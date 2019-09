La ciudad sitiada: Cartagena, ad portas de nuevas elecciones

Joaquín Robles Zabala / @joaquinroblesza

En una charla con el crítico literario Jacques Girard, García Márquez afirmó que, en 1950, trabajando para el diario El Universal de Cartagena, había escrito La Hojarasca, pero siempre lo negó “porque los cartageneros son cachacos”. La frase puede resultar hoy un lugar común, pero dejó clara la visión que el futuro Nobel tenía de una ciudad profundamente tradicional y que, en pleno siglo XX, defendía unas axiologías que hundían sus raíces en la Colonia.

Si desea leer nuestro especial de Lazos literarios, ingrese acá: González Ochoa y Estanislao Zuleta: Viaje a pie (Lazos literarios)

No olvidemos que La Heroica fue uno de los puertos más importantes que España posesionó en América a lo largo de tres centurias de colonialismo. La esclavitud tuvo en esta ciudad uno de los puntos más visibles del Nuevo Reino de Granada, pues era un mercado que proveía de mano de obra esclavizada a una gran parte del Caribe y, en el mismo sentido, a las regiones del interior del continente. Este hecho no se puede soslayar a la hora de explicar las razones del por qué Cartagena sigue siendo una urbe asentada en el siglo XVI y por qué es vista como una de las de mayor corrupción del país.



El desastre administrativo por el que atraviesa hoy no es nuevo. La corrupción es quizá el aspecto más importante que se pueda destacar de una ciudad que basó su economía en el contrabando de productos de todo tipo, en la mano de obra esclavizada y en el poder ejercido por una institución profundamente podrida como lo es la Iglesia Católica. No es de extrañar entonces que el Corralito de Piedra navegue, desde hace ya varias décadas, en la incertidumbre administrativa, en la crisis institucional, en la poca confianza que sus ciudadanos tienen en sus dirigentes y que uno de sus picos económicos más rentables sea el turismo. Las mafias políticas que han hecho de ella su fortín, y que se han enquistado como un cáncer en todas las actividades de su economía, han venido desde entonces turnándose el poder, cambiando de rostros y nombres, pero manteniendo intacta la estructura criminal de los clanes.

Decir entonces que Cartagena de Indias es hoy una olla podrida no es, para nada, una actitud apátrida, como posiblemente piensen aquellos que no aceptan que la Heroica, desde hace más de medio siglo, viene derrumbándose a pedacitos, como han venido haciéndolo las murallas que durante la Colonia la protegieron del fuego destructor de los cañones piratas y corsarios que pretendieron tomársela por asalto.

Si desea leer nuestro especial de Lazos literarios, ingrese acá: De una poética epistolar: Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo (Lazos literarios)

Cuando García Márquez calificó a los cartageneros de cachacos no hacía referencia a la actitud emprendedora que se le atribuye a la gente que habita los Andes colombianos. No. Su analogía estaba más cerca de una creencia generalizada que los costeños tenemos, en especial, de los capitalinos: que son seres fríos, hipócritas e ingratos. Y que, además, tienen la mala costumbre de mirar al resto del país por encima del hombro.

Es probable que esa afirmación del escritor costeño esté más cercana a sus conocimientos de los procesos de conquista que los grandes imperios ejercieron sobre los pequeños reinos de Europa y cuyas defensas eran diezmadas en cuestión de horas por hordas de soldados hambrientos que no solo acababan con los legados culturales construidos a lo largo de varios siglos, sino que arrasaban con la vida de hombres, niños y ancianos y hacían de las mujeres un botín de guerra. No hay que olvidar tampoco que el gran Imperio Romano invadió Grecia en el siglo II de nuestra era y poco después lo hizo con la Península Ibérica donde dejó muy pocas piedras sobre piedras. La historia es diciente en este aspecto: el concepto de legalidad de los romanos dejaba mucho que desear, pues no era un pueblo apegado a las normas, y los generales que comandaban los ejércitos no solo eran seres despiadados en la batalla, sino que anteponían sus intereses personales a los intereses del imperio y hacían todo lo que estaba a su alcance para apropiarse de los bienes que incautaban en ese ejercicio expansivo de tomarse por la fuerza los pueblos del mundo. La explicación resulta hoy sencilla: no sabían deslindar lo que pertenecía al imperio, lo que era de Dios y, por supuesto, lo que correspondía al gobernante, ya que, en sus cabezas, todo era una misma cosa.

No olvidemos tampoco que Roma invadió igualmente a Britania, hoy Gran Bretaña, casi por el mismo espacio de tiempo que lo hizo con Hispania, la actual España. Pero la legalidad de los británicos en el manejo de la cosa pública nunca ha sido cuestionada, lo que no quiere decir que en algunos aspectos de la administración no haya habido apropiaciones ilícitas. No obstante, lo que en el Reino Unido se considera excepcional, en España, podríamos asegurar sin temor a equivocarnos, es casi una norma.

Quizá esto último pueda explicarnos por qué América Latina es una de las zonas del planeta con los índices más altos de corrupción, superada solo por algunas naciones de África. Quizá pueda darnos las razones de su lentísimo desarrollo y por qué, a pesar de ser una región extensa y contradictoria --somos ricos pero pobres a la vez--, varios países han alcanzado a dar pasos verdaderamente significativos en la búsqueda de un equilibrio entre sus instituciones y sus dirigentes. Si es cierto que para algunas oenegés encargadas de investigar sobre el flagelo de la corrupción en el mundo, Latinoamérica es una especie de cueva de Alí Babá, también es cierto que algunos países de la región son sumamente cuidadosos en el manejo de los dineros públicos. Uruguay, al igual que Chile, según Transparencia Internacional, una organización sin ánimo de lucro encargada de investigar el manejo que los gobiernos del mundo hacen de los dineros recibidos, se constituyen en verdaderos ejemplos en las ejecuciones e inversiones de obras que beneficien a sus ciudadanos. Pero no pasa lo mismo con países como Venezuela y Colombia, donde los desfalcos a la administración son continuos y sostenidos. De la escala de clasificación de 1 a 10 que esta organización le otorga al manejo de la cosa pública, estas dos últimas naciones no alcanzan 2.5. Lo mismo se podría decir de Argentina, cuyo mandatario, después de un largo periodo en el poder tiene al país sumido en una profunda crisis económica y social.

Para Transparencia Internacional hay dos maneras de robar, malversar o, simplemente, de apropiarse de los bienes comunes de una nación sin despertar sospechas en la opinión pública. La primera, según el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner, “consiste en utilizar los dineros de la nación [provincia, estado, ciudad o departamento] para comprar los favores del electorado, mantener contenta a la clientela o pagar favores políticos”. En este sentido “se cede a la presión de un grupo regional, de un sector particular, de un sindicato o de un gremio empresarial y se le otorga privilegios o dádivas”. Lo anterior se explica porque el político, en su búsqueda de llegar al poder, realiza alianzas –con Dios y el diablo—“y llega al gobierno hipotecado por los favores de campaña y acaba nombrando al frente de los distintos estamentos […] no a los más competentes, sino a los que le ayudaron a encumbrarse, acto que se reflejará en la dilapidación del presupuesto”.

Lo anterior quizá pueda darnos un poco de luz sobre el atraso en el que navega Cartagena de Indias, la ciudad turística por excelencia de la costa norte colombiana. Tal vez nos explique las razones del por qué la democratización de las alcaldías y gobernaciones del país, en vez de solucionar un problema neurálgico, ha llevado a profundizarlo hasta el extremo de convertirlo en parte del paisaje cultural. La aparición en el ámbito político de Cartagena de Indias de un personaje siniestro como Nicolás Curi Vergara, quien ocupó la alcaldía de la ciudad en tres oportunidades (1990-1992, 1998-1999, 2005-2008), dejó claro la sentencia de que todo pueblo se merece a sus gobernantes: fue tan profundo el desangre administrativo que aún hoy la hemorragia sigue siendo el pico más alto de su paso por el primer empleo del distrito. Pero, para ser honesto, no fue el último, sino el inicio de una larga historia que se replicó en el desgobierno de Gabriel García Romero (1992-1994), miembro de uno de los clanes nefastos que han dirigido los destinos de la ciudad en los últimos veinte años y cuya supuesta relación con los grupos paramilitares ha sido quizá el punto de partida para que una horda de políticos haya tenido que responder por sus acciones ante la justicia.

Pero nada de lo anterior, para ser sincero, puede explicar ampliamente los alcances de la frase expresada por Gabriel García Márquez ni darnos claridad sobre esa segunda forma generalizada de corrupción que plantea Transparencia Internacional y que es puesta de manifiesto por el ciudadano común, el cual considera que lo público no hay que cuidarlo porque es del conjunto de la sociedad.

Cartagena de Indias, queramos admitirlo o no, sigue anclada a unos postulados hechos polvo por el proyecto modernizador iniciado por los franceses a finales del siglo XVIII. Una ciudad que sigue defendiendo una herencia de abolengos que fue sepultada por el movimiento revolucionario de 1811. Ahora, quizá, podamos entender un poco por qué Cartagena de Indias, el segundo espacio literario más importante en la novelística de García Márquez, sigue siendo una urbe de espaldas al progreso, donde los visos de esa diferencia entre negros y blancos se mantienen vivos como en los tiempos coloniales. Tal vez a esto se refería el Nobel.

[email protected]

*Magíster en comunicación y docente universitario.