Joaquin Phoenix y un discurso visceral: "pensamos que somos el centro del universo"

* Redacción Cultura

Tal vez el de Joaquin Phoenix era el único premio de la noche que estaba escriturado. Pocos dudaban que el actor que se encargó de interpretar el origen sicópata del Guasón, se quedaría con el Óscar como Mejor Actor.

Nunca ha sido un actor complaciente. Jamás fue un actor que aprovechó los reflectores para enviar mensajes fáciles de digerir. Su intervención en el Dolby Theatre de Los Ángeles no fue la excepción, aunque tuvo matices. El discurso que pronunció tras recibir su primer Óscar tuvo golpes al hígado con alto contenido de esperanza.

"Me siento privilegiado, pero no por encima de ninguno de mis conominados, compartimos el mismo amor por el cine, que me ha dado una vida extraordinaria, no sé qué sería de mí sin él. Pero creo que el mejor obsequio que hemos recibido, es el de poder utilizar nuestra voz para los que no tienen voz".

Sobre los privilegios

"En los últimos días pensé mucho sobre algunos de los temas agobiantes que enfrentamos. A veces sentimos que defendemos causas diferentes, pero yo veo un elemento común. Sea que hablemos de desigualdad de género, racismo, derechos de minorías, o de pueblos indígenas o de los animales, en realidad se trata de luchar contra la injusticia", siguió el actor. "Contra la creencia que un pueblo, una raza, un género o una especie tiene derecho a dominar, usar y explotar a otra con impunidad. Creo que nos hemos desconectado del mundo natural, y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo, pensamos que somos el centro del universo".

Joaquin Phoenix y la conciencia ambiental

"Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando nace su bebé lo robamos, o usamos su leche para nuestro café o nuestro cereal. Pensamos que hay que sacrificar algo para conseguir algo. Pero los seres humanos somos tan creativos e ingeniosos, que si usamos el amor y la compasión como nuestro principio rector vamos a poder crear, desarrollar y aplicar sistemas que beneficien a todos los seres vivos y al medio ambiente".

Autocrítico y un mensaje a River, su hermano

"He sido un bandido toda mi vida, he sido egoísta, cruel, difícil para trabajar, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad. Cuando nos apoyamos, cuando nos educamos mutuamente y nos guiamos hacia la redención, es humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'Corre al rescate y la paz estará contigo'".

En 1993, River muere de una sobredosis. La llamada desesperada de Joaquin, entonces de 19 años, al hospital es vendida a la prensa, que la difunde sin pausa. Traumatizado, el joven actor se ausenta de los estudios durante dos años.

Destaca a partir de entonces en roles de personajes sombríos: villano en "Giro al infierno", de Oliver Stone, gestor de un sex-shop en "Asesinato en 8 mm" de Joel Schumacher, y emperador romano en "Gladiador", que le vale su primera nominación a los Óscar.

Pero Joaquin, que recientemente dijo estar "en deuda" con su hermano por haberle dicho que se hiciera actor, regresa junto a Nicole Kidman en "Todo por un sueño", de Gus Van Sant.

Phoenix es sobre todo conocido por haber encarnado a Johnny Cash en "En la cuerda floja" (2005), y brillar como enemigo de Russell Crowe en "Gladiador" (2000), papeles por los que estuvo nominado al Óscar, así como por "The Master", donde interpretó a un veterano de guerra que cae en un culto religioso.

Para el papel del demacrado Arthur Fleck, el Joker, Phoenix perdió más de 20 kilos, "una de las mayores experiencias de mi carrera".

"Parecía que no tenía límites la forma como podía interpretar el personaje y lo que se podía hacer con él. No parecía que hubiera ninguna regla".

Calificada de "sensacional" y también de "desconcertante" por la crítica, a algunos preocupó que esa representación de la enfermedad mental y la violencia pudiera resultar "incendiaria". La policía de Los Ángeles y otras ciudades aumentaron su presencia en las calles y voces agoreras encendieron las alertas sobre la posibilidad de un tiroteo masivo inspirado en el filme.

Conocido ya por sus entrevistas a menudo hoscas y punzantes, Phoenix se mostró reacio a opinar sobre esa preocupación mientras promocionaba la película.