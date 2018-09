Las escrituras vitales de Daniel Ferreira

Natalia Barriga

Daniel Ferreira hace parte de los autores invitados de esta XI versión del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, que tendrá lugar en el Quindío del 5 al 8 de septiembre. En el marco de “literaturas fantásticas”, presentará su más reciente obra y conversará sobre retos y alcances de la Pentalogía.

Las historias de la Pentalogía, son historias de víctimas y victimarios, de personas marginadas y silenciadas por la violencia ¿qué cree que genera esa visibilización en los colombianos afectados por la violencia y en las personas de otros países que también se han sentido identificados con esas historias?

Yo aspiro a que el lector observe más cosas en mi obra: hay amores mortales y gran desdicha como en la música de carrilera, hay mujeres que se oponen al poder para transformar su realidad, hay niños que despiertan al mundo y descubren sus propios deseos, hay disidentes y opositores, hay gente que ha perdido el sentido de vivir, hay madres que emprenden el viaje de su vida para encontrar a un hijo desaparecido. La sorpresa cuando se publicaron por primera vez mis novelas afuera es que en México también tenían bandoleros baladíes, que en Argentina también había cuerpos de seguridad del Estado que perseguían a los opositores y los exterminaba y en Cuba, donde la única violencia proviene del Estado, Viaje al interior de una gota de sangre que es una novela donde la violencia contra una población proviene del pueblo mismo, agotó los 3000 ejemplares de la primera edición en dos años.

¿Qué ha significado para usted “desempolvar” parte de la historia del país? ¿Con qué retos se ha enfrentado al narrarla a través de la ficción?

En el siglo XX en Colombia gran parte de la patria no estaba quejándose de los abusos, mientras otra parte estaba matándose en las selvas y mientras Colombia profunda era realmente Colombia. Escrutar el pasado ha significado para mi reconocer que sin el perdón y sin memoria una sociedad no podrá progresar. La Paz y la JEP permitirán reconocer aquello en que nos hemos convertido como nación. Desde la literatura, lo que busco es situarme en los vacíos que hay entre la historia y la realidad. Creo que ahí es donde la literatura y el arte puede ofrecer una nueva resignificación de la vida cotidiana.

¿Cuál fue el proceso de investigación y documentación para escribir su más reciente novela El año del sol negro, que se ambienta en los años de la Guerra de los Mil Días?

Cuando llegué al final de la primera parte de la novela, resultó que aquello para lo que me había documentado y que pensé era la médula de la historia, la batalla de Palonegro del año 1900, aún no había ocurrido. Entonces la empecé de nuevo desde una nueva óptica. Y lo mismo volvió a ocurrir dos veces más en los 9 años que me llevó escribirla. Cuando la terminé, todo se había reducido a contar la vida de dos personajes, una pareja que se separa por un estallido social: un hombre que como Ulises se va a descubrir su propio origen en la guerra y una mujer que es igual que Penélope salvo que en lugar de tejer y destejer, escribe, y en la escritura cuestiona la moral de su época. Lo que quiero decir es que la investigación y documentación no sirven para hacer una novela tan literaria como El año del sol negro. Pero si no me hubiera sumergido en el año histórico en que ocurre la trama, tampoco hubiera podido escribir esta novela tan decididamente antipatriótica.