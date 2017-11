Leonardo Sbaraglia: "Que salga bien una película es un milagro"

EFE

"El cine no existe si no se hace con ese equilibrio entre todas las partes, pero no solamente técnicamente sino también humanamente", dijo hoy en una conferencia de prensa el actor argentino Leonardo Sbaraglia.

Para Sbaraglia, la producción de una película es algo caótico y cuando de repente se produce una emoción, un pensamiento o algo dentro de ese caos, es que de verdad se convierte en algo maravilloso. El intérprete porteño aludió a ese caos al resaltar que hay "cientos de personas tratando de equilibrar algo que es complicado que salga bien".

Valoró igualmente la indispensable labor del director. "Tu trabajo sin un gran director muchas veces no vale nada", dijo el actor, que además resaltó que "mucho tiene que ver también con un buen guión".

Acerca de su presencia en la capital de Galicia para recibir esta noche el Premio Cineuropa, por su trayectoria de más de treinta años y más de medio centenar de largometrajes, dijo que "uno siempre se emociona y se sorprende por cómo el trabajo de uno queda de alguna manera en algún lugar".

Puestos a elegir a las órdenes de que director le gustaría trabajar, Sbaraglia citó a los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola.

De España dijo que le conmueve mucho su vínculo con un país en el que ha rodado más de quince películas y agregó que se sigue regocijando con el afecto y la generosidad de las amistades y con las grandes oportunidades que le han dado.

Sobre el premio del festival gallego, Sbaraglia aseguró estar "muy contento" y resaltó que es el segundo que le otorgan este año en tierras españolas tras el Málaga-SUR, que recibió emocionado de manos de su madre, la actriz Roxana Radón, invitada por sorpresa desde Argentina.

La entrega del Premio Cineuropa tendrá lugar en el Teatro Principal de Santiago de Compostela, y a continuación se proyectará su último filme,El otro hermano", dirigida por Israel Adrián Caetano y en la que comparte protagonismo con Daniel Hendler y Ángela Molina.