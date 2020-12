Artistas y gestores culturales debatirán este miércoles sobre los impactos de la pandemia del coronavirus en las industrias culturales y su adaptación a la crisis. En el encuentro participarán la directora del Idartes, Catalina Valencia; el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Nicolás Montero Domínguez; Manuel González Gil, director teatral argentino; y Mariana Wainstein, directora de Cultura de Uruguay.

En el foro La reactivación de la cultura en la pospandemia, que será virtual, serán abordadas las estrategias adoptadas para impulsar la recuperación de este sector, así como la gestión de las actividades de la industria en estos meses. ”El sector cultural en su totalidad necesitará una atención especial, ya que su sostenibilidad financiera está en peligro. Abordar las desigualdades será más importante que nunca, mediante la elaboración de programas sobre el patrimonio, la creatividad y la diversidad”, explicó Idartes. Durante la conversación, que será moderada por el director general de Efe para Suramérica, Manuel Fuentes, los invitados también discutirán sobre la apertura progresiva de los espacios tradicionales que fueron cerrados como parte de las medidas para mitigar la propagación del virus, y sobre cómo ha sido la operación con público restringido de salas de cines y teatros.

No está escrito: un caso de éxito

Las medidas tomadas por cada país derivaron en la cancelación o aplazamiento de grandes eventos culturales, el cierre de teatros, museos, bibliotecas y salas de cine, lo que aumentó las cifras de desempleo en una de las industrias más afectadas por la emergencia. Pese al golpe que asestó la pandemia a este sector, el arte y la cultura se convirtieron, como lo reconoció la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, en un antídoto para los efectos colaterales de la crisis, y nacieron obras como No está escrito, dirigida por el actor y director de teatro mexicano Mauricio Lozano García. En palabras de Lozano, No está escrito es una obra por Zoom creada por talentos de México y Chile, un encuentro sin texto en el que los actores partieron desde la improvisación.

”El rito del teatro es irremplazable desde el punto de vista que estén en el mismo lugar los actores y el público, sin embargo, pienso en positivo que este sea un tiempo que simplemente nos da la posibilidad de expandir las oportunidades (de hacer teatro)”, dijo la actriz chilena Carolina Cartagena, miembro del elenco. La obra tomó más tiempo del esperado, precisamente porque no había una dramaturgia escrita y porque durante su desarrollo Lozano, con sutileza, les permitió a los actores trabajar con libertad, fluir y crear sobre la marcha. ”Literalmente, la obra no está escrita, así como no está escrito cómo vamos a hacer en enero y febrero, y si la pandemia va a seguir o si vamos a tener rebrotes infinitos. Está todo abierto, todo inconcluso”, señaló Cartagena.

La actriz reconoce que la pandemia llegó para desafiarlos, pero también para facilitarles posibilidades infinitas para producir contenidos sin fronteras, en las que, como le sucedió a ella, los actores se conocen a través de plataformas digitales. ”La sensación y ganas de querer crear y hacer teatro en diferentes tipos de espectáculos con los medios y posibilidades que tenemos a través de la tecnología, están basados no solamente en cómo va a sobrevivir este medio artístico, sino en sobrevivir a tiempos tan desafiantes en el que estamos en un retiro obligatorio para vernos a nosotros mismos”, reflexionó la actriz.

Apuesta por la reactivación cultural

Para facilitar la reactivación de las industrias culturales, Bogotá le apuesta al acceso digital a las artes a través de una plataforma diversa y gratuita, una estrategia para fomentar el consumo de conciertos, obras de teatro y conferencias, y para impulsar los emprendimientos de este sector. Según Idartes, la plataforma cuenta en la actualidad con 749 contenidos artísticos, 330 libros, o documentos de consulta, y 172 audios que recorren obras y temas relacionados con la danza, el teatro, la música, las artes audiovisuales, las plásticas y la literatura, así como contenidos relacionados con ciencia y tecnología. ”Lanzamos una estrategia que nos permite dentro de la plataforma conectar la oferta de la ciudad, pero también los emprendimientos independientes, impulsar esa oferta y no ser nosotros solo los que ofertamos, sino mover la oferta independiente de las artes de la ciudad”, explicó Valencia.