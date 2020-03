Joven teatro bogotano: hacer es la respuesta

Moisés Ballesteros @TeatroenBta

Ser contador y artista escénico de profesión debe ser, sin lugar a dudas, una combinación tan subversiva como divertida, tan atípica, que resulta difícil pensar que la mezcla resulte apropiada para tiempos de incertidumbre en un país que no termina de reconocer el lugar de su teatro. Diego García, además es payaso de profesión y director artístico de Átomos Teatro, compañía que estará en La Sala hasta el 21 de marzo con la obra Creerás en este Poema, texto de la dramaturga argentina Pilar Ruiz, sobre la dictadura y los desaparecidos.

Hacer, parece que es el lema de la juventud creadora, García desde hace tres años trabaja sin cansancio con su socio Felipe López; comenzaron sin darse cuenta que estaban emprendiendo un proyecto de compañía, y número tras número, la complicidad se fue haciendo grupo, saltaron al ruedo con ¿Dónde está la cafetera?, posteriormente Prime Time, Show de Variedades y desde el jueves pasado Creerás en este Poema. Hacer es una necesidad y un modo de resistirse al inclemente tiempo de un país en que todo parece difuso.

Cuando cuestiono a García por la razón de montar un texto extranjero me expone con certera convicción que “la libertad nos ha sido robada desde el cono sur hacía arriba y que los desaparecidos somos todos.” Entiendo su punto y me aferro a el encontrando que Latinoamérica, a la larga es un solo país. Creerás en este poema, surge cuando García se gana una plaza en el programa del EDIE, (Encuentro de Dramaturgia Internacional Emergente) organizado por el CTL (Corredor Latinoamericano de Teatro), que busca tejer una red de cooperación internacional para que se puedan conocer textos de dramaturgos fuera de las fronteras. En ese entonces el CTL puso en manos de García el texto de Ruiz con la tarea de llevar a cabo un pre-montaje, pero el joven director decidió pedir los derechos de la obra para hacerla parte del repertorio de su equipo.

Creerás en este poema es la historia de un grupo de excombatientes de izquierda, estudiantes golpeados por la dictadura, que deciden ponerse una cita tiempo después de la victoria de la democracia para reconocerse en otro tiempo. La nostalgia del encuentro es contada por sus personajes y el público puede notar secretos que aún están por esclarecerse, el tiempo ha pasado y ahora muchas cosas pueden decirse en voz alta. La obra apela al recurso de la revista musical y hace un recorrido por canciones de la época que ayudan a potenciar el aparato escénico del relato.

El director es consciente que, si bien una de sus fortalezas en la creación es la comedia, su búsqueda claramente no se permite echar tan pronto raíces en un solo lenguaje, por eso hoy vuelve al drama con esta nueva creación y por eso considera importante no dejar de reconocer las alternativas que le ofrecen otros dispositivos. García, además me habla de la importancia de contar con referentes como Jorge Mario Escobar, director de la Rueda Roja, o actores como Jenny Lara, Juanita Cetina, o grupos como Síndrome de Clown y la Gata Circo. También nos invita a tener en cuenta que jóvenes de su generación como Catalina Beltrán directora de la compañía Combo o a la compañía Irmas Clown, un duo de payasas jóvenes pronto se destacarán en la escena Bogotana.

Cómo actor, se encuentra a puertas de estrenar Ramiro y sus fantasmas, proyecto de teatro familiar que será parte de la franja de teatro infantil del Teatro Nacional, dirigida por Juanita Delgado y Juan Felipe Rozo, un espectáculo de teatro físico, música y clown contemporáneo. Pero, aunque se vincule con proyectos de terceros, tienen claro que su compañía de teatro Átomos, es una apuesta del futuro para apoyar en el presente.