Lo que realmente dijo David Lynch sobre Trump

Redacción Cultura con información de AFP

A pesar de que no le gusta explicar sus películas, no tuvo más remedio que aclarar sus dichos sobre el presidente de su país.

Hace poco la agencia de noticias AFP sacó una nota titulada "Trump podría estar entre los mejores presidentes de EE.UU., dice cineasta David Lynch". La noticia estaba basada en una entrevista que le hizo el diario británico The Guardian al director de cine. Trump no tardó en replicarla en su Twitter y bromeó durante un mítin con simpatizantes en Carolina del Sur: "Ahí termina su carrera en Hollywood".

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2018

Sin embargo, David Lynch tuvo que salir a aclarar un poco sus últimas declaraciones . El sábado fue entrevistado por The Guardian mientras promocionaba Room to Dream, su nueva autobiografía. Reflexionó sobre sus matrimonios, el regreso de Twin Peaks y el presidente de los Estados Unidos. "Podría convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia porque ha perturbado bastante la cosa -dijo Lynch-. Nadie puede contrarrestar a este tipo de una manera inteligente". Fiel a su estilo crítico, el director de Twin Peaks no tuvo más remedio que explicarse a sí mismo luego de que el mismo presidente de los Estados Unidos usara sus palabras como un halago y se hiciera eco de ellas.

Lynch, considerado como uno de los mejores cineastas estadounidenses de su generación, le aseguró al diario londinense que no podía recordar a quién votó en las elecciones presidenciales de 2016, si bien recordó que en las primarias demócratas se inclinó por Bernie Sanders por sobre Hillary Clinton.

"Nuestros supuestos líderes no pueden llevar adelante el país, no pueden hacer nada. Son como niños. Trump ha demostrado todo esto", afirmó.