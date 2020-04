"Leo que uno de los más grandes icebergs de la historia" (Diario de la peste del escritor Gonçalo Tavares)

Gonçalo Tavares

29 de marzo de 2020

Leo que uno de los más grandes icebergs de la historia, "un iceberg plano", en la Antártida, medía "más de 31,000 km2.

"Bastante más grande que Bélgica", añaden.

Leo que otro iceberg gigante, una especie de isla de 61 metros de espesor, "tardó 17 años en ser cartografiado".

Empiezo a estudiar los bunkers, la historia, los tipos de bunkers.

Quiero estudiar también a los animales, comprender hábitos e instintos.

En el jardín de enfrente el sol parece hacer invitaciones inaceptables.

Cómo puede el paisaje ser una trampa, ya sin lobos ni tigres; y ningún terremoto.

Entrevista al filósofo español Emilio Lledó, en El País.

Habla de ese "peligro que no se oye".

Dice que no se considera un faro de la sociedad, sino nada más "una velita con poca cera".

Tiene 92 años.

Baja de su casa a comprar pan.

Ve que ya no existen algunas conservas en la tienda cercana.

En España murieron hoy 838 personas.

Pequeña vela con poca cera.

Hojeo A Lifetime of Secrets de Frank Warren.

Postales con secretos.

"Dejé de creer en dios desde que te divorciaste de papá."

Hacer una lista: dejé de creer en dios porque.

Y otra lista.

Empecé a creer en dios porque.

Entrevistar gente, sacar conclusiones.

Razones promedio, razones límite.

Razones locas.

Soltar o aferrarse a lo que es fuerte.

El momento en que se suelta o se aferra uno a dios.

Razones para aferrarse y razones para soltar.

Y después: el tiempo entre una cosa y otra.

Lledó dice: tenemos que estar atentos para que nadie se aproveche de este virus "para extender la indecencia".

Mis perras Roma y Jeri juegan en el jardín.

Esos son realmente sus nombres.

Nombres de ciudades.

Roma, la pastora de Berna, y no belga, que parece un oso, tiene algunos problemas de salud.

Tiene un año.

Tiene ahora una inflamación fea en la zona del codo.

Lledó dice: "estamos ante lo inexperimentado".

Otra postal secreta:

"Mi mujer me ama. Después de 25 años, finalmente comprendí que esa es la única razón por la que yo la amo."

Y en la línea de abajo:

"Esto no es razón suficiente para quedarme y no es razón suficiente para partir".

"It's not enough reason to stay and not enough reason to leave."

Todo muy claro.

Una postal con fondo limpio, sin ningún dibujo, las palabras sobresalen.

En Italia murieron hoy 756 personas, en Portugal 19.

Hablan de picos y mesetas.

"Autoridades iraníes buscan 54 reclusos en fuga."

Algunos humanos siguen queriendo lo mismo que querían en el siglo pasado.

"El virus es muy inteligente."

Un policía lleva las bolsas de compras de una anciana para que ésta esté lo menos posible en la calle.

En las dos bolsas: verduras del día, fruta, galletas, gelatina, chocolate y chocolate.

¿No es demasiado? Pregunta el policía riendo.

"La cámara de Lisboa convierte el Club Nacional de Natación en albergue para personas en situación de calle."

Imagino una piscina vacía ocupada ahora por gente que llegó del aire.

Los hombres que viven en el aire están ahora ocupando los carriles de la piscina vacía.

Carril número 1, carril número 2, carril número 3.

Francia 292 muertos, Grecia sólo 6.

El aire es enemigo de la casa, la casa es enemiga del aire. En 2020.

"Bebé de menos de un año infectado por el nuevo coronavirus muere en EU."

Domingo, llamada al veterinario.

No contestó.

Mañana es lunes.

Ceremonias de entrada y salida de la casa.

Van Gennep, lo recomiendo.

Al pasar por la puerta de la casa, los judíos tocan "con un dedo de la mano derecha la mezuzá, una cajita fijada en el umbral de la puerta" que contiene un papel o "tira de tela, con el nombre sagrado de dios inscrito o bordado."

Indicaciones generales, wikipedia:

"La mezuzá debe fijarse en el umbral derecho de cada recinto del hogar, sinagoga o establecimiento judío como recuerdo del creador."

Indicaciones generales:

"Debe ponerse a siete palmos de altura respecto al suelo, apuntando hacia el interior del recinto con el extremo superior."

Después se besan el dedo y dicen:

"Que el señor proteja tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre."

Pensar en rituales de entrada y salida.

Botas fuera, botas dentro.

Un sitio de pornografía anuncia nuevas películas en las que los protagonistas llevan cubrebocas.

Un vecino toca una armónica.

Hilda Churchill nació en 1911 y murió en 2020 de coronavirus.

108 años.

Música: e a vida vai melhorá, a vida vai melhorá suena en el patio.

La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer ejercicio y quizá también bailar.

Cómo se llega con las manos a los pies sin hacer trampa.

Adoptar una canción.

Manu chao ha sido adoptado como se adopta un perro para ahuyentar al miedo.

Mi ventana ha adoptado a manu chao, la abro para que entre la música.

Me gusta la montaña, me gustas tú.

Y hay una nueva canción de Dylan, todavía no la he escuchado.

Traducción: Paula Abramo

Los textos originales de este diario se están publicando en el diario Expresso, de Portugal