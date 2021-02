Los escenarios culturales de Bogotá reabren sus puertas

El Teatro El Parque, la Galería Santa Fe y la Cinemateca de Bogotá reabren sus puertas y se suman al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro al Aire libre La Media Torta, además de que se inaugura el nuevo Escenario Móvil. Presentamos las programaciones que se han anunciado y una entrevista con Catalina Valencia, directora del Idartes, sobre la reactivación del sector.

Como parte de la estrategia Fuego - El Fuego del arte que vive en mí, cuyo objetivo es la reactivación del sector cultural en Bogotá y el apoyo al arte de la ciudad, desde este fin de semana comenzará la reapertura de diferentes escenarios culturales adscritos al Idartes, con las medidas de bioseguridad establecidas, como el distanciamiento social, el uso de elementos de bioseguirdad como el tapabocas, y el control del aforo.

Catalina Valencia, directora del Idartes afirma que “Cada día trabajamos para que nuestros públicos, nuestras comunidades, tengan acceso al poder de transformación del arte. Constantemente somos testigos de lo que logran las artes en la vida de las personas y por eso creemos en la importancia de la reactivación del sector de las artes en Bogotá y avanzamos en la ejecución de acciones efectivas que le den a nuestros artistas la posibilidad de ser y de aportar en estos tiempos de desafíos”.

En la segunda semana de marzo, un espectáculo de danza inaugurará la reapertura del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Además, de que en el Callejón de las exposiciones del Gaitán se encuentra desde diciembre la exposición Por la causa latinoamericana.

Por el lado del Teatro al Aire libre La Media Torta, su programación aún no ha sido publicada. Mientras que el Teatro El Parque anunció que el 27 y 28 de febrero se reaunudará la franja ConSentidos con la obra Meta...Formósis, del grupo Aerotopía, Danza, Cuerpo y Aire. Y el 5 de marzo se presentará Programación H, la obra que ganó la Beca el arte y la cultura se crean en casa, de la Secretaría de Cultura de Bogotá.

Por su parte, la Galería Santa Fe reabrirá el 13 de marzo con el XIV Salón Nacional de Arte Joven, un encuentro que fomenta las artes plásticas y visuales.

La Cinemateca de Bogotá abrió la Sala Capital con diferentes estrenos de películas a nivel nacional e internacional, como Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria; It Must Be Heaven, de Elia Suleiman; Visión nocturna, de Carolina Moscoso Briceño; Corpus Christie, de Jan Komasa; La Gomera, de Corneliu Porumboiu; además de que la Cinemateca es sede de la I Bienal Colmbiana de Performance.

En medio de esta reapertura de algunas de las entidades culturales de Bogotá, se inaugurará también el Escenario Móvil, que será dispuesto para la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Catalina Valencia añadió que “La reactivación de los escenarios artísticos y culturales es Bogotá es una gran oportunidad para que justamente los artistas y los creadores vuelvan a circular en cada uno de los equipamientos y escenarios. Adicionalmente la importancia de reabrir nuestros equipamientos tiene una importancia en la creación de confianza del público bogotano nuevamente para volver a las salas, y esto hace que active el consumo y podamos apoyar el arte local que tanto lo necesita, un 2020 que fue complejo para los teatros, los centros culturales, las salas de cine y los lugares de creación y circulación de las artes”.

Y sobre el 2021, apuntó que “La proyección del Idartes es justamente trabajar en dos realidades: una, que es con nuestros equipamientos cerrados o con aforo reducido y la otra es mantener una oferta digital que le permita a la ciudadanía bogotana tener acceso a toda la oferta cultural y artística, y también mantener a los artistas activos en la creación”.