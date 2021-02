La Filarmónica de Los Ángeles lanza la segunda temporada de la serie “Sound/Stage”

Como un proyecto audiovisual que ofrece contenido digital gratuito, incluyendo presentaciones de Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles y de diferentes artistas alrededor del mundo, la serie Sound/Stage, que surgió en medio de la pandemia por la COVID-19, estrenará su segunda temporada el 5 de marzo.

Entre marzo y junio de este año, bajo la segunda temporada de la serie en línea Sound/Stage, y teniendo como anfitrión a Gustavo Dudamel, el público podrá acceder de forma gratuita a nuevas presentaciones de la Filarmónica de los Ángeles, del artista y activista Common, del dúo de gospel Mary Mary, de la cantante de ópera Nadine Sierra, de los pianistas Yuja Wang y David Fung, y de Carlos Vives, así como a conversaciones con John Adams, presidente creativo de la orquesta, y con el chef español José Andrés. Esto, en un intento por entablar diálogos entre diferentes expresiones artísticas y culturales, pues el objetivo de Sound/Stage, proyecto creado en medio de la pandemia del coronavirus, es la generación de espacios para la conexión y la comunicación.

“Ha sido un placer ver a Sound/Stage crecer y florecer, y compartirlo con públicos de Los Ángeles y de todo el mundo. En esta segunda temporada, exploramos desde las conexiones entre la música y la comida hasta la historia temprana del Hollywood Bowl”, afirma Gustavo Dudamel, director artístico y musical de la Filarmónica de Los Ángeles. En El carnaval de los animales, pieza con la que se estrenará la segunda temporada de la serie, el director hablará con su hijo Martín sobre cómo las historias de animales pueden dejar enseñanzas acerca del mundo natural y de las relaciones entre los seres humanos. La ejecución de El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, por parte de los pianistas Yuja Wang y David Fung, estará acompañada de cuatro cuentos populares de diferentes partes del mundo, animados por Ghost Animation (de la India) y narrados por Martín Dudamel, así como por músicos jóvenes asociados a los programas de El Sistema alrededor del mundo.

El segundo capítulo, Un deleite musical panamericano, explorará la conexión entre música y cocina. Teniendo de fondo las piezas de compositores como Tania León, Paul Desenne y Aaron Copland, Dudamel y el chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen, hablarán sobre cómo las diversas expresiones culturales convergen en sus respectivas formas de arte, formando así la base de una labor humanitaria. Por su parte, Amanecer de Pascua en el Hollywood Bowl recordará el primer concierto de la Filarmónica de los Ángeles en dicho centro musical, hace 100 años, así como la conexión del recinto con el teatro The Ford. Con imágenes de archivo, el capítulo mostrará el apoyo que estas dos sedes le han dado a diferentes expresiones artísticas. En el episodio se podrán apreciar las interpretaciones de Exsultate, Jubilate (Mozart), en voz de la soprano Nadine Sierra, y la de All Hail the Power of Jesus’ Name, a cargo del dúo Mary Mary.

La entrevista al compositor John Adams, director creativo de la Filarmónica de Los Ángeles, hace parte del capítulo Música de pianola de cola. Las reflexiones que Dudamel hace sobre obras de arte reconocidas que no fueron terminadas, así como de los misterios que sus creadores dejaron a su paso, se podrán ver en Inconclusa, capítulo enfocado en la Octava sinfonía de Schubert. Finalmente, Carlos Vives y Common, artistas que participaron en en el evento en línea Íconos de inspiración, cerrarán la segunda temporada de Sound/Stage.

Además de los capítulos de la serie, el público podrá disfrutar de una visita virtual al teatro The Ford y al Walt Disney Concert Hall, donde se filmaron cinco conciertos de cámara con músicos de la Filarmónica de Los Ángeles. Estas presentaciones, que estarán disponibles entre el 7 de mayo y el 4 de junio, incluyen extractos del sexteto de cuerdas en re menor “Souvenir de Florence”, op. 70, de Tchaikovsky, el Tango Ballet para cuarteto de cuerdas de Piazzolla, el cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor de Fanny Mendelssohn, el trío para piano en sol menor de Clara Schumann y el homenaje a Gismonti, a cargo de Arturo Márquez.

Las presentaciones de Sound/Stage se grabaron al aire libre en el Hollywood Bowl, siguiendo protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social, y los conciertos de cámara se filmaron sin público. Con el apoyo del National Endowment for the Arts, la segunda temporada de la serie se estrenará el 5 de marzo y estará disponible a través de este link.