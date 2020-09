La pandemia del coronavirus obligó el cierre de las salas de cine hace seis meses. Federico Mejía, fundador de la sala independiente Cinema Paraíso, habla sobre el panorama actual de la industria, su plataforma digital Cinema Paraíso on demand y acerca de cómo debería ser el retorno a las salas de cine.

Hace seis meses los proyectores se apagaron. Con ello, las salas de cine quedaron vacías, los pasillos de la confitería desolados, y las carteleras detenidas en el tiempo con el poster del próximo estreno. El coronavirus obligó a las personas a abandonar el ritual de los miércoles de cine a mitad de precio y los llevó a adquirir una suscripción en una plataforma de streaming para acceder a contenido desde casa.

La industria cinematográfica colombiana pasó de registrar en 2019 una asistencia de 73,1 millones de personas y generar ingresos por US$199 millones — de acuerdo con el informe anual realizado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) —, a enfrentar la mayor crisis de los últimos tiempos a causa de la pandemia de la COVID-19.

Con las salas cerradas, los exhibidores y productores tuvieron que cambiar algunos aspectos en sus modelos de negocio y plantear alternativas, como las carteleras digitales o el regreso a los autocines, para captar de nuevo la atención del público.

Federico Mejía, fundador de la sala independiente Cinema Paraíso —propiedad de Babilla Cine— , habla para El Espectador sobre el panorama actual de la industria, su plataforma digital Cinema Paraíso on demand y cómo debería ser el retorno a las salas de cine.

Con el cierre de las salas de cine aumentó el consumo de contenidos vía streaming, ¿cómo se ha adaptado la industria a esta nueva realidad?

Desde antes de la pandemia existía la amenaza o presión de las plataformas porque los estrenos se hicieran al mismo tiempo que en los cines. Los exhibidores eran muy reacios a que esto ocurriera y se había logrado frenar un poco ese pulso. Pero cuando las producciones de Netflix y Amazon empezaron a entrar en la competencia de los premios Óscar, las salas se dieron cuenta de que cada vez era más difícil retenerlos. Vimos que producciones independientes se empezaron a estrenar por plataformas. Sin embargo, los contenidos mainstreams se mantenían en los cines.

Con la pandemia ocurrió lo inesperado. Las plataformas empezaron a estrenar sus producciones, sin necesitar las salas, y ese fue el punto de quiebre fundamental. Los cines no tuvieron otra alternativa que desarrollar sus propias plataformas para exhibir algún tipo de contenido y recuperar parte de los ingresos que se perdieron al 100% por el coronavirus. Las plataformas llegaron para eso.

En esta nueva realidad, ¿qué va a pasar con las salas?

Las salas de cine tendrán que acostumbrarse a los estrenos simultáneos y a ventanas más cortas en las plataformas. Esto se va a volver una moneda de cambio que va a ser muy difícil tener en todos los cines, más cuando Disney se ha convertido en casi que un distribuidor único porque tiene los sellos más importantes. Con Mulán, por ejemplo, demostró que puede hacer sus estrenos directamente en la plataforma.

En Colombia, el regreso a las salas será como la de los restaurantes. Se dará de forma gradual y cumpliendo con los protocolos. Soy optimista en creer que la gente va a volver a retomar estas formas de entretenimiento. Sin embargo, la última normativa que dieron para abrir las salas al 50% no es viable económicamente y sin comida es muy complicado, pues el negocio de los cines está amarrado a la venta de comida. El gremio está esperando una nueva decisión del Gobierno para que la ocupación de las salas sea del 75% y se autorice la venta de comida, para que el negocio pueda tener sentido. De lo contrario, dudo mucho que los exhibidores abramos en esas circunstancias.

¿Y qué pasa con los autocines?

Ese es un negocio muy irregular. Fue una copia de lo que se ha hecho alrededor del mundo en países donde tienen más facilidades y equipamientos, tanto personales como urbanos, para desarrollarlos. Lo que se hizo acá fue copiar esas ideas pensando que iba a ocurrir de la misma manera, pero hay un problema: la normativa de aquí dificultó ponerlos en funcionamiento porque una cosa es lo que dice el Gobierno nacional y otra el local. Así, cada autocine que ha abierto ha tenido diferentes reglamentaciones. En ese orden de ideas, los costos se elevan y hacen que sea un negocio muy irregular, yo diría que malo.

Lo que generan los autocines es un poco de visibilidad para las marcas que quieran participar, pero en términos económicos no es gran cosa lo que producen. Para una empresa de cine tener un autocine no lo va a salvar, de hecho, hay dos empresas que los han montado y los resultados no son muy alentadores.

¿Es momento de producir más contenidos para plataformas streaming y no para la gran pantalla?

Creo que va a ver de todo. Las grandes películas se van a seguir produciendo y también se tendrán películas pequeñas. Pienso que la tendencia va a ser la misma: los estudios van a seguir produciendo cintas para alimentar la gran pantalla, allí se van a concentrar los grandes estrenos, y los exhibidores se van a pelear por ese contenido. La mayoría de las películas pequeñas van a llegar directamente a las plataformas y algunas que sobresalgan llegarán a los cines cuando tengan posibilidad de tener un recorrido en salas. Con la pandemia se regularizó la forma de ver cine. Esta era una tendencia que ya se venía dando y con la pandemia se volvió realidad.

La industria cinematográfica ha tenido que migrar a plataformas digitales, ¿cómo ha sido este proceso en Cinema Paraíso?

Desde antes de la pandemia ya se venían desarrollando plataformas digitales en todo el mundo y se estaba hablando de estrenos de películas vía streaming. Lo que hizo el coronavirus fue acelerar ese proceso en el que los cines no tienen otra alternativa que desarrollar sus propias plataformas para exhibir algún tipo de contenido y recuperar parte de los ingresos que se perdieron con la pandemia.

En Cinema Paraíso desarrollamos la plataforma en dos etapas. El 1 de abril de 2020 lanzamos Cinema Paraíso en Casa y el 15 de septiembre nuestra propia plataforma: Cinema Paraíso on demand, en la que tenemos contenido exclusivo para nuestros clientes.

Nuestra plataforma no pretende tener películas de estudio, porque no es nuestro nicho de mercado. Nuestro objetivo es manejar una plataforma curada y ofrecer cada semana contenido de calidad que no se puede ver en plataformas como Netflix o Amazon. Por ejemplo, una muestra de Federico Fellini o una secuencia de películas francesas.

¿Qué precio tiene el servicio de suscripción de Cinema Paraíso on demand?

Tenemos la alternativa de compra directa por lo que consumes. En promedio está en 12 mil pesos con IVA incluido, o tenemos el modelo de suscripción. Manejamos precios muy accesibles para cualquier público, que además están amarrados a la asistencia en la sala de cine cuando podamos volver a abrir. Si te suscribes a la plataforma vas a poder entrar a nuestra sala a ver los estrenos por el valor más económico posible.