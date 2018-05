María Dueñas: Me gusta ver a mujeres contando historias con nuestra voz

Gonzalo Domínguez Loeda / Efe

"Somos mujeres que escribimos sobre mujeres, pero parece que tengamos una misión y un objetivo que cumplir (...) somos mujeres con voz que queremos contar historias sobre mujeres", comentó Dueñas en una entrevista con Efe en Bogotá.

Sin embargo, aclara que eso no significa que escriban "en exclusiva novelas femeninas destinadas a mujeres", porque a lo largo de toda la historia de la literatura se ha "tenido cientos, miles de hombres, autores masculinos que escribían sobre aconteceres de hombres y a nadie se le ocurrió pensar que eso era novela masculina".

"Ahora deberíamos ser tratadas con la misma ecuanimidad y el mismo respeto, pero me gusta ver que ahí estamos las mujeres con nuestra voz, contando nuestras historias que son, por lo menos, tan validas y dignas de respeto como las de los hombres", subraya Dueñas. A la capital colombiana, la escritora ha acudido para presentar "Las hijas del capitán", publicada por Planeta, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

En esta obra, Dueñas se acerca a la colonia española que residió en Nueva York en los años treinta del siglo XX. Para hacerlo, toma como punto de partida la experiencia de las mujeres que emigraron desde España hasta la Gran Manzana, puesto que "parecía que la migración era una épica exclusivamente masculina", explica.

"También tenían su vida, sus sentimientos, sus reflexiones, sus emociones y cuestionamientos ante las nuevas constituciones de sus vidas. Quería explorar eso, las mujeres emigrando", detalla Dueñas. Por eso comenzó a "buscar un lugar a donde mandar a estas mujeres migrantes para saber qué fue de ellas" y después de investigar distintos escenarios optó por Nueva York.

Concretamente y dentro de los casi 40.000 inmigrantes españoles que vivían en Nueva York en esos años, se acerca a la pequeña casa de comidas "El Capitán", que era regentada por el malagueño Emilio Arenas. A la muerte del Arenas, sus tres hijas, jóvenes y recién llegadas a la ciudad deben asumir las riendas del negocio.

Entre bromas, dice que ha habido escritores "que han conseguido más que otros" acercarse y contar una historia "metiéndose en el alma de las mujeres", por eso considera que es importante que haya autoras haciendo esa labor. Para esta novela y tal y como hizo en "La Templanza", Dueñas cruza literariamente el Atlántico para asentarse en las Américas, algo que reconoce disfrutar mucho en su vida cotidiana porque considera que "hay mucho que nos une".

"Es tanta la cercanía, es tanta la complicidad en el norte y en el sur, especialmente en Latinoamérica que somos hermanos", señala la escritora nacida en Puertollano en 1964. Pese a la cercanía con Hispanoamérica, asegura que en Estados Unidos ha encontrado "muchos lazos de un pasado compartido, de momentos en la historia en que nos hemos cruzado y nos han olvidado o nadie se ha encargado de recordarlos".

"La relación con Estados Unidos nunca se había tratado en ficción y poco en investigación. Para mí ha sido un lujo y una satisfacción enorme poder mostrar todo ese mundo", subraya Dueñas. Con su primera novela, "El tiempo entre costuras", Dueñas cosechó un gran éxito que la llevó a la pequeña pantalla en una miniserie de Antena 3, tal y como pasará con La Templanza.

Sin embargo, comenta que se esfuerza para no dejarse presionar por posibles adaptaciones y asume que "cada novela es un proyecto totalmente distinto". "Me blindo de los anteriores proyectos, no dejo que el éxito de las novelas o lo que ha pasado me condicione, vuelvo a empezar de cero con un proyecto que surge de la nada, con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma honestidad con que hice la primera", concluye.