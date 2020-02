El Magazín

Joe Pesci, un músico atrapado en la piel de un actor

Joseph Casañas

Músico y actor, en ese orden. De hecho, es posible que antes que actor, Joseph Frank Pesci (su nombre de pila) considere otros oficios. Barbero, camarero, administrador de restaurantes. La actuación llegó luego de que perdiera la cuenta del número de veces que le cerraran la puerta en la cara a la hora de presentar un disco.

“Estaba en Nueva York dirigiendo un restaurante porque no tenía nada más que hacer. Me había cansado de audicionar en California, de golpear puertas diciendo ‘¡Disculpe!’. Estaba aterrado por ofender a alguien, y me volví muy tímido y retraído”. Para entonces (1976) ya había protagonizado una película de bajo presupuesto, “The Death Collector” (“El recaudador de la muerte”). La cinta fue destrozada por la crìtica pero llamó la atención de Martin Scorsese y Robert De Niro. Dos años después, en 1979, Pesci encarnaba un papel en “Raging Bull" (Toro salvaje). El papel le significó una nominación para los Premios de la Academia a mejor actor de reparto y de paso, le catapultó su carrera actoral.

"Vieron (Scorsese y De Niro ) algunos de mis trabajos anteriores y pensaron que yo era ideal para interpretar al hermano de Bob en Toro Salvaje. No tuve nada que ver con eso. Y de esa forma lo he hecho siempre. Nunca busqué llamar la atención. La única vez que tuve un publicista fue para que me mantuviera alejado de los medios, porque creo que las cosas se deben dar por sí solas”, dice Pesci.

Primero músico y después actor. A pesar de que su papel en Toro Salvaje lo puso en la mira de los principales directores de Hollywood, Joe Pesci seguía empeñado en sacar su carrera musical adelante. Según cuenta Juan Luis del Campo, "en 1998 lanzó su segundo disco: “Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You” (“Vincent LaGuardia Gambini canta solo para ti”), un álbum de canciones con influencias del jazz basado en el personaje interpretado por Pesci en “My Cousin Vinny”".

En 1968 Pesci lanzó su primer disco: “Little Joe Sure Can Sing!” (“¡El pequeño Joe sí que puede cantar!”)

La música siguió allí. Como un acompañante tan silencioso como necesario. El jazz y las interpretaciones de musicos como Cole Porter, George Gershwin y Jerome Kern lo siguieron acompañando en tardes y noches en las que tal vez, solo tal vez, habrá pensado que la vida no era lo suficientemente justa. Tardes en las que mientas que sonaba Jimi Hendrix, Pesci, el viejo Pesci, trababa de enteder porqué tenía en éxito en una profesión para la que no se imaginó. Primeo músico y después actor.

Pero la vida no es justa. Jamás lo ha sido. En 1991 Pesci ganó un Óscar como mejor actor de reparto por su papel en Goodfellas (Buenos muchachos) dirigida por Martin Scorsese. Siempre Scorsese.

“¿Una película de gángsters? ¡Eso ya lo hicimos!”, dijo Pesci cuando le hablaron del proyecto. Pero Scorsese, siempre Scorsese, lo convenció, aunque Joe lo mandara a la mierda.

Aquella vez Pesci quedó en la historia de los Óscar con un particular registro: el discurso más corto pronunciado por un ganador de la estatuilla. Solo cinco segundos.

Antes de “The Irishman” (El Irlandés) Pesci actuò “The Good Shepherd” (2006), dirigida por el propio De Niro, y en “Love Ranch” (2010) junto a Helen Mirren.

Algunos medios dicen que Pesci estuvo una década por fuera del cine. Él tiene otra opinión. “Según él no estaba retirado, simplemente no estaba trabajando”, dijo Martin Scorsese en conversación con Jimmy Kimmel en su Late Show.

Y es cierto. Joe, el viejo, no se retiró jamás. Siguió trabajando en silencio en lo suyo. En su verdadero sueño. Primero músico. Después actor. En noviembre 2019, sin mucho ruido, el actor lanzó un disco, cuyo primer adelanto se trata de una colaboración con Adam Levine, de Maroon 5 y la trompeta del jazzista afrocubano Arturo Sandoval.

"La suave y clásica melodía, producida por Bob Gaudio, es una mezcla de “I Make a Fool of Myself” y “Can’t Take My Eyes Off of You” de las Cuatro Estaciones", dijo Billboard.