidianidad, prefigurando una tendencia particular en el arte actual por abordar el espacio urbano. Un proyecto estético que cada día se complementa con nuevos matices expresivos, generando múltiples posibilidades para habitar los entornos sociales desde el reconocimiento y reencuentro con la esencialidad cotidiana.

Jesús Calle ha sabido además combinar su trabajo artístico con la docencia y el diseño gráfico, campo en el cual ha generado su propio proyecto estético, siendo ganador de las convocatorias para la creación de las estatuillas Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González; Premio Publik a la Investigación, Premio a la Mujer del año Comfamiliar Risaralda, Premio de Periodismo Hernán Castaño Hincapié y la escultura al merito de Telefónica de Pereira. Así mismo fue seleccionado en los años 1982 y 1994 para la portada del Directorio Telefónico de Pereira.

La obra plástica de Jesús Calle ha sido incluida en revistas y publicaciones especializadas de circulación nacional e internacional y hace parte de importantes colecciones en Colombia, Europa y Estados Unidos.

Es miembro fundador de La Cuadra Talleres Abiertos, proyecto cultural que tiene más de 14 años en la ciudad de Pereira. En el 2002, en compañía de su esposa Amparo Villegas y varios amigos de Francia crea la Fundación Enfances 2/32 Francia Colombia, institución de carácter humanitario que trabaja en la ciudad de Pereira en la promoción y protección de los derechos de infancia. Desde 2007, es vicepresidente para América de la Liga Internacional de la Enseñanza, de la Educación y de la Cultura Popular (LIEECP), ONG francesa que trabaja por la educación y la cultura en 25 países; actualmente es el Presidente de la Junta Directiva de la Alianza Francesa en Pereira.

Desde 2007, es vicepresidente para América de la Liga Internacional de la Enseñanza, de la Educación y de la Cultura Popular (LIEECP), ONG francesa que trabaja por la educación y la cultura en 25 países; actualmente es el Presidente de la Junta Directiva de la Alianza Francesa en Pereira.

Jesús Calle vive y trabaja en Pereira