Las razones de la Corte para no censurar la película “Mariposas verdes”

La Corte Constitucional dio esta semana la última palabra en la disputa que nació por cuenta de la película “Mariposas verdes”, de Gustavo Nieto Roa. El centro de la controversia estaba en si ésta narraba o no la historia real de Sergio Urrego Reyes, estudiante homosexual que se quitó la vida tras ser discriminado en su colegio. Su papá, Robert Urrego Ramos, alegó que no había dado su consentimiento para que la imagen de su hijo fuera utilizada y solicitó a la justicia que evitara el estreno y difusión de la cinta. Nieto, por su parte, negaba que fuera una película autobiográfica de Sergio Urrego. (“Mariposas verdes”, la cinta sobre el suicidio de un joven homosexual, por fin alza vuelo)

En las primeras dos instancias de esta pelea judicial, los jueces dijeron que la acción de tutela era improcedente. ¿La razón? Al momento en el que Urrego Ramos interpuso la tutela ya se había publicado el tráiler de la película en redes sociales, así como el libro “Mariposas verdes”, que se basó en el filme. Por tanto, aseguraron los juristas, para esa época ya estaban afectados los derechos que se reclamaban: a la imagen, al buen nombre y a la intimidad. En palabras jurídicas: no existía un objeto para reclamar, porque el daño ya estaba consumado.

Sin embargo, la Corte Constitucional decidió otra cosa. Esta semana se hizo pública la sentencia en la que el alto tribunal asegura que sí es procedente la tutela, pero negó las pretensiones de Urrego Ramos. La Corte afirmó que, aunque la cinta sí explota la imagen de Sergio Urrego (porque la caracterización del personaje principal utiliza sus mismos rasgos externos), este uso no vulneró ningún derecho, porque los hechos que se narraron ya eran de conocimiento público.

El alto tribunal, sin embargo, aclara que si se desea iniciar un reclamo patrimonial por el derecho a la imagen deben ser otros jueces, de la jurisdicción ordinaria, los que definan este punto.

La Corte agregó que no se afectó el derecho a la intimidad, porque no se demostraron las circunstancias que afectaban la privacidad de Urrego Ramos, y porque la película es una obra de ficción inspirada en hechos reales “que no pretendía dar cuenta con fidelidad de hechos acaecidos en la vida real. Las circunstancias que coinciden con la historia de Sergio son de conocimiento público”, reiteró el tribunal.

Además, sobre la reclamación del derecho al buen nombre, los magistrados no encontraron probadas “imputaciones deshonrosas dirigidas a desacreditar la imagen del actor o de su hijo”, por lo que se concluyó que no se vulneró.

No obstante, Urrego sostuvo en la acción de tutela que la película sí está basada en la historia de su hijo y citó varias coincidencias: el protagonista tiene una relación sentimental con un compañero del mismo sexo, razón por la que es objeto de acoso escolar por parte de los docentes del colegio; estudia en un colegio campestre; cursa último año de secundaria y cuenta con el mejor rendimiento académico; desafía a los docentes y autoridades administrativas de la institución educativa; vive con su mamá y abuela; sus padres están separados; deja cartas antes de suicidarse; y se suicida arrojándose del último piso de un centro comercial. (Lea: Con tutela, padre de Sergio Urrego detiene estreno de la película "Mariposas verdes")

“En repetidas ocasiones les dijimos a ellos que esta no era la historia de su hijo, que era una historia de bullying basada en muchos casos y uno de esos casos que era muy conocido en Colombia y muchos países: el de su hijo. Pero que iba a ser una historia de ficción y que no íbamos a utilizar su nombre y ninguna referencia”, mencionó Nieto Roa en entrevista con El Espectador.

Pese a esta pelea, que esta semana finalizó en los estrados judiciales, “Mariposas verdes” fue lanzada en las salas de cine del país el pasado 20 de julio. El primer tropiezo al que se enfrentó tuvo que ver con incidente médico de su director. La fecha inicial de estreno, abril de 2017, tuvo que ser aplazada porque Nieto, de 75 años, fue internado en la Clínica Shaio a causa de una patología cardíaca. Después llegó la notificación de la tutela, que terminó dándole la razón a Nieto. (Lea también: Aplazan lanzamiento de la película “Mariposas verdes”)

“Ya tenemos, digámoslo así, el 100% de autorización para exhibir la película sin ningún problema”, concluyó el director tras conocer la decisión de la Corte Constitucional.