Marie Grangeon-Mazat: “Somos nuestro idioma”

Maria Paula Lizarazo

Luego de la celebración del mes de la francofonia, ¿qué metas tiene la Alianza para con este nuevo ciclo que -simbólicamente- inician?

La Francofonía se celebra cada año por el mundo entero en el mes de marzo. Tanto para los franco-parlantes como para los franco-amantes, se entiende esta celebración como una fiesta, la fiesta de una comunidad mundial unida por un idioma, el francés, por los valores de humanismo que vehicula este idioma, por las culturas tan diversas de todos los países que comparten este idioma como un patrimonio vivo e inmaterial. Obviamente no hablamos solamente de Francia en Colombia, sino de una comunidad presente en los 5 continentes, ya que el francés es, junto al inglés, de los idiomas más hablados a nivel mundial. En la Alianza Francesa de Bogotá, como en la red de Alianzas Francesas de Colombia, aprovechamos de este mes de celebración para renovar nuestro compromiso al servicio de la comunidad, siempre con más calidad (al final del 2017, nos otorgó ICONTEC en Bogotá las 3 normas NTC 5555, NTC 5580 e ISO 9001 (2015), calificando así nuestro sistema integrado de gestión de calidad). Gracias a nuevas herramientas digitales, vamos a seguir difundiendo la enseñanza del idioma francés (usando ahora una plataforma digital), proponiendo una programación cultural densa junto con la Embajada de Francia (disponible en tiempo real gracias a nuestra nueva aplicación web lagenda.co) que se dedica a promover y apoyar tanto a artistas jóvenes franceses como colombianos, fomentando con Campus France los estudios en Francia, que ya atrae a los jóvenes colombianos, quienes representan la segunda comunidad de estudiantes de Sur América en Francia seguida de Brasil (con 4 000 jóvenes !). Es decir, trabajamos sin parar para dar lo mejor y las mejores oportunidades a nuestro público de estudiantes como a los que comparten nuestra pasión por el intercambio de culturas.

¿Qué rescata del pasado año Colombia-Francia?

El año Colombia-Francia 2017 dio luz a una cantidad y a una calidad increíbles de proyectos y de co- creaciones entre ambos países. Consideramos que, a lo largo del año, alrededor de 1 000 eventos han atraído a más de 3 millones de espectadores por ambas partes del Océano con el objetivo de dar a conocer a ambos pueblos no solamente lo mejor de la creación contemporánea de las culturas de ambos países (sin olvidarse, por supuesto, de las culturas científicas, en el sentido amplio, ni de investigación, promocionadas a través de coloquios, conferencias, eventos como; la Cumbre del francés, …), sino también del patrimonio icónico de cada uno, con piezas del Museo de Oro o del Museo Nacional que viajaron a Francia, u otras del Museo de Cluny que viajaron a Colombia, entre otros tantos ejemplos. El desafío era también ir más allá de los clichés, de los estereotipos que asocian, o asociaban a lo mejor, los colombianos a los franceses, y viceversa, los franceses a los colombianos. Los vínculos de amistad entre Colombia y Francia son antiguos, y este año Colombia-Francia 2017, que se inscribió en el marco de construcción de la paz, plantó nuevas semillas que tendremos que cuidar con mucho cariño para que crezcan al servicio de la relación tan especial entre ambos países.

¿Cuál cree que es el lugar de la Alianza Francesa en la cultura bogotana en particular?

La Alianza francesa de Bogotá va a cumplir 75 años en 2019. 75 años al servicio de la educación, de la enseñanza del francés, de la promoción de las culturas francesas y colombianas en la capital. Mi respuesta será humilde ya que contesto a nombre de una institución que se inscribe como una de las más grandes de un movimiento mundial que cuenta con más de 800 asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas por 135 países. Esta institución existe, además, dentro de una capital mundial donde la creación cultural, su intensidad y su calidad, se ven a la altura de las expectativas del público; exigente y ambicioso en su elección artística. La Alianza Francesa de Bogotá es un espacio abierto para todos que ha vivido años difíciles al lado de la población, ha sufrido, llorado y reído a su ritmo. La Alianza Francesa de Bogotá pertenece a los bogotanos, es una asociación colombiana a su servicio, es un puente entre Colombia y Francia, es un espacio de creación para los artistas colombianos y franceses, es un territorio de paz, conocimiento, debate y reflexión. El tema mismo de la co- creación, del dialogo entre las culturas, se inscribe en su DNA, y espero que el público lo viva así. No es fácil conseguirse una voz propia, una tonalidad distinta en un ambiente tan efervescente como el nuestro en Bogotá, pero mi deseo es que la Alianza Francesa siempre se posicione así, como un espacio de libre expresión al servicio de las nuevas escrituras, una casa abierta y acogedora para los artistas jóvenes y sus ideas, un territorio de conocimiento al servicio de la paz, que pasa por el poder de debatir, por el respeto que debemos al otro que sea de nuestra cultura o de otra.

¿Y cuál es el foco que tiene la Alianza para definir su agenda cultural?

Dentro de la misión estatutaria de las Alianzas francesas por el mundo, que se define, para lo cultural, en la promoción de la cultura francesa, las culturas francófonas y de las culturas de los países donde existen estas asociaciones, hemos definido líneas de programación específicas para cada uno de nuestros espacios. Para tener coherencia y definir esta identidad propia que es necesaria a cada centro cultural, para acercarnos de nuestro público quien en su gran mayoría tiene menos de 35 años de edad, aprovechamos de las dos galerías que tenemos en las sedes Chico (Cra. 11 #93-40) y Centro (Cra. 3 #18-45) para desarrollar dos líneas editoriales; arte digital y nuevas escrituras, incluyendo transmedia, en Chico, con el ciclo Plaza Digital, y Arte urbano (ilustración, graff, caricatura, ….) en Centro. Siempre nos enfocamos en el diálogo entre las culturas y apoyamos co-creaciones franco colombianas para que artistas de ambos países puedan crear colectivos y dar su visión, interpretación o reinterpretación de un tema según una dinámica de miradas cruzadas Colombia/Francia. En eso nos diferenciamos, a lo mejor, de otros espacios culturales. En cuanto a la programación musical, privilegiamos igualmente colectivos mestizados incluyendo componentes francófonos que van a facilitar el diálogo entre los caribes franceses y colombianos, por ejemplo, o entre artistas de África y afro descendentes en Colombia para cuestionar la noción de territorio, identidad y fraternidad a través del concepto mismo de creación. Contamos con una sala de cine digital en la sede Centro también dedicada al cine francés y francófono, tal como al cine colombiano que necesita visibilidad y cuenta con gran cantidad de directores de talento para promoverlo.

¿Cuál es el principal valor y/o tesoro que tienen las mediatecas de la Alianza?

Contamos en Bogotá con 3 sedes (en Centro, Chico y Cedritos, Ak. 19 #134-81) , cada una propone una mediateca tanto a su público como a la comunidad a su alrededor, ya que son espacios abiertos y acogedores para todos. Diría que esta ventana siempre está y estará abierta para todos y es, tal vez, su principal valor, pero para ir un poco más allá y calificar un tesoro en particular, les quisiera invitar a aprovechar de nuestra oferta de recursos virtuales que se llama Culturethèque, una mediateca digital que cuenta con casi 200 000 recursos en francés (contando con; música, comics, libros, audio libros clasificados por nivel de idioma, documentales, prensa diaria, …). Por supuesto contamos también con recursos físicos dentro de nuestros espacios, más « clásicos » para ponerlo así, pero a la hora del mundo virtual, del nomadismo que nos define y nos afecta a todos, la libertad que nos da esta herramienta a la cual podemos conectarnos con cualquier Smartphone, Tablet o PC, parece adecuarse con el modo de « consumo cultural » privilegiado por los ciudadanos del mundo que somos.

¿Por qué preservar esas mediatecas?

Cada una se define como un '3er lugar' en su sede: son espacios de encuentros, conferencias, son espacios lúdicos (les estamos equipando de consolas de juegos para promover el aprendizaje del idioma vía juegos), de conocimiento y de acceso a nuevos saberes (organizamos en Chico y en Cedritos talleres de programación Scratch para nuestro público joven). En otras palabras, son espacios híbridos que se adaptan a los nuevos modos de vida. Estamos muy lejos de la visión clásica de bibliotecas silenciosas donde se consultaban libros de manera individual para acercarnos al concepto de espacios de « co working » donde el conocimiento se va a construir conjuntamente, gracias a recursos varios que cada uno podrá apropiarse y compartir. Además, hemos creado en 2017 la Red de Mediatecas de Excelencia (RME), que comparten la mediateca digital Culturethèque, una Red que cuenta hoy con 41 afiliados dentro de los cuales están; Biblored en Bogotá y la Red de bibliotecas públicas en Cartagena: afiliándose a una biblioteca de estas prestigiosas redes cada uno puede aprovechar gratuitamente de los recursos de Culturethèque, solamente necesita inscribirse vía la mediateca de cualquier sede de la Alianza Francesa.

¿Qué piensa sobre el "triunfo" del inglés en este orden mundial? ¿Considera que la necesidad y el afán de hablarlo, de algún modo, afecta la preservación y el aprendizaje de otras lenguas y culturas?

En el futuro y en nuestro mundo globalizado, la promoción de la diversidad cultural y lingüística será aún más importante, en el espíritu del Convenio adoptado en la UNESCO en 2005 para proteger y promover la diversidad de las culturas. Un idioma transmite más que una capacidad de comunicación, sino más bien la visión del mundo que le corresponde. No es por nada que existen en lenguaje Inuit 100 palabras para calificar la nieve! Consideramos hoy que el bilingüismo (tipo español/ingles, o francés/ingles) no es suficiente y debe dar paso al plurilingüismo. Manejar bien el idioma inglés como lengua extranjera no se considera como una opción, pero no será suficiente tampoco para las nuevas generaciones. Podrá la gente escoger aprender francés ya que dará acceso a las culturas de todos los países donde se habla, por los 5 continentes, o porque es el segundo idioma más aprendido por el mundo detrás del inglés, como lengua extranjera, o porque es el quinto idioma más hablado, con 274 millones de franco-parlantes y una proyección hecha por el banco de inversión Natixis de 765 millones de franco hablantes en el 2060, (se volvería el primer idioma hablado en el mundo), o simplemente porque le gusta su sonoridad. O podrá escoger aprender otro idioma, ya que aprender más idiomas facilita el aprendizaje!

¿Cuál cree que es la mayor riqueza del francés como lengua y como cultura?

Podría contestarles con cifras y datos económicos, considerando que el francés es el idioma de la Francofonía, de la Organización Internacional de la Francophonie que fue creada en 1970 y que cuenta hoy día con 84 estados y gobiernos, de los cuales 58 países son miembros y 26 observadores, representan el 16% de la población mundial y el 20% del volumen de negocio mundial…

Pero para alejarnos de las contingencias económicas, Roland Barthes decía en Les Fragments d’un discours amoureux que « Le langage est une peau, je frotte mon langage contre l’autre », El idioma es una piel y froto mi idioma contra el otro. Bueno, la traducción es mía, y aunque este pensamiento tenga numerosos niveles de lectura e interpretación, me gusta la idea de que somos nuestro idioma, él nos define como ser humano ya que viene con una historia, con valores, con un inconsciente colectivo compuesto por las cosas buenas y malas de esta historia. Asumimos esta herencia y compartiéndola la vamos a enriquecer. Me gusta pensar también que el francés es al coro de la Francofonia, que Léopold Sédar Senghor definía como « Este humanismo integral que se teje alrededor del mundo », « La Francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre »…