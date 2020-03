En Casa Tea, en Bogotá

"La Caída de las Águilas", un viaje teatral contra el olvido de la masacre de El Salado

Paola Guarnizo Latorre / Especial para El Espectador

Han pasado veinte años desde aquel febrero negro donde la población del corregimiento de El Salado, caserío ubicado en los Montes de María, veía como se cumplía a cabalidad la sentencia de unos volantes lanzados por un helicóptero en pleno diciembre de 1999: “Cómanse las gallinas y los carneros, y gocen todo lo que puedan porque no van a disfrutar más”. (Recomendado: Viaje a El Salado en 2020).

Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, cuatrocientos cincuenta paramilitares se dieron el gran festín de la muerte y entre degollamientos, empalamientos y violaciones de todo tipo, quedaron como testigos hasta los niños de la casa de la cultura del pueblo, a quienes además obligaron a interpretar sus instrumentos mientras veían masacrar a sus seres queridos. Así quedó un saldo de más de 60 inocentes que terminaron apilados en cuatro fosas comunes, como prueba fehaciente del poder de este grupo armado al margen de la ley.

Los gritos de espanto sobre la cancha de fútbol aún hacen mella en la memoria de los sobrevivientes de El Salado. El dolor y la ira siguen haciendo eco al recordar que además de haber sido un pueblo estigmatizado como guerrillero, también fue un pueblo desplazado como única salida para sobrevivir y esto se deja ver en el documento “Basta Ya”, del Centro de Memoria Histórica del 2013, y en los testimonios de quienes reconstruyendo este relato luchan en diversos espacios del país porque algo de tal magnitud no se vuelva a repetir, en un país como Colombia donde todo es posible y todo terriblemente se repite. (Le puede interesar: agenda de teatro para marzo).

Cuando ese documento llegó a mis manos, mi carrera como creadora tomó un giro trascendental. Ya tenía instalada en el alma la necesidad de escribir historias que no se quedaran solo en el entretenimiento, sino que incomodaran y representaran una oportunidad de hacer del arte una herramienta poderosa puesto que la realidad supera la ficción y desde la ficción, metaforizar la realidad puede hacernos guardianes de la historia, como lo dijera el pensador alemán Andreas Huyssen, a propósito de su conferencia en el centro de arte “Fragmentos”.

Así fue como junto con mi grupo de teatro, Teatro Estudio Alcaraván, dirigido por Álvaro Rodríguez, decidimos montar “La Caída de las Águilas”, una obra que tuve la oportunidad de escribir y dirigir en homenaje a las víctimas de El Salado, y que en su recorrido de presentaciones, ha sido vista en recónditos lugares de este país que han identificado en el teatro una herramienta pedagógica para la paz.

Sin embargo, quizá el hallazgo y la importancia de esta pieza teatral no radiquen en su itinerancia, sino en las funciones que se han realizado en nuestra propia sala Casa Tea, ubicada en pleno de corazón del centro de Bogotá, dentro del Centro Comercial Los Ángeles (Calle 19 No 4-71, local 405), y donde hemos sido visitados por variados públicos citadinos que con su aplauso reconocen que gracias a la obra, han logrado ver la cara oculta de ese macondo rural que no solo es literatura, puesto que es el viacrucis generado por el olvido de un estado indolente.

Cada función y cada temporada ha sido todo un desafío, no solo por la formación de públicos con relación al teatro como hábito cultural, sino que también ha sido toda una tarea transformadora en cuanto a generar experiencias para la memoria colectiva se refiere, sobre todo si se trata de un país que olvida rápido en medio de los azares de la modernidad, y a unas nuevas generaciones que no reconocen los pasados traumáticos que han atravesado al pueblo colombiano.

En medio de las luces de la sala Casa Tea y con un aforo para cien personas, el grupo Teatro Estudio Alcaraván, tiene el honor de invitarles a ver este montaje, donde sin una gota de sangre y en medio de risas tarareando "El Mochuelo", persiste la radiografía de un estado colombiano que oficialmente desea borrar el pasado y no dar un reconocimiento público a lo que necesita una reflexión social legítima. Entonces para combatir el olvido, los esperamos con abrazos, corazón y telón abiertos.

Desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de marzo y desde el miércoles 18 hasta el sábado 21 de marzo.

Hora: 7:30 p. m. Dirección: Calle 19 4-71, local 405. Tel: 2431799

