Según el artista, esta muestra se debe apreciar con disposición y tiempo, ya que es una oportunidad para salir de la rapidez con la que se vive por estos días. La exposición está disponible en la página oficial de Restrepo.

La gran oferta de textos para leer y el diseño de la experiencia sonora de “Amor fati” convierten a esta obra en un llamado a la calma. La muestra no se puede recorrer con el afán y la velocidad a la que el día a día ha acostumbrado a la humanidad. La prisa solo haría que la música de Diana Ángel no se apreciara, los poemas de Federico García Lorca y Edgar Allan Poe no se leyeran o se pasara por alto el alfabeto macabro del artista Edward Gorey. Toda la exposición es una referencia al pasado y al futuro.

Le sugerimos leer: Tres exposiciones para volver a la Galería El Museo

Desde su lanzamiento, la exposición ha sido bien recibida por el público y las instituciones de varios países en las que se han realizado lanzamientos virtuales, incluyendo México. En Estados Unidos lo hizo el Lake County Museum of Art en Florida. En Europa será relanzada por la Embajada de Colombia en Suiza como parte de sus actividades culturales que se iniciaron el 14 de septiembre en una conversación por instagram live entre el Joaquín Restrepo y la Embajadora de Colombia en Suiza, Sofía Gaviria.

En Colombia, el lanzamiento se hizo en la plataforma Más Arte Más Ciudad, de Medellín. Además, el 1 de octubre a las 6:00 p.m. Restrepo hará parte de la tercera edición de la subasta virtual Zoombasta 3, el arte de ser mujer, organizada por la Asociación Amigos del Museo Nacional y la Fundación Julie, con el dibujo ‘Superindui Cupientes I’, elaborado en tinta y laminilla de oro trenzada sobre papel acuarela.

Desde muy joven, Restrepo ha estado interesado en mezclar arte y tecnología, dos de sus pasiones. Con este híbrido busca una forma de explorar un nuevo mundo. Actualmente se comunica con un lenguaje universal que no distingue del lugar, el idioma o la cultura del visitante. Este interés puede estar sustentado en la juventud y premura con la que empezó su carrera artística: nació en 1984, en Medellín, y a los 19 años fue invitado a participar en una exposición colectiva con artistas reconocidos.

La exposición Amor Fati se basa en la fórmula de la grandeza humana planteada por Nietzsche. En la muestra se presentan los bocetos de siete nuevas esculturas del artista en un espacio virtual en el que se navega para explorar su técnica, estilo y los significados que proyecta con cada una de las obras dentro de un mundo que busca generar en el espectador una experiencia de inmersión.

Podría interesarle leer: Anulada la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de París por la pandemia

“Es una invitación a vivir la pausa como idea transformadora que, frente a estas nuevas circunstancias, recobró el sentido. ¿Cómo dotar de sentido escenarios impensables, emociones colectivizadas y necesidades superpuestas? Amor Fati construye el escenario para el encuentro libre de los múltiples sentidos de la existencia”, dice Restrepo sobre la exposición.

La persona interesada en ver la muestra deberá entrar a la página oficial del artista (www.joaquinrestrepo.com) en la que se encontrará con unas instrucciones para experimentar “Amor Fati”.