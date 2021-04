“Madona cósmica”, el cuadro de Salvador Dalí que salió a la venta, tras medio siglo de permanecer en lo privado

El cuadro, pintado durante su período místico-nuclear, hace una clara alusión a la Madonna Sixtina de Rafael. Sin embargo, en esta versión, Dalí casa su icónico estilo surrealista con nuevos descubrimientos de la física nuclear y temas religiosos.

Una obra desaparecida de Salvador Dalí, titulada Madona cósmica, redescubierta por un experto de arte en Estados Unidos, tras permanecer colgada en el salón de una residencia privada durante medio siglo, salió a la venta. Se espera que supere los 65 millones de dólares. “Creo que sería bastante raro que se vendiera por menos”, comenta Bernard Ewell, el experto que contactaron los herederos de la pieza excepcional, un colorido óleo pintado en 1958 de más de metro y medio de alto y 90 centímetros de ancho. “Me quedé conmocionado al encontrar una obra maestra de belleza deslumbrante y enorme impacto”, dice del momento en el que vio la pintura.

Lo invitamos a leer La humanidad y el arte en crisis: ¿Qué sigue para nosotros?, la primera parte de una investigación sobre cómo se ha comportado la cultura en este año de pandemia

Ewell ha publicado una extensa documentación sobre la autenticidad de la pieza, que no ha sido expuesta públicamente desde 1965, entre ellas varias fotografías en las que Dalí posa junto a la obra, y señala que, además, forma parte del catálogo de pinturas compilado por la Fundación Gala-Salvador Dalí. “No puede haber ninguna duda sobre la autenticidad de la pieza”, señala Ewell, quien es considerado como un “experto” en Dalí desde 1980, tras haber tasado más de 57.000 litografías del artista español, así como más de 1.600 dibujos y pinturas.

Antes de que el cuadro saliera de nuevo a la luz, los detalles de la pieza eran todo un misterio, según Ewell, porque solo se tenían fotos en blanco y negro de Madona cósmica, pero se desconocían tanto sus dimensiones como su propietario y su paradero. Dalí habría estado pensando en la producción de esta pieza durante al menos un año, lo que, junto a su gran tamaño, hace que se considere como una “obra maestra”, según el difunto Albert Reynolds Morse, el principal coleccionista del Museo de Salvador Dalí de St Petersburg, en el estado de Florida (EE.UU.). El carácter destacado del cuadro lo respalda el profesor en Historia del Arte de la Lee University de Lexington (Virginia), quien lo describe como “una de las obras de arte más exitosas y elaboradas de la época de posguerra de Dalí”.

El cuadro, pintado durante su período místico-nuclear, hace una clara alusión a la Madonna Sixtina de Rafael. Sin embargo, en esta versión, Dalí casa su icónico estilo surrealista con nuevos descubrimientos de la física nuclear y temas religiosos. Aunque Ewell, quien cuenta con el apoyo de Enrique Zepeda, coleccionista y experto de Dalí, hizo pública la salida al mercado de esta importante pieza, Madona cósmica está disponible, por el momento, a través de una venta privada y no de una subasta, al tiempo que los actuales propietarios quieren permanecer en el anonimato, como suele suceder con obras de gran valor.

Si le interesa leer más de Cultura, le sugerimos: La humanidad y el arte en crisis: ¿qué sigue para nosotros? (II), la segunda parte de la investigación sobre cómo se ha comportado el sector cultural en este año de pandemia

Ewell señala que se le ha dado un valor de al menos 65 millones de dólares al comparar la pieza con los precios que han alcanzado otros artistas en el mercado actual y afirma que no se tiene una estimación concreta de cuándo podría venderse el cuadro, pero calcula que será pronto. “En este punto, aún no se sabe cuándo se venderá, pero esperamos que no sea en mucho tiempo. Varias personas han afirmado estar interesadas en el cuadro, pero no tenemos un período de tiempo concreto”, asevera.