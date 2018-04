The marvelous mrs. Maisel (El impacto de Gilmore Girls)

Luisa María González Ramírez

Hace poco más de un año, Netflix hizo un especial de cuatro capítulos llamado Gilmore Girls: A Year in the Life , que revivió la llama y amor de los fanáticos, pero que no satisfizo mi sed por este tipo de contenido.

En constante búsqueda y siendo una fiel seguidora de Amy Sherman Palladino (creadora de Gilmore Girls) me enteré de un nuevo proyecto que llevaba su sello, una nueva joya que aunque suponía ser diferente al increíble show de mi adolescencia, sí tendría y reviviría el espíritu que tanto anhelaba.

The Marvelous Mrs. Maisel, se presenta con los clásicos elementos del lenguaje y narrativa Palladino; una heroína en el ojo del huracán, un paso acelerado, diálogos fugaces y un humor tan único y refinado como el que sólo esta mujer y su esposo podrían concebir. Un ritmo desenfrenado que no espera al espectador, pero que cautiva a aquel con el oído entrenado, hombres y mujeres que sabrán apreciar las referencias musicales y fílmicas que se esconden en cada frase.

Esta pieza de época sigue a Miriam Maisel, una refinada ama de casa a finales de los años 50, quien choca bruscamente con la realidad cuando su esposo decide abandonarla. Maisel debe enfrentarse a las muchas veces tácitas reglas que guían a una mujer soltera en aquella época y las limitaciones que la sociedad impone en cuanto ya no tienes un hombre a tu lado. Miriam cree encontrar en la comedia (Stand-up comedy) y en Susie Myerson, su agente y amiga, la solución a sus problemas, pero entrado el primer capítulo se dará cuenta que hacer reír a otros, tampoco hace parte de los deberes femeninos del momento.

El vestuario, arte, fotografía y la transformación de un New York actual al de aquella época, son tan sólo algunos de los elementos que hacen de esta pieza, una obra realmente hermosa y brillante, pero la clave de su genialidad no radica en los elementos técnicos o estéticos, sino en el fino humor y ocurrencias de las puestas en escena y en cómo Miriam Maisel (Rachel Brojonsan) interpreta al personaje. Su carisma, dulzura y la manera descarada con la cuenta su vida, hacen de esta mujer parte vital en la narrativa; simpatizamos con ella y deseamos que triunfe a toda costa.

Esta es una serie que considero controversial y fundamental para nuestra época. El show presenta a una ama de casa que cuestiona su posición en la sociedad; si la vocación de ser madre aplica para toda mujer, el callar dentro de un matrimonio que no satisface, o el fingir ser alguien más para que valoren o reconsideren su rol en la comunidad. Maisel separa dos ideas que hasta el día de hoy confundimos: Una mujer puede ser femenina, gustarle la ropa, el maquillaje y los diamantes y su discurso en ningún momento debe verse disminuido u opacado, ésto no la hará menos ante un hombre o mujer cuando quiera que su voz tenga mérito, más allá del look, los hijos y la profesión que quiera o no tener.

***

Cuestionamientos que Miriam se hace en los 50s, pero que repercuten hasta el día de hoy.

Dónde verla: Amazon Prime o Los piratas del Internet (Poseidón HD)

Duquesa Von Eggersen.