Según Fitzgerald, el próximo 10 de septiembre se sentará a hablar con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez. Dice que en el encuentro se concretarán beneficios para los artistas, la razón de su protesta.

Hoy en la tarde Jhon Fiztgerald suspendió su protesta: descosió su boca y, después de cinco días de huelga de hambre, bebió agua. Según el artista, lo que logró no era lo esperado: sentarse a hablar inmediatamente con la ministra de Cultura. La condición que la jefe de la cartera de Cultura le puso para hablar personalmente fue la mejora de su estado de salud. La cita en la que hablarán sobre las peticiones de Fitzgerald quedó programada para el próximo 10 de septiembre a las 10 de la mañana.

El artista de 43 años le dijo a El Espectador que, a pesar de que aún no se ha reunido con la ministra, hubo una conversación inicial sobre la Ley 397 de 1997, específicamente de los artículos del 29 al 39 en los que se enfocarán en temas de salud, pensión y apoyos económicos. También dice que la Secretaría de Cultura le abrió la puerta para concretar proyectos económicos para los artistas “de a pie”. “Después de que me reúna con la ministra tendré resultados más concretos”, dijo Fitzgerald.

Sobre su estado de salud, el artista dijo que los médicos, a pesar de verlo deshidratado, se impresionaron: esperaban que su salud estuviera más deteriorada debido a los días en los que no comió ni bebió ningún líquido. Hasta el momento no ha comido nada sólido por recomendación de los profesionales que lo atendieron.

“Creo que esto es un triunfo. Levantar la voz sirve y aunque sé que este no era el mejor método, logramos quitarle el protagonismo al presidente Duque y a la campaña política de Claudia López. No soy un héroe, pero sí me siento feliz porque, seguramente, de esta protesta saldrán beneficios para los artistas”, concluyó Fiztgerald.