"Las aventuras de Pilar" llega a Colombia

Laura Valeria López Guzmán / @Lauravalerialo

Flávia Lins e Silva nació en Río de Janeiro en 1971. Estudió periodismo en la Universidad Católica de Río de Janeiro e hizo una maestría en literatura infantil en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya ha escrito más de 10 libros para jóvenes y niños, entre ellos, "El diario de Pilar en Grecia", "El diario de Pilar en el Amazonas", "Nas folhas do Chá", escrito a cuatro manos con la autora china Liu Hong, Con "Mururu en el Amazonas" ganó el premio a mejor libro para jóvenes en 2011 de la fundación brasileña de libros.

¿Cuándo decidió empezar a escribir literatura juvenil e infantil?

En 2001. Pilar tiene ya tiene casi veinte años, puedo decir que se inició porque lo primero que escribí fue la creación de la personalidd de Pilar. Ahora estoy muy contenta porque llegué a la pantalla con unas animaciones bellísimas, hechas por la “Bono animation”. También soy la guionista de la gran mayoría de capítulos. Así que la adaptación fue un desafío, pasar una obra literaria a un guion, pero fue muy divertido.

¿Por qué el interés en las culturas de Grecia, China y Los Andes, y no empezar por las culturas amazónicas que son representativas de Brasil?

Tenemos también Pilar en el Amazonas, espero que se vea en la próxima temporada. Puedo decir que a la National Geographic, tal vez, le pareció más universal empezar en una escala internacional. Pilar empieza no solo para Brasil, sino también para México, Argentina y Colombia y creo que pensando más en todos estos países. Sin embargo, espero mostrar el del Amazonas, porque es de mis libros favoritos.

Le sugerimos leer: Estanislao Zuleta, 30 años después

¿Cómo fue el proceso de adaptación del libro a la serie? ¿El proceso de diferenciar las escenas, los planos que conlleva el hecho de que salga en pantalla?

Cuando escribo el libro también plasmo sus pensamientos -de Pilar-, sus experiencias personales. Cuando se escribe para guiones, tenemos que pasar todo a diálogos de todos los personajes, así que hay mayor lectura, sin dejar de lado los aspectos psicológicos, los miedos.

Salimos del mundo del pensamiento de Pilar, del psicológico, a un mundo con más acción. Así que me siento totalmente satisfecha con esta experiencia, porque da la posibilidad de ampliar el mundo de Pilar, de conocerlo, de conocer otras culturas, y su curiosidad con lo diferente, lo que no necesariamente es parecido.

¿Cómo ha sido el trabajo de volver mágica la historia? ¿Cómo ha sido esa transformación de contar la historia a través de la literatura y la animación?

Lo que hago es siempre incluir el mito en la historia aventurera de Pilar. Ya el hecho de saber el mito te ayuda a pensar.

Los mitos nos ayudan a pensar porque son historias muy humanas, nos ayudan a pensar en qué tenemos de humanos, qué queremos de enfoque humano y a cada viaje. Por eso Pilar se va transformando.

En el episodio de Grecia, Pilar quiere viajar para conocer el caballo de Troya. En este caso descubre algo y se transforma y vuelve cambiada. Pasa en el texto y lo pasamos a la serie.

¿Cree que ha habido algún cambio desde la primera edición del libro hasta hoy? Es decir, ¿ha habido un crecimiento del personaje?

Claro. En el momento estoy escribiendo el libro de Pilar en India y, por ejemplo, está descubriendo viajar dentro de sí misma, la meditación. Ella siempre ha viajado pero hacia afuera, a otros países, y ahora está descubriendo un poco cómo es este viaje dentro de su propio pensamiento, su propia intimidad y qué otro tipo de aventura hay. En cada viaje hay algo diferente. Por ejemplo, hay niñas muy curiosas y lo que hay de diferente entre las costumbres, las posturas, probar otras comidas y, lo más importante, probar siempre cosas diferentes.

¿Por qué decidió llevar esto a la televisión? ¿Cómo apareció esta propuesta para que empezaran a producir Pilar como una serie de televisión?

Ya antes había recibido propuestas en Brasil, pero era con personas y no sé me ocurría cómo adaptar la historia. Cuando sucede esta idea de hacerlo en animación me pareció perfecta porque así realmente se podía representar el hecho de viajar, de conocer otras culturas, de mostrar el escenario de los libros, así que era posible hacerlo de esta manera.

La propuesta inicial era adaptar el libro a capítulos y decidí que era mejor adaptar cada episodio a un libro distinto o un viaje. Así que Pilar en cada episodio hace un viaje a un sitio distinto y conoce algo, entonces ampliamos el universo de los libros y logramos hacer magia. Me parece mejor este formato porque uno puede viajar con Pilar en el episodio 1 o en el 15, y se va a entender el eje de la historia.

Cuando uno de niño está experimentando todo el proceso de la imaginación y cuando uno tiene un libro en la mano, sobre esas letras empieza a crear esos personajes, ¿cree que el hecho de plasmarlo en televisión limita a aumentar la imaginación?

Siento que son experiencias distintas. Cuando leemos, cada uno imagina a su manera y, de hecho, yo pienso que cada persona imagina lo que puede. Mientras que en la televisión la imagen ya viene hecha. Sin embargo, no creo que una sea perjudicial para la otra porque cada uno puede seguir imaginando, puede seguir dibujando o plasmando a su Pilar como quiere.

Con la serie es interesante el hecho de poder ver sitios de los cuales tenemos pocas imágenes, porque en la tv ya están plasmados, pues tenemos las imágenes de sitios que ya existen y esto de poder mostrar lugares o países me parece interesante. Ampliamos nuestro conocimiento con información visual.

Si le interesa, lo invitamos a leer: El manuscrito perdido de los incas, una joya histórica recuperada por Perú

NatGeo Kids presentará el primer capítulo de Las Aventuras de Pilar en la pantalla colombiana a las 17:00p.m., este lunes 17 de febrero. La serie se desarrolla con Pilar, una niña de 10 años, quien tiene una visión muy particular del mundo. Es curiosa y quiere saber cómo se hacen las cosas en otros lugares. Por eso, dice en broma, que sufre de "gula geográfica". Junto con su gato Samba y su mejor amigo, Breno, usa la hamaca mágica que heredó de su abuelo Pedro para viajar por todo el mundo en distintas épocas, conocer a personalidades históricas y enfrentarse a seres mitológicos.

En la primera temporada, Pilar, Breno y Samba visitan Grecia, los Andes y China. En estas aventuras, vuelan con Pegaso, se enfrentan al Minotauro; conocen a los dioses Hermes, Eros, Hefestos y Afrodita; escapan de los furiosos rayos de Zeus, asisten a una competencia entre la diosa Atenea y la tejedora Aracne; ayudan y reciben ayuda de los héroes Hércules, Teseo, Atalanta y Belerofonte; descubren al ladrón del mapa del cosmos, de la musa Urania; ayudan al gigante con cien ojos, Argos Panoptes, a vigilar a la terrible Equidna; y reciben valiosos consejos del escultor Pigmalión.

En el mundo andino, Pilar, Breno y Samba conocen a la joven Yma; entran disfrazados en la ciudad sagrada de Machu Picchu en busca del té de los guerreros, aprenden sobre los cuatro mil tipos de papas que existen, son designados mensajeros del emperador, reciben lecciones de hospitalidad en el tambo de Auka, se enfrentan a ataques de puma y de cóndor; liberan a Muqui, el guardián de las minas; saborean las comidas producidas por el legendario caldero Ari Manchaca y descubren las maravillas de la quinua, el grano de los dioses. Lejos de allí, en China, se enfrentan a un traficante de pandas, participan en la fiesta del Año Nuevo, ayudan a descubrir la seda, participan en la invención de la cometa; conocen a Yeh Shen, la Cenicienta china; cosechan los duraznos mágicos de la diosa Xi Wang Mu, reciben una misión de la diosa Nu Wa, ayudan a atraer al dragón Ying Long para hacer llover sobre una plantación de arroz; y visitan la Ciudad Prohibida, en Pekín, donde aprenden caligrafía e impiden un atentado contra el joven emperador.

Los tres siempre regresan de sus aventuras con nuevos conocimientos y otra forma de ver el mundo. Comparten lo aprendido con sus amigos Edu, Susana y Yoyó, con quienes juegan en el terreno baldío llamado 'el Guayabero' y tocan en la Guayabanda.