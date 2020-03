Cultura Freestyle

La última batalla de Aczino, el mejor freestyler de la historia

Cuando Mauricio Hernández (Aczino) se subió al escenario desde el público le lanzaron rosas. Fue una forma de ofrecer excusas. Hace cuatro años, en ese mismo país,cuando el mexicano disputaba la final internacional de Red Bull, desde el público le lanzaron un botellazo.

Mucha agua ha pasado bajo el punete. Muchos raperos se quedaron en el camino. El tiempo que ha pasado ha sido sufiiciente para que el público peruano, pero en general el público de toda América Latina, fuera testigo del paso sobre laTierra del mejor maldito freestalero que se ha parido.

Este fin de semana Aczino se despidió oficialmente del mundo de las batallas de improvisación. Lo que vienen son exhibiciones y trabajar por consolidar su carrera musical. Se despide de las batallas con un nuevo tìtulo internacional, el de la Freestyle Master Series (FMS) en la Plaza de Toros de Acho en Lima, Perú.

En el camino para llegar a la final, Aczino eliminó a Alejandro Rubira Cruz (Errecé), en cuartos de final, a sus compatriotas Néstor Antonio Castillo (Ztigma) y Eder Ernesto Lozano Arias (Rapder), en cuartos de final y semifinal respectivamente.

La final no fue sorpresiva. El mexicano llegó a la última batalla de la noche con Chuty, si acaso, ambos son los mejores batalladores del momento.

El último de los incontables enfrentamientos de una rivalidad histórica que ha encontrado en ambos exponentes la representación al crecimiento, la expansión y la popularización de la industria se resolvió con una emotiva victoria de Aczino, que recibió el trofeo entre familiares, lágrimas, rivales, amigos y compañeros.

“No tengo más que agradecer todo lo que hemos vivido juntos. Gracias a mis compañeros, a los jurados y a todo Perú por recibirme en aquel Raptonda en 2014. No había nada en aquel entonces. Gracias por darme la mano desde ese momento. Nos vemos pronto”, concluyó emocionado Aczino.

Como si el desenlace de la competición ya estuviera escrito, los dos mejores gallos en la actualidad (Aczino y Chuty) se medían mano a mano para definir quién sería el batallero más completo del mundo. Un enfrentamiento condicionado por el contexto, el respeto, la emoción, el agotamiento, y la amistad y rivalidad que ha unido a Chuty y Azcino en los últimos años, que sirvió para despedir al mexicano y cerrar la primera edición internacional de FMS hasta que el formato se vuelva a reanudar con la puesta en marcha de sus ligas domésticas el próximo mes de abril.

“Nadie es profeta en su tierra”, dice el viejo refrán popular. En el caso de Mau el dicho se aplica parcialmente. Su leyenda no se empezó a escribir en México, su legado empezó a registrarse a miles de kilómetros de Los Reyes La Paz, el municipio en el Estado de México en el que nació el 2 de julio de 1991. Hay que viajar al pasado.

En 2012 en México no se llevó a cabo el torneo nacional de Red Bull, Aczino, con el dinero que ganó tras llegar a la final de un incipiete torneo de freestyle que se transmitió por Televisa, pudo comprar el pasaje para participar en la final nacional del torneo de los dos toros que se disputó en Bogotá.

"Era un momento difícil. Estaba a punto de ser papá. Compré mi boleto en la mañana y en la noche ya era campeón. Fue mucha adrenalina. Llegué a la gallera y pensé que todo iba a ser normal, pero todos voltearon a verme". La intimidación la convirtió en ambición. El diablo, como dice, se apoderó de él y derrotó en la final a Dunkel. "Al final tuve el enfrentamiento con el mejor", recuerda el rapero. Siete años pasaron desde entonces.

Una entrevista del mexicano con El Espectador.

¿Usted en realidad es el mejor freestalero de la historia?

Es lo que pregono cuando estoy metido en la piel del personaje. La gente lo ha hecho parte de mi personaje, pero una vez escuché que Michael Jordan decía que él no podía decir que era el mejor de la historia porque no pudo competir con todos los que existieron y no podrá competir con todos los que vendrán. Eso es coherente. No puedes ser el mejor de la historia. No pude competir con todos los que me antecedieron y no voy a poder competir con los hijos de los que vengan. Me queda ser el mejor en números, el mejor en resultados, el mejor en el corazón de la gente y tratar de tener los ingredientes de un buen MC.

Hablemos del desgaste que genera la competencia en el circuito de free...

Cuando empecé a competir profesionalmente y a tener presentaciones muy seguido, a los tres meses ya no tenía ideas. Estaba seco y necesitaba tener un respiro. Sentía que necesitaba tener un descanso. Pero mi cuerpo se adaptó rápidamente a las exigencias.

En batalla el tema de la crítica te quema mucho. No es un deporte en el que solo se hablen los resultados porque los resultados están a interpretación. No es como que metes más goles y ya eres el mejor. Juegan mucho tus ideas, tu filosofía, tu postura ante ciertos temas. Cuando me he quejado por algún resultado o cuando he explotado con la gente por responder algo me ha traído muchas consecuencias. Y si no tienes fortaleza te acaban carcomiendo las opiniones.

En principio me afectaba mucho leer cosas negativas, pero ya no me interesa debatir con esa persona, respeto su forma de pensar y ya está. Cada vez que piensan algo malo de ti, la verdad es que sí se siente feo, aunque no conozcas al que te ofende, lo que te dice te hace sentir mal. Por eso el free también es un deporte de extrema fortaleza mental.

¿Y el desgaste físico?

El desgaste físico tiene que ver más con los viajes, que con la puesta en escena. El tema de hacer un viaje de muchas horas para presentarse el mismo día es una situación que desgasta mucho.

También es muy agotador no tener tiempo con la familia. Este es un trabajo en el que tienes que estar presente físicamente, no lo puedes hacer desde casa, no puedes enviar a alguien. Tienes que estar ahí.

El desgaste físico y mental y su relación con los insultos que se dicen en las batallas

Aunque los insultos son parte de las batallas lo que intentamos es que ahora se vea un intercambio de ideas, un combate de liricas que sean más allá de insultar. Pero sí está implícito el insulto. Eso inconsciente afecta mucho. Actualmente tratamos de que no sea insulto, que no sea solo responder insultos, sino que sea proponer una idea o desacreditar otra con una rima más original.

Todos los títulos del Aczino

- 2009 | 2 vs 2 Street Freestyle

- 2009 | Regional Perros Callejeros

- 2010 | Bronx Warriors

- 2010 | Nacional Perros Callejeros

- 2010 | Nacional 2 vs 2 Street Freestyle

- 2010 | Versatil War 2

- 2012 | Eligere 1

- 2012 | Eligere 1.1

- 2012 | La Rebelión de los Mc's

- 2012 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2014 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2015 | BDM Deluxe Internacional

- 2015 | Supremacía MC (Internacional)

- 2015 | God Level Fest

- 2015 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2017 | God Level Fest

- 2017 | Masacre Musical

- 2017 | Regional Big Battle

- 2017 | Rap Tico Fest

- 2017 | Copa Camet (Internacional)

- 2017 | Red Bull Batalla de los Gallos (Regional)

- 2017 | Supremacía MC (Internacional)

- 2017 | Pangea (Internacional)

- 2017 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2017 | Red Bull Batalla de los Gallos Internacional

- 2017 | BDM Deluxe Internacional

- 2017 | Batalla de Maestros Pandillas (Internacional)

- 2018 | Double AA (Internacional)

- 2018 | Freestyle Pepsi Competition (Internacional)

- 2019 | Ghetto Dreams League (Internacional)

- 2019 | Supremacía MC (Internacional)

- 2019 | God Level Fest 3vs3 (Fecha 1 - Internacional)

- 2019 | Titanes del Freestyle 2vs2 (Internacional)

- 2019 | Battle Music Festival (Internacional)

- 2019 | God Level 2vs2 All Stars (Internacional)

- 2019 | FMS México

- 2020 | Ghetto Dreams League (Internacional)

- 2020 | FMS Internacional