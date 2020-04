La historia detrás del cuento para niños ‘¡Quiero salir!’ que se viralizó en Twitter

La idea surgió de Nico Ordozgoiti y su esposa, Cova Díaz, creativos españoles que no sabían cómo explicarle a uno de sus hijos por qué no han podido salir de casa, ni visitar a sus abuelos. El relato ha sido traducido a varios idiomas como vasco, inglés, italiano y gallego.

En medio de la crisis que se vive en el mundo a causa del COVID-19, las rutinas de los niños han tenido que cambiar drásticamente, por lo que muchos han experimentado pesadillas y ansiedad, además de no entender lo que está pasando y los padres aún no saben cómo explicarles a los pequeños los motivos por los que ya no pueden salir al parque o visitar a sus abuelos, tíos y demás familia.

En los últimos días ha surgirdo varias alternativas para que los padres les expliquen a sus hijos lo que pasa a nivel mundial, una ellas es un cuento, creado el diseñador Nico Ordozgoiti y su esposa, Cova Díaz, quienes viven en España y por la situación que atraviesa el país están aislados en sus casas, en donde han seguido laborando y al mismo tiempo manejando el hogar y cuidando de sus dos hijos, una bebé de siete meses y un pequeño de casi tres años de edad.

“Los primeros días hasta le parecía bien estar todo el día en casa con sus papás, pero luego empezó a preguntar por qué no salíamos al parque, o a ver a sus abuelas, etc. Así que mi mujer empezó a explicarle que había un bichito en la calle y que no podíamos salir hasta que no se fuera”, contó Nico Ordozgoiti, uno de los autores del cuento infantil “¡Quiero salir!”.

Entonces al ver que la situación con los días se iba poniendo más tensionaste con su pequeño a Ordozgoiti se le ocurrió convertir la explicación que le dieron a su hijo en un cuento ilustrado. “Mi hijo ahora está en una edad en la que le gusta mucho que le leamos relatos y en general no tenemos mucho tiempo, porque durante el día tenemos que compaginar el teletrabajo con cuidar a los niños”, contó Ordozgoiti.

La creación del cuento tuvieron que hacerla durante las noches cuando sus chiquillos estaban dormidos para poder avanzar. “Aquí en España al principio se hablaba muy poco de los niños y del impacto que podía tener en ellos el confinamiento, y a nosotros, por ser padres, es algo que nos preocupa bastante”, manifestó.

La historieta fue publicada la cuenta personal Ordozgoiti en Twitter el pasado primero de abril con un mensaje que decía “mi mujer y yo hemos escrito un cuento para explicarle a nuestro hijo mayor (tres años) por qué no puede salir de casa. Lo quería compartir por si a alguien le ayuda (al final del hilo hay un WeTransfer para descargarlo en PDF)”.

Su idea tuvo gran acogida y hasta ha sido traducido en otros idiomas como vasco, inglés, italiano y gallego. A esto se suma que lo han pasado a formatos de audio y video, que han compartido en diferentes redes sociales en Colombia, Argentina, Canadá, México y España.

“Pensamos que a lo mejor a la gente le podía venir bien el cuento y de ninguna manera nos imaginábamos que iba a llegar a otro continente. Ha sido muy bonito recibir mensajes de gente que nos cuenta cómo se lo leían a sus hijos en España, México, Argentina, Paraguay, Colombia, entre otros. Hasta ha habido gente que se ha ofrecido a traducirlo a otros idiomas”, aseguró el diseñador español.

Usuarios de Twitter como Carolina Castillo comentó que “¡está súper! A mi hijo le encantó. Aprovechamos de practicar la lectura en español. ¡Mil gracias por compartir!”. Como estos hay varios mensajes en los que le ofrecen traducciones. Incluso tiene 10,8 mil retweets y 21,9 mil me gusta.

Cabe destacar que quienes quieran el cuento pueden obtenerlo en PDF aquí, totalmente gratis. “Compartirlo todo lo que queráis, siempre que sea sin ánimo de lucro. Espero que ayude”, recalcó Ordozgoiti.

