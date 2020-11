Luisgé Martín gana el Premio Herralde de Novela 2020

View this post on Instagram

Tras evaluar 886 novelas presentadas, el jurado ha concedido el 38.º #PremioHerraldeDeNovela a ‘Cien noches’, de Luisgé Martín (presentada bajo el seudónimo María Slut), y finalista ‘Los llanos’, de Federico Falco (presentada bajo el seudónimo Pedro B. y el título ‘Dibujos sobre un paisaje vacío’). 🔸 #CienNoches de @luisgemartin es una novela que explora las distintas formas de amor –algunas radicales y extremas– y los diversos comportamientos sexuales –algunos igualmente radicales y extremos–. En palabras de Gonzalo Pontón, miembro del jurado, la novela es una “meditación hecha carne sobre el deseo y la imposible fidelidad, esta fábula moral con trazas detectivescas y científicas se abre paso, a través del recuento de una vida y sus placeres, hacia un final sorprendente, de innegable aliento poético” (Gonzalo Pontón Gijón). 🔸 #LosLlanos, de @falco_fed, es novela sutil, elusiva y bellísima aborda el duelo de una ruptura, la soledad que activa todos los sentidos, la sabiduría secreta de los versos iluminadores de algunos poetas, la necesidad de contarnos historias. En palabras de Juan Pablo Villalobos, “nos hace sentir que incluso en los peores momentos hay una tierra en la que podemos apoyar los pies e inclinarnos para encontrar la paz y una literatura a la que es posible encomendarse para reconciliarnos con nosotros mismos” (Juan Pablo Villalobos). #Premios #Novela #Anagrama #Libros