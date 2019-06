Lamentación del sin techo (Poema de la semana)

Allen Ginsberg

Perdona, amigo, no quise molestarte

pero volví de Vietnam

donde maté a un montón de caballeros vietnamitas

algunas damas también

y no pude soportar el dolor

y de miedo cogí un hábito

y pasé por la rehab y estoy limpio

pero no tengo lugar donde dormir

y no sé qué hacer

conmigo ahora mismo

Lo siento, amigo, no quise molestarte

pero hace frío en la calle

y mi corazón está enfermo solo

y estoy limpio, pero mi vida es un desastre

Tercera Avenida

y calle E. Houston

en el paso peatonal bajo el semáforo en rojo

limpio tu parabrisas con un trapo sucio