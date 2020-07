La aterradora banalidad del mal

Un reciente editorial de este periódico, titulado Dejemos de hablar de monstruos y vamos al fondo, me recordó el concepto central del texto de la teórica política Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, con respecto al juicio del teniente coronel Adolf Eichmann en 1961 por genocidio contra el pueblo judío y crímenes contra la humanidad: la banalidad del mal. En él, Arendt señalaba algo que fue sumamente polémico en un contexto en el que el oficial nazi era concebido por la opinión pública como un monstruo.

Arendt aseguraba que Eichmann no era un fanático antisemita, ni un genio del mal ni un loco especialmente sádico (aunque por su puesto, sus actos sí lo son). Era “un hombre terroríficamente normal”, que actuaba como funcionario en una maquinaria (en este caso, bajo la ideología nazi y bajo órdenes de sus superiores, sin importar las atroces consecuencias de sus actos).

Por supuesto, Arendt no sugería que los crímenes fueran algo banal ni que Eichmann fuera inocente o debiera ser eximido. A lo que apuntaba su argumento es al enorme peligro de que horrores como estos fueran cometidos de manera irreflexiva (falta de juicio de las propias acciones) por personas corrientes, y de la falta de conciencia y discernimiento del individuo bajo las normas de una estructura que lo puede llevar a cometer actos atroces y deshumanizantes y, en el caso de la ideología nazi, propiciar el totalitarismo.

La pensadora sugiere que son tres las tipologías de individuos que actúan sin que medie el pensamiento: quienes asumen que no hay valores absolutos, los dogmáticos, y los “ciudadanos normales” que asumen sin criterio las costumbres y creencias de su sociedad.

Teniendo en cuenta esta teoría de Arendt, decir que alguien que comete un crimen de gran magnitud es un monstruo es una conclusión superficial y en muchos casos, equivocada. Indefendible en casos de violencia en grupo, violencia estatal, y de fenómenos difundidos de violencia.

Reflexiones como la de Arendt nos obligan a asumir una responsabilidad individual de juzgar nuestras propias acciones y nuestra cultura de forma crítica, y nos lleva a mirarnos como sociedad y a asumir una responsabilidad como colectivo ante hechos atroces.

En contextos como el nuestro, sin duda necesitamos un sentido crítico y ético personal y de humanidad ante las consecuencias de acciones personales que provendrían de órdenes de superiores en marcos de adoctrinamiento para la guerra– sin duda, en todos los actores del conflicto armado, comenzando por el Ejército.

Pero, además de las presiones institucionales directas, alguien puede cometer los actos más perversos, más crueles, más degradantes contra algunas víctimas específicas, como reflejo de cosmovisiones, imaginarios y valores de un medio, ya no sólo institucional, sino de una estructura mucho más amplia, una estructura social.

En otras palabras: en un país machista y racista, donde los derechos humanos no existen como valor en algunos sectores de la sociedad, la violencia contra algunos grupos es aterradoramente cotidiana (como lo indica el número de feminicidios, la violencia sexual y las cifras globales de violencia de género en Colombia o el asesinato sistemático de indígenas en el Cauca).

El secuestro y violación de una niña de doce años del resguardo Embera Chamí en Pueblo Rico, Risaralda, por parte de siete miembros del Ejército, además de generar una conmoción nacional, nos tiene que obligar a cuestionar, no sólo qué está pasando al interior de la institución, sino qué elementos estructurales y culturales de nuestra sociedad se reflejan en este hecho atroz y en el acontecer posterior, social y jurídico. Porque los perpetradores son hombres con poder que podrían haber sido otros. Y que antes han sido muchos otros en diferentes partes del territorio nacional, maltratando, agrediendo, abusando.

Colombia sigue siendo un país donde hay una dinámica de dominio (y no sólo de desigualdad e injusticia evidentes hacia colectivos tradicionalmente invisibilizados y oprimidos como las mujeres y como pueblos indígenas y afro), según la cual hay cuerpos y vidas que no tienen dignidad ni derechos, que no valen, de los que se puede disponer –lo cual en una degradante cultura de machos, ejemplificada en una violación en grupo, refuerza de forma perversa la hombría. Los colectivos están en la obligación de proteger a las poblaciones más vulnerables, y por supuesto, de garantizar los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, con lo cual como nación nos volvemos más justos y además nos enriquecemos.

Lejos de este imperativo ético y civilizatorio, a pesar de Colombia ser en papel un Estado Social de Derecho, asentado sobre valores y principios como la vida, la pluralidad, la participación, la solidaridad y la dignidad humana, es un país donde impera la ley del más fuerte. Es una sociedad que aún hoy funciona de una forma sumamente barbárica sobre códigos binarios hombre heterosexual/mujer, blanco/no blanco (aunque seamos una nación mestiza), poderoso/no poderoso, y que autoriza, implícitamente, a quien en teoría representa la norma, a someter, explotar, maltratar, abusar y asesinar al Otro.

La víctima de este hecho atroz es esa Otra, la alteridad, la persona más vulnerable dentro de la estructura social patriarcal y colonial. Es una mujer. Es una niña. Es indígena. Y los indígenas han sido algunos de los grupos más invisibilizados, violentados, despojados de sus tierras y excluidos, a lo cual además se suman el abandono estatal y la pobreza. Autoridades indígenas emberas declararon que no es la primera vez que las mujeres de su comunidad sufren este tipo de violencia por parte de la fuerza pública.

El horror de este hecho fue exacerbado por algunos acontecimientos posteriores. Las víctimas de acoso y abuso sexual merecen siempre solidaridad incondicional, reparación y una justicia operante. Sin embargo, el sistema legal y la sociedad, por sesgos machistas y por ineficacia, favorecen al victimario: al que tiene poder en la estructura. De la mujer se duda. De los indígenas también. Pues otra característica de sociedades prejuiciosas y excluyentes es la creencia de la inmoralidad del Otro. Se cree que quienes no tienen el poder (en este caso los miembros de un resguardo indígena), mienten.

¿No advirtió María Fernanda Cabal que podía ser un falso positivo? Conozco quien, privadamente, ha puesto en duda varios aspectos de la denuncia. Y para quienes, cosa increíble, se trata de un delito menor, dando muestras claras de racismo, machismo e inhumanidad (¿a cuántos en esta sociedad nos importan realmente la vida y la dignidad una mujer y menos si es indígena?) y han defendido a los soldados y a la institución.

Y la cadena de hechos inverosímiles e inaceptables continúan, cuando, después de que los criminales aceptaran los cargos, el Fiscal los judicializa por abuso carnal abusivo y no violento, argumentando que la niña no puso resistencia, lo cual sugiere que hubo consentimiento de su parte. Una interpretación semejante en una situación clara de sometimiento por la fuerza, secuestro por más de quince horas y violación de una niña de doce años que se alejó de su casa para recoger guayabas, por parte de siete tipos uniformados y con armas de guerra, es nada menos que inaceptable y nos tiene que enardecer.

La falta absoluta de verdad de esta suposición, la ausencia de empatía con la víctima y de conciencia de que nadie consentiría a un acto tan aberrante, la poca validez de la voz de la víctima, la crueldad y misoginia que subyacen a esta absurda correlación que establece algunas interpretaciones de la ley (interpretación que asevera que, a falta de pruebas de violencia en el cuerpo del agresor, se asume que no hubo resistencia por parte de la víctima y que entonces hay consenso), no nos puede dejar indiferentes. Es decir, los soldados fueron judicializados por tener relaciones sexuales con una menor, NO POR VIOLACIÓN.

Parece que a la Fiscalía no le parece lo suficientemente violento la atrocidad de un acceso carnal en grupo, por parte de figuras de autoridad armadas, sobre una niña (circunstancias todas de agravación punitiva según la ley), de un pueblo ético que además no permite uniones interétnicas. Además, sólo una de estos agravantes fueron tomados en cuenta en los cargos: la edad de la niña.

Aunque las penas por acceso carnal violento y acceso carnal abusivo fueran iguales, como argumentó el Fiscal, el mensaje a la sociedad es preocupante y la connotación es completamente diferente, y así lo han señalado varios juristas. Las mujeres aún estamos en peligro y falta mucho para que seamos verdaderamente escuchadas y dignificadas. Estos episodios son simbólicos.

Debido a la estigmatización, la revictimización, el sesgo social y judicial y la impunidad, además de las amenazas a su vida de las que ellas y sus familiares muchas veces son víctimas, las mujeres que sufren acoso y violencia sexual casi nunca denuncian. Temen denunciar porque no les creen (se duda de la verdad del hecho o de que hubiera sido contra su voluntad), o les adjudican de una forma u otra la responsabilidad de su violación –por vestirse de una forma determinada, por estar en tal lugar.

O como en este caso, de cierta forma se inculpa a la víctima por no haber actuado de la forma esperada para merecer solidaridad y justicia absoluta, y se decide, con base en la ausencia de unos elementos probatorios absurdos, ignorando la voz e integridad de la mujer agredida, obviando un mínimo de investigación en psicología y sin ninguna compasión y sentido común, que la víctima consintió. Y todo esto tiene que cambiar. Porque la culpa siempre es del agresor.

Y aquí no puedo dejar de pensar en el performance de Lastesis en Chile, creado a raíz de los abusos policiales en el marco de las protestas y que se extendió hace unos meses por todo el mundo como un himno contra la violencia machista. El acto de intervención colectiva en el espacio público denunciaba la mentalidad patriarcal que sostiene la violencia de género, imaginario que determina la configuración del sistema judicial: “Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía/ El Estado opresor es un macho violador/ El violador eres tú”.

La cadena perpetua no remedia el trasfondo de violencia a la que están expuestos culturalmente las niñas y los niños. Tiene que haber sanciones severas, por supuesto. Pero el aumento de penas no previene los delitos: los previene la formación en valores humanos y democráticos, el promover un pensamiento y un actuar ético, y la certeza de que habrá castigo. En Colombia la impunidad en estos casos es muy alta.

También porque esta posición se asienta sobre el concepto del perpetrador como “monstruo” en lugar de asumir cada acto de crueldad y de barbarie como un fracaso de un colectivo. Cada crimen nos tendría que volver autocríticos y preguntarnos qué estamos haciendo mal, qué hay de perverso en nuestra cosmovisión, en nuestros imaginarios, en nuestras prácticas culturales y estructuras sociales que puede llevar a esto.

Todos estos hechos son el reflejo de una sociedad jerárquica, excluyente, colonialista, y de la falta de compasión hacia algunos colectivos. Existe una herencia estructural y simbólica de una visión eurocéntrica y patriarcal pre-Ilustración, que se manifiesta en prejuicios cotidianos aparentemente sutiles, pero que se materializa en discriminación, injusticia, violencia, misoginia, odio.

Una sociedad que no ha terminado de incorporar en su fibra más esencial los derechos humanos, la igualdad y la multiculturalidad– que nos abriría además a otras cosmovisiones y sabidurías ancestrales del territorio que habitamos y que desconocemos, y de las cuales tenemos mucho qué aprender. Tenemos una gran Constitución. Hagámosla efectiva.