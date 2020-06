La esquina (Cuentos de sábado en la tarde)

Daniela López Martínez - CrossmediaLab

Hace mucho tiempo que no se presentaba tan baja temperatura como la de esta sombría tarde. El frío que baja de las montañas arrincona el helaje hacia el centro de la ciudad. Me excita el olor que destilen las calles pavimentadas tras las fuertes lluvias, es un aroma estimulante, una fragancia tan pragmática que me atrapa cada vez más.

Había dejado de diluviar hace unas pocas horas, los tacones me lastimaban tanto los pies, que, en un intento desesperado por hacer desaparecer el ardor, decidí quitármelos; el pavimento se encontraba helado, y cuando mis pies desnudos entraron en su contacto, un escalofrió recorrió todo mi cuerpo.

Encendí un cigarrillo, y me perdí en el sonido constante del tic tac producido por los artefactos de construcción del edifico nuevo de Bacatá, que no se encontraba muy lejos de mi ubicación.

Es la esquina, siempre cada atardecer en la misma esquina, el mismo bolso, las mismas tangas, la misma blusa transparente. Toda está llena de recuerdos, de rostros cómplices y acusadores, de abusos policiales, de penes enclenques y por estrenar, de dinero fácil, de amigas que compiten por quién se llena de más clientes. Las sonrisas son tan falsas como mis nalgas y el tormento es tan real como mis venas varices.

Junto a mi predilecta esquina, un poste medio torcido me hace compañía; me gustaba en algunas ocasiones acercarme y leer los artículos informativos plasmados en viejos y amarillos papeles a punto de despegarse de su dueño. Era un sitio también conocido por toda la basura regada en las calles, bolsas blancas, azules y negras, a punto de desbordarse. Cuando no había mucho trabajo me acercaba solo para poder apreciar el asqueroso y divino arte del desecho humano, vasos plásticos, latas de cervezas desocupadas, condones usados y rotos, pruebas de embarazo (algunas de estas con sorpresa incluida), toallas impregnadas de sangre, bolsas de leche, papel higiénico untado de mierda de quién sabe cuántos, y a la final, es la mierda de todos.

No obstante, aquel lugar es mi rincón favorito, sus paredes se encuentran pintadas de vivos colores, grafitis que hablan de libertad y superación. Era una ironía, que en las noches los seres menos favorecidos de esta ciudad salgamos a deambular como fantasmas sin rumbo; me gusta observar a cada uno de ellos. Es fascinante. Comienzo a curiosear a estos personajes hasta el punto de acecharlos, y así, por primera vez me convierto en espectadora y no en el vil show del más cruel muestrario de la calle.

Mis ojos se abren ante la realidad que me rodea. La tarde es oscura, tiene una cierta capa de tristeza que me invade hasta los tuétanos. Por lo general, permanezco constantemente resfriada, y estoy segura de que el atuendo que cubre mi piel no me favorece en lo absoluto.

Pero soy una de las más vestidas de aquí. Karlita, mi amiga, lo único que utiliza es una malla que le cubre todo el cuerpo, tiene unas caderas de infarto y una cintura diminuta, sus perfectos y redondos senos quedan al aire junto a su miembro viril que la delata. Se broncea cada dos o tres días para que su piel no se torne morada cuando hacen fríos intensos.

Don Pedrito es el único viejo que cuando pasa por estos lares no me mira con cara de depravado, ya estaba acostumbrado a vernos así y su única función era llenarnos de tinto y cigarrillos diariamente. Las arrugas en su rostro eran tan profundas como el color café de sus ojos cansados, pero no tan profundas como la cicatriz que recorría su mejilla izquierda.

“Recuerdos de la guerra, señorita”, me decía cada vez que le miraba atentamente. Recuerdos de un hombre que, por defender a su pequeña hija de ser violada, le machetearon la cara: “A la final, los malditos nos sacaron de la finca, señorita, y me tocó venirme sin nada, solo con mi vieja y con la virginidad intacta de mi niña”.

Alguien me mira, era él, siempre me había llamado mucho la atención aquel policía de cabello alborotado, negro como la más oscura y solitaria noche que rogaba a gritos que su amada la Luna le hiciera compañía; no podía evitar mirar su rostro alargado, perfectamente interrumpido por una barbilla partida en dos, labios deseablemente provocadores, rojizos. Todo contrastaba con su piel canela, con su altura y su timedez.

Antes del anochecer se sentaba sin falta a unos cuantos metros de mí, entonces se hundía en sus pensamientos y en su vigilancia, absorbía la información como una esponja. Él, tan indiferente y cruel, nunca se retiraba sin mirarme; disimuladamente sonreía hacia mi dirección, entonces una estúpida risa se escapa de mis labios carmesí. Hoy no era la excepción, prosiguió con su rutina como siempre lo hacía, y, sigilosamente, salió de mi vista, uniéndose a las densas neblinas que me rodean.

Soy consciente de que estoy lejos de casa. Me encuentro de pie en aquella esquina que huele a uretra y a orines. Parece tonto, pero me hace sentir en casa. Es el olor de mi bebé cuando le cambio el pañal, el mismo que deberé guardar para el que viene en camino y que expondrá en unos meses mi panza.