La Esquina Delirante LV (Microrrelatos)

Este espacio es una dentellada a la monotonía mediante el ejercicio impulsivo y descarado de la palabra escrita. En tiempos fugaces, como los nuestros, en los que la inmediatez y la incertidumbre parecen haberse apoderado de nuestra cotidianidad, el microrrelato se yergue como eficaz píldora psicoterapéutica.

Blanco silencio

Jeremías era el Grinch del pueblo y todos los sabían. Unos lo llamaban ‘Científico loco’, otros ‘delirante’, ‘lunático’, ‘borracho’, ‘perdedor’. Casi no salía de su casa y tenía tan poco contacto con los demás, que no se daba cuenta de cuando hablaba solo. Odiaba la Navidad de esa calurosa región, que en diciembre olía a aguardiente y a residuos de pólvora. Pero ese año se había propuesto inventar una máquina teletransportadora que le permitiera irse a una blanca y silenciosa ciudad. Había trabajado en ello cada mes y tenía su proyecto avanzado. Solo necesitaba provocar un rayo de millones de kilovatios, de tal forma que expandiera su propia realidad hacia otra. Esa Nochebuena decidió hacerlo, pues no estaba dispuesto a soportar a sus ruidosos vecinos. El experimento dejó sin luz a todo el pueblo. El silencio llegó y unas extrañas partículas blancas y heladas como pequeños cristales adornaron cada calle. El caluroso pueblo se sumió esa noche, en un profundo invierno. Jeremías abrió la puerta de su casa y respiró.

Ludvika Tabriz

*

El breve instante de un año

No soy viejo. Sólo hasta esta mañana me hicieron. Lo supe porque cuando por fin tuve orejas, el niño dijo que mi cabeza era una bola de trapo conformada con las hojas de los cuadernos y libros de la escuela. Quizá por eso puedo pensar. “Dibujémosle los ojos con marcador”, dijo la niña y así vi mis zapatos: uno rojo y un guayo de fútbol. También unos jeans y un suéter roto. “Ya está listo”, dijeron los niños. “No”, contestó el papá, “falta rellenarlo”. Me introdujeron papeles, aserrín y unos rollos que parecían velas. Luego, el hombre me hizo

sostener un cartel con ambas manos y enredó sobre mi cuerpo una tira con los mismos rollos. Me cargaron y me dejaron sentado junto al poste. Por la misma posición, me dolió la espalda el resto del día. Cuando llegó la medianoche, todos se arrimaron al poste, pero está vez parecían sombras. El papá prendió con un cigarrillo la mecha de los rollos y estos empezaron a explotar. Me llamaron Año, escuché mientras sentía crepitar las llamas. No soy viejo, nací esta mañana, aunque ahora sólo quedé de mí, esta cabeza de fuego.

David Cabarcas Salas

*

Culpa (Un cuento de navidad)

Mi madre, influenciada por los cuentos ilustrados que mi abuelo le traía de sus frecuentes viajes al exterior, relacionó siempre la nieve con la navidad. En 1945, cuando ella contaba apenas seis años, la familia pasó la navidad en Chicago, atendiendo la invitación del tío Alberto. Acababa de terminar la guerra y resurgía la esperanza en el mundo. Mi madre solo ansiaba conocer la nieve, pero en los días previos, y hasta el día de Nochebuena, no cayó ni un solo copo. Esa noche los adultos, reunidos en torno al árbol, sugirieron a los niños pedir un deseo mientras los chiquillos, en la ventana, buscaban la estrella en el cielo y veían maravillados cómo una fina capa de algodón cubría la ciudad. El 25, día de navidad, cayó una de las peores tormentas de nieve de las que se tenga registro. Trenes y automóviles quedaron atascados durante horas y las noticias de la radio advertían que muchos padres no regresarían a sus hogares a tiempo para celebrar con sus familias. Mi madre cargaría por años el peso de la culpa, pues el deseo que pidió aquella noche, fue que cayeran montones de nieve para que la navidad no acabara jamás.

Reinaldo Bernal Cárdenas

*

Milagro de Navidad

Remedios, Adolfina y Eunice no salen de su asombro. Tras años de soledad, castidad, espera y oraciones, en la víspera de Navidad su anhelado milagro se desplomó de los cielos, atravesó el techo y aplastó el árbol y el pesebre. El casco del ángel caído se quebró por el impacto y dejó a la vista un cabello rubio y ensortijado, y unos ojos acerados muy abiertos de terror. El hombre llevaba a la espalda un paracaídas que nunca se abrió. Adolfina tragó el pedazo de natilla que todavía tenía en la boca y dijo con un suspiro: “chicas, definitivamente, no hay felicidad completa”.

M. Mantra

*

La última oportunidad

Era 31 de diciembre de 2020 y pensaba que su vida era insulsa, monótona, como si no estuviera vivo, confinado de forma voluntaria. Se levantó del sillón, apagó el televisor y subió a la azotea. Se puso encima de la cornisa y repasó su último año. Abrió los brazos y miró hacia abajo. Respiró con todas sus fuerzas, cerró los ojos y retrocedió un paso. Ahora pensaba en 2021 y la vacuna.

José María Andreo Millán

*

Reminiscencias rojas, dádivas verdes

Con el calendario tachado casi en su totalidad, devenía la navidad y con ella la novena de aguinaldos. Yo rezaba como cinco: la de mi casa, la del vecindario, la que organizaban los de la junta de acción comunal y la que se hacía en la casa de un par de amigos. Al final, la novena del 24 era la más mágica, porque por fin recibía a Freezer, a Goku, a Batman o a uno que otro Pokémon “que me dejaba el niño Dios”; mientras tanto, mis padres y vecinos, bailaban al son de los 50 de Joselito y Rodolfo Aicardi en medio de la noche más hermosa del año. Hoy con canas en la sien, entiendo lo que hacían mis padres, los padres de mis amigos y los líderes sociales para darnos los recuerdos imborrables que llevamos hoy. Esta navidad estaré rodeado de un pesebre encendido, escuchando ‘El pájaro amarillo’ o ‘El hijo ausente’, mientras Sergio y Alejandro, mi descendencia, ven al niño Dios recién nacido y destapan sus regalos. Veré a mi esposa brindado con mis padres y yo, yo estaré entre reminiscencias rojas y dádivas verdes.

César Escobar

*

Pesadilla navideña

El reloj marcó las 12, y los niños de todo el mundo, como sincronizados, corrieron a ver bajo el árbol. -Una patineta, una guitarra, quizá un libro... ¿Qué me habrá traído Santa?, se preguntaban. Nada, no había nada, ni siquiera un pedacito de carbón.

Un sobresalto de media noche, y Santa Claus, a mitad de junio, se levantó.

Laura Sofía Solórzano Cárdenas

*

Este mes estamos buscando relatos de Navidad, de máximo 200 palabras. Pueden enviarlos a laesquinadelirante@gmail.com. Síganos en Instagram, #laesquinadelirante.