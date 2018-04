"Matar a Jesús" ganadora en el Festival Internacional de Cine de Panamá

AFP - Redacción Cultura

La directora colombiana Laura Mora, quien presentó en Panamá su película "Matar a Jesús"(2017), dijo a la AFP sentirse "triste" por el triunfo del "no" en el plebiscito que tuvo lugar en Colombia sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. "Me pareció tremendamente triste cuando ganó el "no". Siento que (la colombiana) es una sociedad que insiste en mantenerse en guerra, en ponernos a pelear los unos con los otros", indicó Mora, cuyo padre fue asesinado.

El gobierno colombiano logró alcanzar en 2016 un histórico acuerdo de paz con las FARC tras medio siglo de guerra que dejó 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y siete millones de desplazados. El país sudamericano también se ha visto azotado por los distintos carteles de la droga, que han dejado un reguero de muertos, sobre todo a finales del siglo pasado.

En "Matar a Jesús" la cineasta colombiana narra la historia de una mujer que, tras presenciar el asesinato de su padre, logra entablar una relación de amistad con el sicario con el fin de vengar la muerte de su progenitor. Para Mora, "en Colombia todo el mundo ha estado afectado por la violencia directa o indirectamente", pero debido a la "indolencia" y a una "inoperante" justicia "la sociedad colombiana no ha contenido lo suficiente ese asesino que llevamos adentro", dijo. "Este es un mundo que ha perdido compasión y capacidad de empatía con el otro. La violencia se ha vuelto parte de nuestra identidad", lamentó.

Después de haber ganado en en La Habana, Huelva y San Sebastián, "Matar a Jesús" se llevó el premio más importantes del Festival Internacional de Cine de Panamá al ser la cinta más votada por el público.

El Festival panameño también premió como mejor película de América Central y el Caribe a la hispano cubana "Sergio y Sergei", mientras que la producción panameña, "Una noche de calypso", ganó como mejor documental.

La muestra fue clausurada este jueves con un documental sobre la vida del cantante panameño Rubén Blades, en un certamen que pretende traer al público nuevos temas de discusión.