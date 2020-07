Este espacio es una dentellada a la monotonía mediante el ejercicio impulsivo y descarado de la palabra escrita. En tiempos fugaces, como los nuestros, en los que la inmediatez y la incertidumbre parecen haberse apoderado de nuestra cotidianidad, el microrrelato se yergue como eficaz píldora psicoterapéutica. Una guerra de guerrillas narrativa, si se quiere.

Ni una menos

Me enamoré en la 30 con 45. En el Ricaurte me arriesgué y empezamos a hablar. En la calle 6 no soporté más y con un beso la maté.

Karen Tatiana Rojas Calderón

Exfoliación

Ana siguió la receta: mezcló la leche con hojas de albahaca, vertió el líquido sobre el cuerpo del hijo y restregó, pero al secarlo, todavía conservaba el mismo color de piel del padre.

David Cabarcas Salas

El tedio

¿Con que quieres partirle el lomo al tedio en estos días? Pues date un balazo en el pecho, coge el teléfono e invítala a salir.

Sangre de lagarto.

Rebelde

Esperó a que su familia se alejara y escupió la tumba de su esposo. Envenenarlo no había sido suficiente: después de tantas golpizas, tendría que conformarse con ese último acto de rebeldía.

Álvaro Vanegas

Dios

Soy la luz que ilumina cuanta oscuridad se atraviesa en tu camino. Por esa simple razón y por mi experticia ontológica, puedo afirmar que ya no existo.

Jonathan España

Ciudad progreso

Habían canalizado el arroyo, así que no estábamos preocupados. Lo que nos alertó fueron los gritos: la corriente se había llevado a una niña. El alcalde dijo que revisarían las obras.

Brayan Alcazar

Desolador

Aunque sea de noche y el niño fantasma balancee el columpio con su pequeño poder sobrenatural, nadie está ahí para asustarse y hacerlo sentir bien.

Giménez Jorge Abel

Protocolo

Le resulta muy sencillo relacionarse con las demás personas, es algo natural, le sale sin ningún esfuerzo, conoce a mucha gente. Hoy lo evito con un truco sencillo: me oculto bajo una mascarilla.

Horacio Jiménez

La mortecina luz del atardecer siempre revela un misterio. Hoy me susurra: “El tiempo no es más que la evidencia de la muerte. La vida, aquello que acontece entre un trauma y otro”.

Carlos Mauricio Cruz Ayala

Deseos infantiles

-¡Mamá, mamá! me tumbaron un diente en la escuela. Con la plata que da ese ratón Pérez, mañana sí podremos comer.

Laura Sofía Solórzano Cárdenas

El octavo sello

Un sonido atronador de trompetas rompe la tarde. En el aire se suspende una tonadilla monocorde. De nuevo, me resigno. El mundo seguirá existiendo.

Jonathan España