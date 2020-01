Luisa Noguera Arrieta: “Si tú tienes alguien que te quiera y que crea en ti, tienes todo ganado”

Camila Melo Parra

A veces nos negamos a volver a nuestros primeros años, donde en algún momento nos dejamos seducir por la magia y la inocencia. Continuamos nuestro rumbo, acercándonos a las estanterías que hacen parte de nuesto hábito lector adulto, por temor a explorar aquellas que nos recuerdan lo que soñamos algún día.

Hay libros infantiles que siempre nos encantarán así seamos adultos, porque sin importar el paso del tiempo, nunca se desdibujara por completo el dejo de asombro y curiosidad de ser niños. Siempre recodaremos los libros que por medio de la sensibilidad lograron eternizar una frase, una ilustración o una señal que ahora cargamos como un amuleto. Libros que siempre serán hogar, esperanza y añoranza. El Principito, La alegría de querer o la Enciclopedia El mundo de los niños y sus 15 tomos editados por Salvat, son muestra de cómo sin importar la edad nunca deberíamos renunciar a pasearnos por las historias de un libro infantil que siempre tendrá qué ofrecernos.

La belleza invade las líneas de El Secreto de la Selva, un libro infantil escrito por Luisa Noguera Arrieta, ilustrado por Andrés Rodríguez y editado por Panamericana. Tener un libro de esta autora es la excusa perfecta para compartir en familia, ser adultos no quiere decir que no podamos volver por unas horas y sacar la sensibilidad que una vez dejamos guardada en un cajón por miedo a sentir de nuevo desde los pasos de la infancia; no estaría mal que en ocasiones abriéramos nuestra memoria, que como las páginas de un libro, debe tener decenas de valiosos fragmentos de la niñez subrayados. De esta manera, este cuento relata las mejores páginas, para evocar en los lectores-adultos o niños- por medio de ilustraciones y de palabras sutiles que el miedo no es una sensación de la que debamos blindarnos, sino que el miedo es lo que impulsa a ser libres y más valientes.

El secreto de la selva es un libro de 40 páginas que nos invita a visitar la selva dando pasos de elefante. La pluma entrañable de Noguera Arrieta nos trae la historia de un pequeño elefante que daría todo por proteger a su mamá de los temibles peligros de la selva húmeda. La serpiente emite un mensaje de desventura y desesperanza para todos los habitantes del lugar: algo terrible está sucediendo al otro lado del camino. “Algo” está atormentando hasta los más fuertes; han visto rompiendo en llanto hasta a las especies más temibles, sin saber a ciencia cierta de dónde proviene dicho temor.

Antes de que su madre despierte, el pequeño elefante decide anticiparse ante esta alerta y emprende la marcha para enfrentar ese misterio que ha llenado de pánico a todos. En su trayecto se encuentra con el mico, con el gran oso pardo, con una pareja de jabalíes y con el gran tigre, todos viviendo síntoma en común: un desaforado e inconsolable llanto. El elefante, con coraje y valentía, no teme a continuar su camino aun siendo consciente de que hasta los más fuertes están muertos de susto.

En la vida como en su cuento, su madre, María Luz Arrieta ha sido elemental y aliento en su trayecto literario puesto que, al estudiar Filosofía y ocupar importantes cargos como ser Bibliotecaria de la Corte Suprema de Justicia cuando ocurrieron los tremendos hechos de Palacio, la condujeron por un camino lleno de libros que sin imposiciones lograron que desde pequeña gozará de historias maravillosas provocando una sensación única. Su madre al observar la sensibilidad y creatividad de Luisa, decide ser el elefante valiente y enviar a varias editoriales sus manuscritos sin que ella se diera por enterada.

Hablar con esta autora bogotana es tener la posibilidad de comprender que la literatura va transformando la pluma y también la vida, es entender que los lectores para los que se escribe hoy, no serán los mismos de mañana. “La narrativa a través de sus años ha cambiado; cada vez soy más consciente de que estoy escribiendo para un lector que es crítico, que no se puede subestimar, ni tratar condescendientemente”. Reconocer el elefante que vive en cada uno de nosotros nos da tiempo para pensar sobre cómo estamos viviendo, y también para preguntarnos qué perspectivas para enfrentar el futuro le estamos comunicando a los niños. Es entender que a un niño de la primera infancia no se le puede hablar como a un adulto, pero tampoco esconder o romantizar la realidad.

Es entender que todo no es blanco o negro, que cada día tiene una paleta de color distinta, y que las emociones no pueden jugar un segundo plano en lo que hacemos. Al finalizar este libro, el lector se lleva consigo muchas enseñanzas, cada palabra allí plasmada nos hace plantearnos muchas preguntas como ¿Qué sería de nuestra vida si camináramos en la misma dirección de otros?, que si dejáramos de vivir y caminar a causa de los temores que los otros atañen, acerca de sus experiencias sobre lo recorrido, tal vez nos quedaríamos en el mismo lugar y dejaríamos de saborear las experiencias, esas que tienen un valor único, propio e intransferible.