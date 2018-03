Lo que usted no vio de la ceremonia de los Óscar 2018

Fabián Waintal / Especial para El Espectador, Los Ángeles

Clima. La lluvia había amenazado con arruinar el gran día. Los dos días anteriores, habían tenido que cubrir con enormes plásticos la alfombra roja y las estatuas del Oscar para evitar una sola gota de agua, pero el sol brilló como nunca desde la madrugada del domingo y todo ya estaba preparado cuando a las dos de la tarde llegaron los primeros invitados como Sam Rockwell (Tres Anuncios Por Un Crimen) que en la entrada se dio un abrazo con Richard Jenkins (La Forma Del Agua), aunque los dos competían por la misma categoría como Mejor Actor de Reparto. La última en llegar fue Meryl Streep (nominada por ‘The Post’). Después de todo, nadie se hubiese atrevido a cerrarle la puerta a ella.

Anuncio I. A unas cuadras del Teatro Dolby, en pleno Hollywood Boulevard y camino al Oscar, hubo invitados que pararon el auto especialmente para sacarse un selfie muy particular frente a una graciosa estatua dorada de Harvey Weinstein vestido con una bata de baño, sentado en un largo sillón de casting, con una espada parecida a la del Oscar, pero clavada en su estómago. La creación artística tiene como autores a los artistas callejeros Plastic Jesus y Joshua Ginger Monroe, que ya habían hecho algo parecido en el 2016, con otra estatua de Donald Trump, desnudo.

Anuncio II. Y mientras en Hollywood aparecieron también unos carteles muy parecidos a ‘Tres Anuncios Por Un Crimen' por los abusos sexuales de Harvey Weinstein diciendo “Todos Sabíamos Y Todavía No Hay Arrestos”, en la misma semana del Oscar, los estudios Weinstein finalmente fueron vendidos en 500 millones de dólares a la mexicana María Contreras Sweet que impuso también un fondo de 90 millones de dólares para afrontar las demandas judiciales por abuso sexual y ahora piensa convertir el estudio en un imperio del cine controlado por... mujeres.

Premios. Al momento de llegar al Teatro Dolby, todos los nominados ya habían ganado algo. Famosos como Woody Harrelson, Margot Robbie, Denzel Washington y Octavia Spencer o Meryl Streep, recibieron en el correo las bolsas de regalo ‘Everybody Wins’ (Todos ganan) valuada en más de 100.000 dólares. Con toda clase de obsequios originales, recibieron por ejemplo un viaje gratis de aventura para dos personas a Tanzania por 12 noches (International Expeditions) y otros 7 días gratis en una villa de lujo en Hawaii (Koloa Landing Resort) y en otra playa de Grecia (Avaton Luxury Villas). También regalaron alhajas como un collar de diamantes (Luxura Diamonds) y unas joyas comestibles de chocolate (Chocolatines), además de todo tipo de maquillajes extraños como un cuidado de la piel basado en el ADN (ALLEL), un lápiz labial que cambia de color (Blush & Whimsy) y hasta una pasta dental de blanqueado activado con carbón (My Magic Mud).

Peores. Fuera del Oscar, también habían votado los Peores Actores del Año, elegidos con el Premio Razzie o Frambuesa de Oro: Tom Cruise como Peor Actor por ‘The Mummy’; Tyler Perry como Peor Actriz por el dibujo animado ‘Boo! 2’; Mel Gibson como Peor Actor de Reparto por ‘Daddy’s Home 2’ y Kim Bassinger como Peor Actriz de Reparto por ‘Fifty Shades Darker’.

RED CARPET

Despedida. Después de un total de seis nominaciones y tres Oscars, Daniel Day Lewis decidió retirarse del cine por completo. Famoso por vivir como sus personajes durante cada uno de sus rodajes, él mismo confesó que esta vez se había deprimido al terminar la filmación de ‘Phantom Thread’ pero asegura que no quiere volver a pasar por lo mismo y con sus jóvenes 60 años piensa jubilarse de la actuación, para disfrutar más tiempo con su esposa Rebecca Miller, en Nueva York. Eso sí, puede decir que se retiró con un Oscar, porque él interpretó el rol del diseñador de moda Reynolds Woodcock en la película ‘Phantom Threat’ que justamente ganó como Mejor Diseño de Vestuario (El verdadero ganador, Mark Bridges, después de todo, el llevó el premio del Jet Ski al agradecimiento más corto de la noche).

Temprano. Entre todas las actrices, en la alfombra roja se lució la juventud de Saorise Ronan que detrás de sus 23 años es la tercera vez que estaba nominada, con la película ‘Lady Bird’. Y antes de entrar al Teatro, ella comentó que las experiencias anteriores habían tenido cierto parecido con la historia de su película porque los mejores recuerdos los tiene con su madre “La primera vez, no conocíamos a nadie y George Clooney se paró encima del vestido de mamá” comentó entre risas “La última vez, nos quedamos en la entrada porque mamá quería tomar algo en el bar y estábamos hablando, cuando escuchamos que ya estaban empezando. Tuvimos que salir corriendo y casi nos quedamos afuera porque estaban cerrando la puerta”. Por eso, esta vez, llegó tan temprano... con la madre.

Divorcio I. En el rol de recordar aquellos que fallecieron el año pasado como Jerry Lewis y Roger Moore, es la primera vez que Jennifer Garner presenta una ceremonia del Oscar desde que se divorció oficialmente de Ben Affleck, aprovechando que ella ahora estrena otra película 'Love, Simón' (aunque poco tiene que ver con el Oscar, pero hay un rumor que está viviendo un noviazgo secreto con el otro protagonista Josh Duhamel).

Legal. Nominada por ‘The Post’, Meryl Streep contó que el hijo que vive en Los Angeles le regaló una crema con marihuana que es legal en California, para masajearse los pies después de caminar por la alfombra roja, con sus incómodos zapatos. “Es increíble” dijo ella “se siente maravilloso... en los pies”.

Estrella. Sandra Bullock se quejaba con una sonrisa, que la alfombra roja había tapado la estrella con su nombre del Paseo de la Fama, ubicado justo en la entrada del Teatro Dolby. Pero no sonreía tanto cuando tenía que desmentir los rumores que se había casado la semana pasada con su pareja de tres años, Bryan Randall (ni siquiera se puso anillos, para evitar cualquier malentendido).

Sueño. Antes de entrar, Allison Janney admitió que ya había soñado con el Oscar “Es algo que siempre quise pero hace tiempo que dejé de imaginar que podía vivirlo como una realidad” comentó ella “Como muchas actrices crecí soñando que podía estar alguna noche en la entrega del Oscar, pero también prometí no pisar la alfombra roja hasta que estuviera nominada”. ¡Sueño cumplido!

Divorcio II. Mary J. Blige comentó en la alfombra roja que en la filmación de 'Mudbound' aprovechó el drama que estaba viviendo en la realidad con el divorcio de su esposo para volcarlo en el drama de su personaje con que fue nominada por duplicado como Mejor Actriz Secundaria y Mejor Canción Original... que no ganó.

Trajes. Es difícil de creer, pero de acuerdo con la diseñadora de vestuario Alexandra Byrne (ganadora de un Oscar por la película ‘Elizabeth’ de Cate Blanchett), los más famosos pueden llegar a cobrar hasta 100.000 dólares por vestir un traje de un diseñador determinado, porque la alfombra roja del Oscar se convirtió en la pasarela más famosa del mundo. Es por eso que las actrices no tienen ningún problema en repetir una y otra vez los nombres de sus diseñadores ‘favoritos’. Dior por ejemplo vistió a Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Gael Gacía Bernal, mientras Emma Stone y Sandra Bullock tenían diseños de Louis Vitton y Sally Hawkins con Nicole Kidman eligieron trajes de Armani Prive.

Costo. No hubo gran diferencia entre los más clásicos smokings de los hombres como Gary Oldman o Willem Dafou y Denzel Washington, pero ir a la alfombra tenía su precio: un saco de Hugo Boss cuesta 695 dólares y un smoking de Prada, casi 4000 dólares.

#Metoo I. Ashley Judd y Mira Sorvino llegaron juntas a la alfombra roja, justo después de Salma Hayek, demostrando que siguen juntas desde que las tres denunciaron el acoso sexual de Harvey Weinstein. Y Mira Sorvino, en especial, confirmó que están tratando de imponer leyes en California que protejan a las mujeres de los mismos acosos en todos los ámbitos, no solo en el mundo del cine.

Dedicado. Gael García Bernal había llegado para cantar la Mejor Canción ‘Remember Me’ como lo había hecho en el cine con el Oscar que se llevó el Mejor Dibujo Animado ‘Coco’ (en la voz del personaje Héctor). Antes, Gael también había aprovechado para defender la generación de 700.000 latinos que llegaron con sus padres ilegalmente a Estados Unidos y que habiendo sido legalizados por Obama con el apodo ‘Dreamers’ (Soñadores), perdieron el privilegio legal con el Presidente Trump que les impuso una fecha de vencimiento, al día siguiente del Oscar. “La mayoría ni siquiera conoce su país”, nos comentó Gael “Para muchos 'dreamers', México es la madre que nunca conocieron y Estados Unidos es el padre que no los quiere reconocer.” Fue un mensaje parecido al que dio Lupita Nyong’o al decir que ella también es inmigrante y apoyaba a todos los inmigrantes de su generación, justo antes de entregar el primer Oscar de la noche para ‘La Forma del Agua’ en la categoría Mejor Diseño de Producción.

Record. Con la nominación por ‘Blade Runner 2049´ el cinematógrafo británico Roger Deakins celebró nada menos que catorce nominaciones al Oscar y nunca antes había ganado... hasta ahora. Con el Oscar en la mano, le recordó a Frances McDormand, que la segunda nominación la había tenido con la misma película ‘Fargo’ con que Frances ganó en 1997.

#MeToo II. También tuvo su momento el movimiento 'Time's Up' que había nacido en la ceremonia del Globo de Oro con la voz de Oprah Winfrey diciendo basta a los abusos de Hollywood. Y aunque la protesta no fue masiva como en el 'Golden Globe', estuvo presente con una de sus fundadoras Laura Dern que confirmó el compromiso de 500 abogados que prometieron donar su tiempo, al mismo tiempo que también crearon otro fondo que ya recaudó con 20.000 donaciones nada menos que 21 millones de dólares, con el único fin de ayudar legalmente a aquellas mujeres que lo necesiten, con una causa que ya recibió 1.700 pedidos formales.

Femenino. Nominada en la categoría como Mejor Cinematografía por la película 'Mudbound', Rachel Morrison es la primera mujer nominada en esta categoría y aunque perdió frente a ‘Blade Runner’, está ganando en las recaudaciones porque es la primera mujer directora de fotografía en el mundo de Marvel con la super producción de 'Black Panther' que ocupa el primer puesto en las recaudaciones.

Corto. Por el Teatro Dolby pasaron famosos como Nicole Kidman, Jodie Foster, Matthew McConaughey o Christopher Walken, Jane Fonda y Sandra Bullock, pero fueron ellos los que se convirtieron en los fans que trataron de sacarse un selfie con alguien mucho más popular en Los Angeles: El jugador de basquet, Kobe Bryant que ganó al Oscar en la categoría Mejor Cortometraje Animado por el dibujo animado ‘Dear Basketball’ donde se despidió de la pelota de básquet y los Lakers. ¿El mejor triunfo? Haberle ganado al difícil contrincante de Pixar que también estaba nominado en esta misma categoría, además del Oscar que sí ganaron con ‘Coco’.

Inmigración. Para que pudiera llegar el productor del documental sirio nominado por 'Los Últimos Hombres de Aleppo', la Academia tuvo que ayudarlo a apelar un primer rechazo de su visa para entrar a Estados Unidos. Pero uno de los cascos blancos sobrevivientes que aparece en el documental, Mahmoud Al-Hattar, no tuvo la misma suerte porque en Siria le negaron el pasaporte. Igual, ninguno de ellos pudo festejar, porque en esta categoría ganó el documental de Netflix, ‘Icarus’.

Donación I. Con una inversión de 388 millones de dólares, la Academia del Oscar está por terminar el museo que está construyendo especialmente para dedicarle un espacio más amplio al Mundo del Cine. Shirley Temple, por ejemplo, donó nada menos que 5 millones de dólares. Y con famosos como Annette Benning y Tom Hanks en el directorio, confirmaron la inauguración para el próximo año, en la misma época del próximo Oscar.

Donación II. Aunque estaba nominado por ‘Call Me By Your Name’, Timothé Chalamet también había filmado con Saorise Ronan la película ‘Lady Bird´ y es el protagonista de la nueva película de Woody Allen. Pero apoyando la causa de las acusaciones de abuso sexual en Hollywood, él también prometió donar el sueldo completo de la película de Woody Allen a las fundaciones de TIMES UP, el centro de lesbianismo LGBT Center y RAINN.

LA CEREMONIA

Brillo. Nadie se puso a contarlos pero en la producción aseguran que el escenario contaba con una cortina de 45 millones de cristales Swarovski (incluyendo los mismos cristales en forma de Oscar que habían guardado del año anterior).

Primero. Eran las 5:15 p.m. en Hollywood cuando Viola Davis ‘anunció’ el primer premio de la noche, con el Oscar que ganó Sam Rockwell con ‘Tres Anuncios por un Crimen’, con el primer agradecimiento a la madre, Frances McDormand y... Woody Harrelson, que justamente había perdido ese mismo premio por la nominación con la misma película.

Sobres. Para evitar que se equivocaran otra vez con los sobres, antes de salir, cada presentador tuvo que registrarse con el manager del escenario. También contrataron un tercer contador (despidieron a los del año pasado) y los tres representantes de PricewaterhouseCoopers tuvieron que memorizar todos los ganadores y no tenían acceso a las redes sociales arriba del escenario.

Maquillaje. La transformación de Gary Oldman como Winston Churchill en 'Darkest Hour' le llevó nada menos que cuatro horas diarias cada uno de los 48 días del rodaje, para ganar el Oscar. En cambio, Jimmy Kimmel apenas necesitó 14 minutos en la sala de maquillaje, antes de presentar el Oscar. “La verdad, solo necesitaron pintarme un poco en las ojeras y donde me falta pelo” bromeó él “si pudiera tapar la calvicie con mis ojeras no hubiera necesitado nada de maquillaje”.

Latinos. Para no dejar afuera a los hispanos, la Academia se encargó de invitar especialmente a los actores Eugenio Derbez, Lupita Nyong’o, Eiza González, Salma Hayek y Rita Moreno, para que representen a la comunidad latina entre quienes abrieron los sobres de las diferentes categorías del Oscar.

Fantástica. Al presentar la categoría Mejor Película Extranjera que ganó Chile con ‘Una Mujer Fantástica’, Rita Moreno tenía puesto nada menos que el mismo vestido con que ella había ganado el Oscar con ‘West Side Story’ en 1962.

Supersobres. Con 90 años en el mundo del cine, sin arrugas y un maquillaje dorado en vez de botox, como tantos en Hollywood... el Oscar quiso parecer tan joven como siempre. Y para atraer la atención del público juvenil que prefiere las películas de superhéroes antes que las nominadas de este año, la Academia invitó ídolos superhéroes como La Mujer Maravilla Gal Gadot (que presentó con Armie Hammer el premio Mejor Maquillaje a ‘Darkest Hour’) y Spiderman Tom Holland (que abrió el sobre del ganador como Mejor Efectos Visuales para ‘Blade Runner 2049’)

Ensayo. En medio de uno de los cortes comerciales, mientras famosos como Guillermo Del Toro, Lupita Nyongo, Gal Gadot y Margot Robbie pasaron al cine del mismo complejo para agradecer a los verdaderos espectadores, en el corte comercial los otros famosos de la sala del Oscar habían ensayado entre todos para gritar el ‘Thank You’ que se vio en TV.

Madrastra. Sam Rockwell podía estar contento por el Oscar de ‘Tres Anuncios Por Un Crimen”, pero confesó que estaba feliz también por el padre, Peter Rockwell, que se había vuelto a casar hace poco, con sus ‘jóvenes’ 73 años. El mismo Sam le había organizado la despedida de soltero “aunque él se fue a dormir a las 8.30PM porque le habíamos dado algo de marihuana comestible”, contó entre risas.

Juicio. La nominación como Mejor Adaptación de Guion de ‘The Disaster Artist’ pudo haber sido realmente un ‘desastre’ si ganaba, porque Ryan Moody, uno de los alumnos de James Franco en UCLA lo demandó en tribunales el miércoles pasado asegurando que fue él quien realmente adaptó el guion del libro original aunque lo vendió por 5.000 dólares con la promesa de un futuro proyecto como guionista y el crédito de productor asociado en ‘The Disaster Artist’, pero nunca le dieron el crédito. De todas formas, la gloria se la llevó otro escritor, cuando ganó en esa categoría James Ivory por ‘Llamame Por Tu Nombre’ y a los 89 años se convirtió en el ganador más viejo en la historia del Oscar.

Streaming. Al empezar la ceremonia, Netflix tenía un total de 8 nominaciones, teniendo en cuenta las 4 de la película original ‘Mudbound’ y otras 2 nominaciones en la categoría de Mejor Documental con ‘Icarus’ y ‘Strong Island’, además de la nominación como Mejor Cortometraje Documental de ‘Heroin(e)’ y la reciente adquisición de la Mejor Película Extranjera nominada de Hungría ‘On Body And Soul’. Y el resultado final fue... un solo Oscar, con el documental ‘Iracus’

Anuncio III. Aunque no se vieron fuera de Estados Unidos, hubo un poco más de ‘Tres Anuncios’ en los cortes comerciales donde la cadena ABC recaudó más que ciertas películas nominadas, superando los 100 millones de dólares con las publicidades que facturaron 2.600.000 de dólares por cada 30 segundos de duración, con un promedio total de 30 minutos de anuncios durante toda la ceremonia. Uno de ellos fue dirigido especialmente por Melissa McCarthy, como si fuera una película, con la historia de una mujer que al meterse en una caja (de Walmart) viajaba al pasado para cambiar su presente. Al final del día, las ganancias también volvieron al cine, porque el dueño de la cadena de TV ABC realmente es el estudio Disney.

Música. Entre otras bromas detrás del escenario, Jimmy Kimmel dijo que él mismo había sugerido otra opción en vez de la clásica música que anunciaba a los ganadores que se les había terminado los 45 segundos de tiempo, para agradecer el Oscar. “Yo propuse que pusieran una trampa en el suelo del escenario, pero los ingenieros dijeron que era imposible hacerlo.”

Récord. Con la nominación como Mejor Actriz por ‘The Post’ Meryl Streep ya había quebrado su propio record anterior, con 21 nominaciones al Oscar. Solo le faltaba ganar para quebrar otro record como la actriz que más Oscars ganó. Pero con el Oscar que le sacó Frances McDormand, Meryl terminó quebrando otro record menos glamoroso, como la actriz que más veces perdió en el Oscar: 18 veces, en total.

Reemplazo. Al entregar el Oscar como Mejor Actriz a Frances McDormand, Jennifer Lawrence y Jodie Foster (en muletas) en realidad reemplazaron a Casey Affleck que había renunciado a la invitación (siendo el ganador del año anterior como Mejor Actor) para evitar cierta distracción por las acusaciones de abuso sexual que él había recibido incluso antes del movimiento #MeToo.

Abrazo. Frances McDormand ya había ganado el Oscar cuando pidió que se levantaran todas las mujeres nominadas al Oscar , pero lo que no se vio por TV es que en el corte comercial, todas las nominadas como Mejor Actriz, incluyendo Meryl Streep, Sally Hawkins, Margot Robbie y Saoirse Ronan, se dieron un abrazo, todas juntas.

Miedo. Al presentar el premio al Mejor Director, çon un escote tan abierto, Emma Stone tenía miedo de mostrar mucho más de lo que debía. Pero la atención igual se centró mucho más en el sobre con el gran ganador de la noche: Guillermo del Toro.

Ovación. Fue la que tuvieron Faye Dunaway y Warren Beatty para presentar, una vez más y sin sobres equivocados, el Oscar como Mejor Película a “The Shape Of Water”, ‘La Forma del Agua’ que con cuatro Oscars fue la película con más premios de la noche.

Triste. Todo había terminado, cuando Jimmy Kimmel sin micrófono bromeó “Me imagino lo triste que debe ser para los que volvieron a casa sin un Oscar, al quitarse la ropa antes de ir a dormir y encuentraron en un bolsillo el papelito donde habían escrito el agradecimiento que nunca pudieron leer con un Oscar en la mano”.

Recaudaciones. Aunque no ganó el Oscar como Mejor Película, ‘Dunkirk’ es el indiscutible ganador de las recaudaciones con más de 500 millones de dólares. Con una sola producción supera la suma de al menos seis nominadas como Mejor Película. Hasta ‘Get Out’ sorprende con una recaudación de 255 millones de dólares que es superior a ‘The Shape of Water’ y ‘Tres Anuncios por un Crimen’... juntas. Lo curioso: El ganador como Mejor Dibujo Animado, ‘Coco’ también recaudó casi lo mismo que ‘Dunkirk’ y ‘Get Out’, juntas, con más de 750 millones de dólares (la diferencia es que no estaba nominado en la categoría como Mejor Película). Eso sí, en el ranking de las recaudaciones de la semana en Hollywood, no figura ninguna de las nominadas en ninguno de los diez primeros puestos y la gente sigue viendo cine que nada tiene que ver con el Oscar como Black Panther, Jumanji o la última versión de FIfty Shades of Grey.

LAS FIESTAS

Vanidosa. El protagonista de la perdedora Mejor Película 'Llamame Por Tu Nombre', Armie Hammer presentó una demanda judicial en contra de una desconocida Diana Roque que se había hecho pasar por la esposa Elizabeth Chambers para tratar de agregarse como invitada en la exclusiva lista de la fiesta de Vanity Fair. Suena gracioso porque si gana la demanda literalmente será porque alguien le hizo caso al título de su película y realmente “llamó por su nombre”.

Tao. Fue el lugar elegido por los estudios Fox para la fiesta privada que sumó un total de 20 nominaciones entre La Forma del Agua y Tres Anuncios Para Un Crimen. El restaurante asiático de la Avenida Selma es donde terminaron la noche los más famosos Guillermo del Toro, Francés McDormand, Sam Rockwell y Woody Harrelson.

Fiesta Oficial I. Para los miembros que no viven en la ciudad, la Academia organizó dos fiestas bastante especiales: ‘La Noche del Oscar’ en Londres, en el Hotel Ham Yard de Soho que incluyó cena y ‘Martinis Espresso’ mientras veían la entrega del Oscar, desde el arribo de la alfombra roja hasta el último premio. Y la única fiesta oficial fuera de Hollywood, en Estados Unidos, tuvo lugar en Nueva York, en el piso 64 de Rockefeller Plaza, rodeados por una vista panorámica donde los invitados también festejaron con los ganadores... a larga distancia.

Fiesta Oficial II. El Governors Ball fue la verdadera fiesta por donde pasaron los ganadores para garbar el Oscar con su nombre, en el piso superior del Teatro Dolby. Con un menú de cuatro hojas especialmente diseñado por el chef Wolfgang Puck, hubo platos para todos los gustos. Desde salmón ahumado con caviar en forma del Oscar, hamburguesas en miniatura con carne jMiyazaki Wagyu traída especialmente de Japón, tacos en miniatura, papa horneada con crema y caviar, ravioles de trufas y ensalada de remolacha dulce congelada, acompañados por una selección de vinos de la bodega de Francis Ford Coppola y cocktails de tequila Don Julio con nombres tan particulares como El Protagonista y El Epílogo. Hubo todavía más variedad en la mesa de postres con ‘lollipops’ frutados en forma de Oscar; macarons de piña colada con ron y gusto a mojito, además de unas lujosas burbujas de oro con mousse de frambuesas y chocolates sin gluten, para vegetarianos. Eso sí, nada puede compararse con las infaltable miniaturas del Oscar de chocolate bañado en verdadero oro de 24 kilates, que hasta los perdedores se llevaron un trofeo (aunque era de chocolate). La fiesta había terminado y era hora de ‘Get Out’, en ‘El Instante Más Oscuro’ sin ningún ‘Hilo Fantasma’ entre aquellos que ya le habían rogado al Oscar ‘Llámame Por Tu Nombre’ en una noche con más de ‘Tres Anuncios para un Oscar’ y la mejor ‘Forma del Oscar’.