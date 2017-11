La nueva película de Hayao Miyazaki está basada en una novela de 1937

EFE

El director de animación japonés Hayao Miyazaki ha desvelado el título de su nuevo filme, "Kimitachi wa Do Ikiru ka" (¿Cómo vivís?), que estará inspirado en una novela homónima publicada en 1937, informaron hoy los medios nipones.

"La película trata sobre cómo este libro en particular ocupó un lugar destacado en la vida del protagonista", explicó el veterano cineasta, quien además reveló que le "llevará de tres a cuatro años completarla", según declaraciones recogidas por el diario Asahi.

Miyazaki hizo estas declaraciones durante un evento conmemorativo de la inauguración del museo dedicado al novelista Natsume Soseki en la Universidad tokiota de Waseda, que tuvo lugar el sábado y que fue hoy ampliamente recogido por los medios locales.

"Kimitachi wa Do Ikiru ka" (¿Cómo vivís?) es un libro escrito por el autor de literatura infantil Genzaburo Yoshino, que narra el crecimiento psicológico de un adolescente a través de las interacciones con sus amigos y su tío.

El cineasta japonés de 76 años conmocionó al mundo del séptimo arte al anunciar en septiembre de 2013 su retirada de la realización de largometrajes, un retiro del que se vio animado a salir cuando comenzó a dirigir su primer cortometraje íntegramente digital, "Kemushi no Boro" (Boro, la oruga) hace dos años.

Éste será el décimo segundo largometraje del animador y el primero tras "Kaze Tachinu" (El viento se levanta, The wind rises), estrenado en 2013 bajo el sello de su productora, Studio Ghibli.

La productora tokiota, fundada en 1985, se convirtió en el estudio de animación más respetado de Japón especialmente gracias al éxito de público y crítica de películas dirigidas por Miyazaki, como "La princesa Mononoke" (Princess Mononoke, 1997) o "El viaje de Chihiro" (Spirited Away, Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001), ganadora del Oscar a mejor cinta de animación.

El futuro de Ghibli se sigue con especial atención después de que Miyazaki anunciara su retiro profesional de los largometrajes.