'Kalimán', por Radio Nacional de Colombia

Laura Valeria López Guzmán / @Lauravalerialo

Hoy 25 de marzo de 2020 se volverá a transmitir Kalimán por Radio Nacional, en todas sus frecuencias de AM, FM y web. Después de estar veinticinco año sin la voz de Gaspar Ospina y Érika Krum, hoy a las 08:30.p.m. podrá escuchar la primera temporada de Kalimán.

Todelar en el 2019 le donó a Señal Memoria todo su archivo sonoro, en el cual también contaba con los 1.020 capítulos de la emblemática radionovela “Kalimán”. La propuesta inicial fue lanzar la retransmisión de Kalimán con el aniversario de los 80 años de Radio Nacional de Colombia. Dada la situación actual del país esta retransmisión se pospuso hasta hoy.

El gerente Álvaro García destacó que esta “es una gran noticia. Venimos trabajando para hacer cambios en la programación pensando en el aislamiento obligatorio en el que todos debemos estar en casa, y dentro de ella incluimos a Kalimán. Lo importante es rescatar que en todas nuestras marcas estamos haciendo un enorme esfuerzo por adaptarnos a estas nuevas condiciones que estamos viviendo temporalmente", puntualizó.

¡Vuelven KALIMÁN y SOLÍN! A partir de HOY podrás revivir en familia las aventuras de estos icónicos personajes de la radio y la historieta en Latinoamérica. Síguelos desde las 8:30 p. m. por nuestra @RadNalCo. ¡#QuedateEnTuCasa, nosotros te acompañamos! pic.twitter.com/RjprWatgLP — RTVC Colombia (@RTVCco) March 25, 2020

El material se encontraba en muy buen estado pero este estaba en cintas, se procedió a pasar por el momento 81 capítulos, que equivale a la primera temporada, al sistema digital. El más corto de dieciséis minutos y el más largo es de veintisiete minutos. Al respecto, Jaime Silva, director de Señal Memoria, manifestó que “esta fue una radionovela muy famosa y se produjo por Radio Todelar. Fue un trabajo arduo para recuperar estos archivos que no se encontraban de la mejor manera, requirió un proceso técnico para estabilizar las cintas, digitalizarlas y restaurarlas, para llevar las condiciones del sonido original al sonido actual, con sus efectos, las voces nítidas, sin ninguno de los ruidos que afectan naturalmente a estas cintas que tienen bastantes años”.

En 1965, el circuito radial “Todelar"” consiguió los primeros capítulos de Kalimán, la cual se convirtió inmediatamente en un éxito en Colombia. Aunque tuvo un pequeño inconveniente, pues la empresa mexicana Editorial Novaro, dueña de los derechos reservados de la obra, le advirtió que Fox no estaba autorizado para vender dichos libretos, y que por lo tanto no podían transmitirse. Aún así, esto no fue un impedimento para que esta radionovela siguiera entreteniendo a los colombianos todas las tardes.

Álvaro Ruiz, periodista y locutor colombiano, se hizo cargo y creó -recreó- las nuevas aventuras de Kalimán y Solín. Fue narrada por Ester Sarmiento, el personaje de Kalimán fue interpretado por el que fue el primer actor radial, Gaspar Ospina, y Solín fue interpretado por la voz femenina de Érika Krum. Entre los años setenta y ochenta esta radionovela fue cogiendo cada vez más fuerza. La novela se transmitió hasta el año 1995.

Kalimán era el séptimo heredero de la dinastía de la diosa Kali. Una de sus características era que siempre había dedicado su vida a buscar la justicia y a combatir las fuerzas del mal. Siempre estaba acompañado de un niño egipcio, descendiente de faraones, llamado Solín.

Cuenta la leyenda que Kalimán era descendiente de una antigua civilización que habitaba las tierras de un lugar llamado “Agharta”. Cuando nació fue encontrado por un príncipe llamado Abul Pasha, quien lo adoptó como su hijo y heredero del reino de Kalimantán, ubicado en algún lugar de la India.

Cuando ya es mayor sabe que fue adoptado y quiere conocer sus raíces. Un día estando en su palacio, el primer ministro se le acerca con las intenciones de apuñalarlo por la espalda, pero su madre se interpone y muere. Kalimán tomó la decisión de renunciar al trono, regaló sus riquezas y se marchó al Tíbet.

Solín fue un pequeño discípulo que admiraba la nobleza e inteligencia de Kalimán. Este niño presumía de ser descendiente directo de la antigua dinastía de faraones. Se volvió su compañero de viaje. La gran mayoría de veces se metía en problemas que mantenían a Kalimán preocupado.

La primera aventura de Kalimán se llamó “Profanadores de tumbas”. Este capítulo se basó en el viaje a Egipto. Allí se enfrentaron a una peligrosa pandilla de malhechores, eran especialistas en robar tumbas y tesoros antiguos. En esta aventura se conoce con Solín.

Estos fueron algunos de los capítulos: El valle de los vampiros, Los asesinos de la Máscara Roja y El viaje fantástico, entre otros.