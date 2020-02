A la RAE le preocupa que Google y Facebook enseñen a hablar a las nuevas generaciones

- Agencia EFE

El director de la RAE no se mostró tan preocupado por las “agresiones a la gramática”, como por la “robotización o el empleo del lenguaje español por parte de las máquinas”.

“Ahora estamos metidos en una revolución de las palabras de un calibre extraordinario, porque son muchos los fenómenos nuevos que tenemos que atender”, dijo Muñoz Machado en Managua, donde hoy fue nombrado miembro honorario de la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL).

Propuesta nicaragüense

Al respecto la escritora y miembro de número de la ANL, Gioconda Belli, aprovechó para proponer, a través de Efe, un nuevo significado de la palabra “vandálico”, que desde el levantamiento popular contra el presidente Daniel Ortega, en 2018, es motivo de orgullo para todo el que se considera opositor en Nicaragua.

“Espero que cambie el concepto de 'vandálicos', para que tenga un concepto también positivo”, dijo la autora de “El país bajo mi piel”.

Asimismo, Muñoz Machado destacó la influencia de las redes sociales o el lenguaje de internet, “que todos padecemos o celebramos cada día”.

El riesgo de la robotización

El riesgo de la "robotización" es que “nuestros hijos aprenden a hablar según dicen esas máquinas, que no siguen los criterios de las academias, sino probablemente los de Google, Amazon, Facebook, que son creadores de esos lenguajes”, sostuvo.

Muñoz Machado dijo que en eso se basa la importancia del proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), a través del cual la RAE intenta “enseñar a hablar bien a las máquinas”.

“Hemos contactado ya con las principales tecnológicas globales, en España con la compañía Telefónica (…) y también hemos contactado con todas las grandes, con Google, Amazon, Microsoft (…). Estamos trabajando con ellas en el sentido de que las máquinas no fragmenten un idioma que nosotros hemos conseguido que no se divida entre los humanos”, sostuvo.

En cuanto a la revolución promovida por los derechos, el también experto en leyes citó de manera particular el derecho de las mujeres a la igualdad.

La lengua es inocente



Tras destacar que “la lengua es inocente”, mencionó que la tendencia debe ser que los diccionarios eviten definir como masculinos muchos conceptos en lo que pueden utilizar alternativas neutrales, para no caer en un lenguaje sexista o, por el contrario, inclusivo, que “pueden hacer más fea y menos económica nuestra lengua”.



Muñoz Machado, un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y autor de más de 40 libros, fue introducido a la ANL en la sede del Centro Cultural de España en Nicaragua, ante lingüistas, académicos, y representantes del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH).



El director de la RAE permanecería dos días en Nicaragua, como parte de una gira internacional que lo llevó a Cuba y Panamá, y que continuará en El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana.