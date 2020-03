Karo Méndez: "La intuición siempre ha sido un elemento transgresor en mi carrera"

Óscar Jairo González Hernández

"El tejer y edificar me han guiado desde pequeña en esta creación netamente intuitiva, en el que mis abuelos han jugado un rol primordial en la exaltación de mi YO sensitivo", comentó Karo Méndez para esta entrevista.

¿En qué instante decisivo (Cartier-Bresson) se da en usted y se hizo consciente (en los desarrollos de sus movimientos estéticos) que su formación tenía que estar relacionada con la sensitiva de su yo?

La intuición siempre ha sido un elemento transgresor en mi carrera y diario vivir. Recuerdo mucho tejer croché con mi abuela y edificar casas con mi abuelo.

El tejer y edificar me han guiado desde pequeña en esta creación netamente intuitiva, en el que mis abuelos han jugado un rol primordial en la exaltación de mi YO sensitivo. Empecé a darme cuenta de mis afinidades con el arte, la confección y diseño de espacios, cada vez que iniciábamos un proyecto en casa ya sea de modistería, telas o adobes disparándoseme una e-moción por el hacer.

Así que, encontrar el goce por lo estético visual y sonoro fue un enamoramiento instantáneo falto de un poder decisivo, porque cuando has sido tocado por esta fibrosa (artística) no hay racionamiento absoluto, solo impulsos de naturaleza, que se traducen en acciones de liberación y exploración innata, genuina.

¿Desde dónde se inició (evidentemente exhibido a usted misma) en usted la necesidad de construirse su realidad estética como proyecto y destino, qué necesito para ello y por qué, desde donde lo hizo?

Mi realidad estética comprendida como una - catarsis exuberante de querer comunicar ideas y pensamientos - a través de colores, espacios, texturas e iluminación; comenzó desde la puesta en escena teatral, en donde tuve mi primera exaltación de existencia como artista y traductora de lo sensible.

¿Cuándo y desde dónde le son necesarias en su tarea de invención, de transformación, la mediación con la literatura, qué carácter tienen para usted y por qué?

Siempre he pensado que las 7 bellas artes están conectadas por un cordón umbilical universal que no debes concebirlas independientemente; de lo contrario se disuelven y entrelazan ellas mismas, es decir que para entender el sentido de la obra misma, ya sea un: montaje pintura, texto o una escena; no puedes abstraerla de todas sus particularidades y rasgos esenciales que la llevaron a convertirse en esa pieza final. Por esta razón es importante entender el contexto e interpretarla desde todos los vértices posibles que esta figura pueda tener en relación a todas las artes aplicadas.

¿Qué tanto y desde qué sentido (del sentir) y perspectiva realiza usted su intervención de su mirada en y con la fotografía, que ha sido y es para usted?

La fotografía, es el cuadro contenedor del universo que quiero crear en movimiento. De esta premisa parto siempre. Atesoro las fotografías como embriones que están en proceso de incubación y buscan estar en tiempo de gestación en algún momento de su existencia. La fotografía me hace sentir y contemplar composiciones que aún no son visibles para el espectador, pero ya llevan el alma de lo que se convertirán al final.

¿Qué poder y qué ha desarrollado en usted, el teatro, cómo fue lo del teatro en su tarea y desde qué momento la interviene, la domina como obsesión real o no?

El teatro en donde todo nace y muere, detrás del telón y de frente a la cuarta pared surgió mi obsesión real por la narrativa estética.

Acercarme a el teatro, crear para él y crecer con él, me entregó perspectiva en la construcción de mi proyecto como creadora, desde una visión de asombro por lo desconocido y los híbridos. Siento que empecé a cultivar una mirada desde la naturaleza del ser y las cosas intangibles, ya que son éstas las que más se ven. Como dice mi colega Pablo Diez, cinematógrafo, la nota que no suena es la que más te hace vibrar.

Al formarse como en Directora de Arte y Creadora de Contenidos: ¿Cómo, desde qué principios o basamentos estéticos, usted no hace lo mismo que hacen todos los otros Directores de Arte?

Mi arte -Mi discurso- Mi conquista propia. Me seduce mi propia alma y memorias de experiencias vividas, me la paso cazando historias, recolectando esencias y enamorándome de anacronismos en cada destino nómada que elijo. No tengo estilos o tecnicismos, pues trabajo con una sinergia creativa que coexiste en un tiempo y espacio, en un ambiente de colaboración con el resto de mi equipo.

Dentro de las etapas de creación y producción que conlleva cada proyecto audiovisual, en un principio enfoco mi atención en dos factores: interpretación propia del guion e intención del director, que son quizás los puntos más cruciales para encontrar originalidad y diversión. El arte es tan subjetivo que aun queriendo generar proximidad con otra obra existente, no lo lograrías. Por eso invito a crear con alma e intuición.

¿Cómo se decidió y que realizó en la película “The Final Wish”, su intervención y que ha contribuido en su formación y proyecto la misma, que dimensiono?

The Final Wish es una película de terror que se estrenó a principios de éste año en EE.UU., dirigida por Timothy Woodward Jr. y escrita por el reconocido Jeffrey Reddick, creador de Destino Final. Tuve la fortuna de participar en la dirección artística trabajando en colaboración con Markos Keyto, diseñador de producción, a quien apoyé en el diseño y construcción de cada uno de los sets, en la marcación de un estilo propio y estética visual de la película. A nivel de creación, improvisamos muchísimo, sin duda alguna adopte una agilidad mental para resolver situaciones y ejecutar la misma idea desde otro punto de vista. Al igual aprendí a no dejar escapar el momentum y la inmediatez del hacer, para lograr diseños con carácter.

En su estética se evidencia una inclinación por el cine de terror, como su ethos, y lo tenía desde un comienzo de su formación (Lenguajes Audiovisuales): ¿Qué la llevó a ello y sí es evidente o no y por qué?

El voyerismo, “La ventana indiscreta” de Hitchcock y el arte de Eugenio Cuenco, han encaminado mi ethos en una dirección fantasmagórica, abyecta y bizarra, pero con mucha alma. No olvido la psicología del color, la superposición de texturas extrañas, la presentación de universos diferentes con temperaturas opuestas en un mismo plano, lo cual agrega sentido, fidelidad y armonía a la atmósfera que definirá el look final.

¿Cómo se da en usted la relación entre el teatro y el cine, entre el guion y la dramaturgia, cómo las involucra, las proyecta y las desarrolla en lo que hace?

Fluyo en una constante frecuencia de estéticas y fuentes inspiradoras de ideas y conceptos nuevos. Me tomo el tiempo de disfrutar el proceso creativo, al enlazar el lenguaje narrativo del teatro con el cine, y la interpretación visual - de contenido con el guion y la dramaturgia. La intención es la misma en ambos escenarios, solo cambia el medio de proyección.

¿En lo que hace, en su estética, que intervención, poder e intención y sentido le da al cuerpo, qué es, de qué se trata, de qué eros?

Corpus es la pieza de mayor valor que tienes para colonizar, y hablo de colonizar, porque el cuerpo no es nuestro hasta que no nos apropiamos de él mismo. Su naturaleza deja tu alma arder, ebullir, derrumbarte y florecer en desiertos baldíos. Una vez conquistes tu reino, la pasión y el goce por lo eterno resonará, con un espíritu ligero, noble y real.

La necesidad de la relación concreta o no entre tiempo y espacio, en lo que hace: ¿Cómo las estructura, que buscar decirse a usted misma y decir al espectador?

Más que hablar sobre tiempo y espacio en el momento de crear, me gusta hablar sobre contextos y atmósferas diseñadas a partir de ciertos rasgos visuales y temporales pero que no necesariamente pertenecen a un periodo en particular. Por esta razón disfruto del anacronismo e híbridos en el momento de plantear una propuesta de arte original. Claro está, que ciertos proyectos requieren de una investigación de acontecimientos y fidelidad a estas dos variantes, para lograr dicha intención.

¿De qué se trata su proyecto: “Bienvenidos a mi baño”; como lo concibió y le dio forma, que es el baño, como lo teatraliza o no?

A partir de un video de ensayo, grabado en un hotel de carretera en la ciudad de Washington DC, flota la idea de “Bienvenidos a mi baño”.

Una bañera que toma por escenario, el lugar de muchas fantasías con un imaginario californiano, en donde instintivamente yo como personaje de la historia me mudaba a Los Ángeles en búsqueda de mi SER como artista.

Un tiempo después, este video fue inspiración para crear un taller de formación en Dirección de arte para cine y Tv en el sector audiovisual de la ciudad de Medellín, basado en tres experiencias creativas [Lee-Crea-Revoluciona] Desde un montaje de puesta en escena en donde los asistentes deberán intervenir los elementos narrativos originales y darle un nuevo look al baño.

En su tarea de formación, de formar a otros, de comunicarlo a otros en su proyecto: “Bienvenidos a mi baño”: ¿De qué se trata con lo que llama “semántica del guion y tensión visual”?

Ambos son términos que he venido perfeccionando en el transcurso de mi carrera, “Semántica del guion” alude a toda la carga simbólica y connotativa que le otorgaremos a la historia, a través de una narrativa visual. Existe afinidad entre el término anterior y “Tensión visual” cuando encontramos en el guion esos puntos o notas altas con gran potencial visual para resaltar con elementos que aporten a la estética un sentido y razón.

¿Qué es para usted el goce, como goza y que la hace gozar con la intensidad de un conocimiento, goce como conocimiento estético?

Es encontrarse y renovar el espíritu de la mente. Descubrir fascinatio, por el arte que te estimula y caminar con un encantamiento por la estética de lo que ves y transformas. De repente empiezas a respirar pasión y a sentirte vital en tu máxima expresión artística, entonces es ahí cuando el universo gira y goza con nosotros.

¿Considera que lo que llamamos el Medio Propiciatorio de Creación o no: Medellín y Los Ángeles, cómo la inciden y la transforman y por qué? (Visión del mundo, ciudadano del mundo).

El Medio Propiciatorio de Creación, en relación con Materia (de lo que estamos hechos) - Energía (Impulso de acción), me asegura cada vez más que el arte, si es arte, brota sin importar el suelo. Sí, lo soy. Ciudadana del mundo, quien llevé mis raíces al West Coast, con la intención de proyectar mi carrera como artista en la industria de Hollywood. Sin olvidar que mi inquietud por el diseño de escenarios nació mientras trabajaba para un teatro de Medellín (Accion Impro) en donde alcance a participar en obras teatrales como Black and white. Cabaret y Los de la oficina desde la dirección artística. Ambas experiencias creativas han tenido un fuerte impacto en mi evolución y han influenciado en la manera de abordar proyectos.