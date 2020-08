Cambiar, adaptarse o sucumbir, parecen ser las opciones a las que se ven enfrentados los creadores escénicos en tiempos de crisis y pandemias. Para la Compañía CRIA Espiritrompa dedicada a los títeres y la animación de objetos, que cumple 10 años de labores artísticas, crecer fue la mejor opción.

Ximena Argoti siempre ha sentido una gran fascinación por las mariposas, por su belleza y el flujo de la vida en un constante cambio, tanto así que cuando le preguntaron cómo se llamaba su compañía de teatro, títeres y animación de objetos, no dudo en decir: Espiritrompa (palabra con la que se conoce a la lengua de las mariposas). Diez años después con su trabajo como creadora y docente hace un homenaje a estas asombrosas creaturas que han inspirado su vida, creciendo, transformándose y adaptándose a las circunstancias de “ser” artistas en un país como Colombia.

Su formación inició en Popayán de la mano de la compañía de teatro más importante de la ciudad de aquella época (2005): La Tortuga Triste, pero fue partir de un taller con el Manicomio de Muñecos de Medellín que descubrió la animación de objetos. Posteriormente se trasladado a Bogotá para formarse profesionalmente en La ASAB, lugar donde encontraría a sus compañeros de aventuras. Junto a ellos ha creado, experimentado y vivido un sin número de situaciones, pero nada comparado con los retos a los que se enfrentaría tras la llegada del Covid 19 a nuestro país. Pocas semanas después del anuncio de las medidas tomadas para el control de la pendemia, CRIA Espiritrompa estaría por primera vez realizando un espectáculo de títeres vía streaming donde el único espectador era el lente de una cámara de vídeo.

“Somos de los artistas que usan la sala de su casa como bodega, así que tenía todo al alcance de mi mano, pensé - voy a montar Fantasmagorías, para no aburrirme, para sentirme viva, para seguir creando y probar como es eso de transmitir en vivo-. Para esta primera obra convencí a mi esposo para que me apoyara en la animación de los muñecos y a mi sobrina en la parte técnica. Fue difícil ese primer encuentro, sobre todo al terminar. Fue una sensación muy extraña no escuchar al público, los aplausos, sentir que no había nadie, no aguante y me puse a llorar… Entonces mi sobrina me mostro todo lo que la gente decía a través del chat, en los comentarios y encontramos estas nuevas formas de relacionarnos; como en el momento triste de la obra nos enviaban emoticones con lágrimas, como nos habían acompañado personas desde otros países, incluso mi familia que en muy pocas ocasiones pueden ver mis obras, así que decidimos seguirlo haciendo. Es muy emocionante tener otros públicos”.

Le sugerimos leer Bielorrusia quiere rostro de mujer

Para CRIA Espiritrompa la experiencia es parte fundamental del ejercicio creativo, aquello que vive y comparte el creador con su público, por eso todas sus transmisiones son en vivo y aunque están mediados por una cámara, experimentan la misma adrenalina que se vive en una función en una sala de teatro convencional, aunque tienen claro que no es lo mismo. La compañía, está conformada por más de 15 actores, músicos y técnicos, y cuenta con una alianza estrategia con una empresa de transmisión de streaming y vídeo, lo cual mejoro la calidad de las transmisiones “Nos dimos cuenta que debíamos adaptar las obras al lenguaje audiovisual, en el arte es fundamental la capacidad de adaptación” comenta

Siguiendo esta premisa, a nivel dramatúrgico y estético, también han experimentado grandes cambios, en sus inicios creaban sus muñecos a partir de la técnica del moldeado de espuma, pero en el 2014 con la vinculación del artista plástico y diseñador gráfico Héctor Mora, la exploración de materiales, formas de construcción y el diseño de las escenografías tomaron diversos rumbos e inspiraciones. Es así como en los últimos años han cautivado al público con obras como “Kuma, La otra Sirenita”, que cuenta con un gran tanque de agua en el escenario donde se desarrolla parte de la historia o “El Árbol de la Vida: Estaciones y Sensaciones” donde hasta las hojas de los arboles cobran vida.

Esta última, además es obra ganadora de la beca de Creación en Artes Escénicas para Primera Infancia y estará, junto a “La Triste Historia de Amor del Gato Romeo y la Ratona Julieta”, con la cual han realizado más de 300 funciones en Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, entre otros países de Latinoamérica, en funciones vía streaming, en vivo y en directo en los próximos meses a través de su canal de YouTube y es que para Ximena “El arte es su única opción de vida”