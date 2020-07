Los cuentos de Cristina Valdés, una gerente escritora

Dirige la editorial Una Tinta Medios y presenta hoy a las 4 de la tarde (Instagram live) su tercer libro de relatos: “Los novios de Lucía”.

Una comunicadora social bogotana con más de 20 años de experiencia profesional, especialista en Periodismo de Negocios de la Universidad de Boston y exeditora económica de las revistas Cambio y Gerente, ahora dedica su tiempo a gerenciar la editorial Una Tinta Medios y a escapar de la realidad a través de la ficción.

Se llama Cristina Valdés Lesaca y aquí ya habíamos reseñado su segundo libro Cuentos vestidos, inspirado en las prendas de vestir como reflejo de la condición humana, y que fue ilustrado por Gina Rosas Moncada. Surgió en 2015 como parte de un diplomado de escritura infantil y juvenil que hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro de la asignatura “El oficio de escribir”, que le dictó la escritora colombiana Yolanda Reyes. “Empecé a trabajar el cuento ‘La jardinera de la vergüenza’, una de cinco historias en las que el hilo conductor es el vestido que tenía la protagonista el día que le pasó algo particular que marcó su vida. La ropa me permitió viajar en el tiempo y hacia mi interior”, recuerda.

Antes había publicado “Emilia come astromelias”: “Fue la puerta de entrada a este mundo de la literatura y la escritura no ligada al periodismo. Me dio el impulso para seguir escribiendo historias breves”. Cristina ama los cuentos y en especial a escritores como Oscar Wilde, Raymond Carver y Alice Munro.

Ahora presenta Los novios de Lucía, con ilustraciones de Juliana Prieto. Dice que es “su atlas de amor” sobre “los puntos de una vida conectados por el corazón”. Aborda desde las idealizaciones que hacemos de las personas hasta los amores imposibles, los correspondidos y los prohibidos. Cada capítulo, “el platónico”, “el primer novio”, “el virtual”, “el amante”, “el esposo”, “el pastelero”, “el profesor de yoga”, son invitaciones a viajar por los sentimientos hasta el largo adiós del que habla el poeta Pedro Salinas.

Eso mientras pone en práctica los Estudios Editoriales que hizo en el Instituto Caro y Cuervo para liderar las campañas de Una Tinta Medios sobre marketing digital (boletines virtuales, trabajos multimedia, e-newsletters y portales web), relaciones públicas y ediciones impresas. Bajo la edición de los periodistas Ana María Cano y Héctor Rincón produjo, como ejemplo de sus trabajos en gran formato, la “Colección Savia” sobre la botánica colombiana. También hace revistas y brochures. Entre sus clientes cuenta con entidades de alto perfil como el Grupo Argos, el Grupo Bancolombia, la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la Federación Nacional de Cafeteros, la Universidad de los Andes, Telefónica y la Agencia de la Onu para los Refugiados, Acnur.

Su empresa es su realización profesional, sus escritos la catarsis que le permite construir una voz propia que seguirá cultivando.