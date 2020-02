Lina Gaviria, secretaria de Cultura de Medellín: "La ciudad no sabe lo que tiene"

Daniel Grajales Tabares

Lina Gaviria comenzó a ser secretaria de Cultura de Medellín 2020-2023 antes de serlo oficialmente. Sin posicionarse, tenía ya el reto de que las Bibliotecas Públicas de la ciudad estuvieran abiertas, a inicios de enero. Sabía lo que significaba para la ciudad que estos 34 centros culturales pudieran operar con normalidad, así apenas el equipo de la Alcaldía se estuviera acomodando. Se le vio dando brincos por los corredores, buscando funcionarios, articulando a quienes requerían unirse para poder asignar los recursos y desarrollar los procesos legales. Y lo logró, destacando la disposición del gabinete para que esto sucediera.

La secretaria, bailarina graduada de Southern Methodist University con un BFA en Dance Performance en Texas, Estados Unidos, dice que en estos meses ha estado escuchando y aprendiendo, para poder hacerse una idea de hacia dónde debería ir el proyecto cultural de Medellín.

Expertos como el responsable de Cultura de Comfama, Jorge Melguizo, exsecretario de Cultura de Medellín, afirman que la ciudad debe “conocer, reconocer, valorar y potenciar”, refiriéndose a “conocer lo que se ha hecho y se viene haciendo, reconocer lo que ha sido significativo, valorar lo que tenga mayor incidencia en la ciudad y en cada territorio y potenciar lo que siga contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”; enfatizando la construcción del Plan de desarrollo cultural 2020-2030, analizar y actualizar los contenidos y modelos de gestión de los equipamientos públicos y reconocer las particularidades de los territorios locales haciendo planes de cultura por comunas y corregimientos.

A su vez, Marta Elena Bravo, gestora cultural y experta en políticas culturales, coincide en que se debe “mirar el acumulado de políticas culturales que tiene la ciudad, ver cómo están convertidas en planes de desarrollo y partir en una propuesta de una planeación prospectiva, ayudándole mucho a los sectores de los barrios. Por otra parte, se debe cuidar la institucionalidad cultural que es de mucha realización en el caso de esta ciudad”.

Esto es lo que opina la Secretaria de Cultura de Medellín, 2020-2023, Lina Gaviria, quien conversó con El Espectador sobre el reto que será guiar los caminos del arte y la cultura de la capital de Antioquia.

¿Cuáles son para usted las prioridades de Medellín en arte y cultura?

Yo estoy llegando a Medellín después de estar 20 años por fuera. Soy bailarina, toda la vida he estado sobre un escenario y he trabajado en el sector cultural. Estaba en Bogotá, trabajando, pero no esperaba venir en lo profesional a trabajar en Medellín, hasta que apareció esta oportunidad tan hermosa. Entonces, quiero comenzar por entender qué ha pasado aquí en las últimas administraciones, no solo en la que acaba de terminar.

Recibo una Secretaría de Cultura fortalecida, con grandes aciertos, con grandes programas. Sin embargo, veo áreas de oportunidad que me parecen deliciosas.

Puedo pensar muchas cosas de lo que necesita la ciudad, pero he decidido ser muy cautelosa, reunirme con todos los sectores, escuchar, aprender. Estamos construyendo el plan de desarrollo por toda la ciudad, con una agenda intensa, que me está ayudando de nuevo a conocer mi ciudad y a ver lo que pasa en los territorios.

Uno de los retos de la Secretaría de Cultura de Medellín es que el presupuesto pueda crecer, en cuanto hoy existen áreas que no tienen proyectados recursos y buena parte del dinero se destina al sostenimiento de los equipamientos propios. Un ejemplo es que para Emprendimiento no hay recursos destinados. ¿Se quedó corto el presupuesto?

Sí, estamos de acuerdo. El presupuesto de la Secretaría comienza este 2020 con $82.000 millones, más $10.000 millones de Presupuesto Participativo, que es el punto de partida, ya que históricamente termina entre $150.000 y $180.000 millones. Mi meta es que podamos identificar qué funciona, qué podemos potenciar, cuáles son los proyectos y programas que pueden ser reevaluados, para reasignar recursos. Así, vamos a tener claridad de cómo proyectarnos.

El dinero en cultura nunca alcanza, ojalá siempre tuviéramos más. Quiero sentarme con Secretaría de Hacienda y Planeación, todo a los ojos del Alcalde y con su apoyo, para que podamos crecer nuestros presupuestos. Tenemos que aliarnos con las secretarías de Educación, Desarrollo Económico, Juventudes, Participación, TI, porque en los proyectos que quiero realizar necesito involucrar al gabinete, que es absolutamente técnico, con personas que saben lo que significa Cultura y lo que necesitamos articular.

El libro, la lectura y la escritura tienen política pública, ya tienen eventos como la Fiesta del Libro, ya tienen una apuesta pública. Las demás artes están un poco relegadas, ¿cómo potenciar las demás áreas artísticas?

Sí, las demás áreas artísticas necesitan mucho cariño, muchas acciones contundentes para desarrollar esos sectores. En artes visuales, arte dramático, en danza, todavía la ciudad tiene unas deudas históricas. Son muchas oportunidades fabulosas, tenemos mucho para hacer. Estoy reuniéndome con todos los sectores precisamente para ello. Tengo muy claro que debo hacer apuestas muy grandes por las artes en la ciudad, veo necesidades importantes, como tres infraestructuras que me gustaría proponer, entre ellas un espacio para todas las músicas y uno para la danza.

Precisamente, expertos como Pedro Adrián Zuluaga habían dicho ya que Medellín necesita una cinemateca. Sin embargo, la administración pasada desconoció esas sugerencias y ocupó el Teatro Lido como sede de la Cinemateca. ¿Sigue necesitando la ciudad una Cinemateca de verdad?

Realmente el Teatro Lido es por vocación un espacio para las artes escénicas, en eso estamos de acuerdo. Sí se puede proyectar allí, pero realmente está pensado para otro tipo de espectáculos. La Cinemateca ha tomado una vocación itinerante, aunque hoy funciona desde ahí. Pero sí, nos hace falta una cinemateca en Medellín.

Si bien Medellín invierte en arte y cultura un buen monto, respecto a otras ciudades del país, su consumo cultural sigue siendo tímido, ¿cómo potenciar en los ciudadanos el consumo cultural?

He encontrado algo que me ha sorprendido: la ciudad no sabe lo que tiene. Comunicar es demasiado importante para mí, un punto fundamental, en el que ya estoy imaginando cosas, integradas por ejemplo a la idea de Valle del Software que ha liderado el Alcalde.

Los ciudadanos de Medellín deben saber qué es lo que tienen, cuál es la oferta, y no lo saben. ¿Cómo van a ir a disfrutar de lo que no saben que existe?, debe haber un sistema que le permita a la gente un acceso real a lo que pasa. Mi sueño es que sea arte, cultura, tecnología, diseño, moda y creatividad. Estoy articulándome para que haya un sistema de información para la ciudadanía, que trabaje de la mano de quienes están haciendo ya este tipo de proyectos. Así vamos a comenzar una formación de públicos, que no es solamente comprar boletas y regalar, sino que la ciudad realmente vaya.

Hay que articularnos con el Parque Explora, con Ruta N, con la Secretaría de Educación, pero también con el Bureau, con la ASI, para que podamos contarle al mundo los procesos tan valiosos que hay en Medellín, para, además, tener así una inversión internacional. Vamos a estar en el ojo del mundo.

El ciudadano de Medellín y, al mismo tiempo, los ciudadanos del mundo, deben conocer nuestra oferta, para poder aliarnos con otros países y girar nuestra oferta.

Uno de los hechos culturales más fuertes hoy en Medellín es su “movida urbana”, las músicas urbanas, el grafiti, la danza ¿cómo la Secretaría va a potenciar las artes urbanas?

Es muy importante que la ciudad una las casas de la cultura, los espacios de Integración Social, los colegios, a la Secretaría de Juventud, a la de Participación, en pro de que los procesos de formación que tenemos, que alimentan el tejido de la paz, donde paralelamente se da la creación gracias a diferentes programas, alimenten un gran proyecto. Lo que hacemos, desde la creación de una novela, una obra de danza, una canción, debe llegar a un público, siendo una gran cadena.

Entonces, la pregunta es por qué está pasando en las artes urbanas en la ciudad, quiénes lo están haciendo, cuántos son, cómo lo están haciendo, porque hay un talento impresionante que merece ser potenciado.

Queremos hacer un proyecto que hoy podría llamarse el “Urban Medellín”, un festival de las artes urbanas, de todas, no de un solo género o una sola manifestación, que sea incluyente, diverso, potente, que nos haga un referente.

¿Por qué el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco no fue entregado en diciembre y cuándo estará listo?

Encontré que tiene un contrato, el cual, a través de Secretaría de Infraestructura, entrega los recursos a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, que lo está llevando a cabo con un contratista. Efectivamente tiene un retraso, porque es necesario que haya un ascensor para poder subir los equipos, porque debemos recordar que el Vieco está en un cerro y el proceso de trasladar los elementos no puede ser un problema. Los diseños están bien, ya recorrí en 3D lo que será el nuevo espacio y me encantó. La obra va en un 15%, está andando, pero debo ser realista y decir que no estará en el primer semestre, será en el segundo. Debimos hacer todo el proceso administrativo de adicionar el monto del ascensor, que ya está, además de que hay que hacer prórroga al contrato por los retrasos.

¿Qué va a pasar con Altavoz?

Vamos a hacer un comité curatorial. Felipe Grajales va a seguir siendo el coordinador. Llegarán a acompañarnos en el comité quienes liderarán los eventos de ciudad desde otras áreas de la Alcaldía, los conocedores de la música Chucky García (curador de Rock al Parque) y a Jeferson Banguera, el subsecretario de Arte y Cultura, Álvaro Narváez y yo. Vamos a darle timonazos al festival, queremos que siga creciendo de manera positiva y permee más la ciudad. Por eso vamos a sumar más voces, más miradas, a plantear unas líneas estratégicas.

Referentes es un proyecto de la pasada administración que entregó como resultados hechos no tan significativos como que un artista recibía a un curador en su estudio, justificando con ello más de $2.000 millones de inversión. ¿Va a continuar?

Referentes busca generar oportunidades de gestión, eso es lo que yo hasta ahora entiendo. Entonces, estamos evaluando si esta es la mejor manera de hacerlo. El punto importante es cómo vamos a apoyar a las industrias creativas desde la Secretaría, para que esos gestores logren una real sostenibilidad, para que no dependan del estado, sino que encuentren alas para volar, buscando modelos que realmente funcionen.